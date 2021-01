Lo que han dicho los famosos en el Hay Festival

El Hay Festival de Cartagena es siempre una gran oportunidad para enriquecer la mirada del mundo que nos rodea, a partir de una serie de charlas multidisciplinarias, en las que participan escritores, científicos, historiadores, economistas, músicos, filósofos entre otros muchos.



En esta oportunidad, por culpa de la pandemia mundial, la edición se ha realizado de manera digital. Les presentamos la mirada de algunos de los participantes, como el músico uruguayo Jorge Drexler, el economista Thomas Piketty, la escritora española Rosa Montero o su colega chilena Isabel Allende.

Jorge Drexler



El músico uruguayo Jorge Drexler aseguró que ve el periodo que vive la humanidad por la pandemia de la covid-19 como "una encadenación de pequeñas batallas todo el tiempo" en las que en unas ocasiones reina el optimismo y en otras la desesperanza.



"Esto es una encadenación de pequeñas batallas todo el tiempo, en las que de golpe gana la esperanza, en otro momento gana la desesperanza (...) Y así estamos todos intentando ver la final del túnel, pero no es un estado de ánimo homogéneo", expresó Drexler en una conversación con el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez



Drexler, de 56 años y que ya pasó por el contagio del covid-19, confesó que tuvo dos meses en los que "no tenía ganas de tocar la guitarra" cuando empezó la pandemia, a lo que se sumó que venía de hacer dos giras durante casi tres años en los que hizo unos 160 conciertos.



"Con lo cual me tocaba a mí descansar un poco y eso como que me frenó y me dijo: esta es tu casa, tu familia, tus hijos, esto es el centro de tu vida, céntrate en esto", afirmó.



Agregó: "Para mí escribir es distraer a la corteza cerebral de su funcionamiento habitual y de sus obsesiones y dejar que afloren cosas que están casi ahí".



(Lea además: Prográmese para las últimas charlas digitales del Hay Festival)

Thomas Piketty

Thomas Piketty economista francés es autor de dos libros muy leídos y comentados: ‘El capital en el siglo XXI’ y ‘Capital e ideología’. Foto: Foto: Hugo Alconada Mon. La Nación.

El economista francés Thomas Piketty considera que la Presidencia de Donald Trump y la salida del Reino Unido de la Unión Europea son "las consecuencias lógicas de una globalización muy desigual", donde las clases medias y bajas están divididas sobre este tema.



"La elección de Donald Trump y el referéndum del Brexit en el Reino Unido son las consecuencias lógicas de una globalización muy desigual, por lo que tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido la clase media y los grupos socioeconómicos más bajos están realmente divididos sobre la globalización", afirmó en una charla virtual con el editor Ricardo Ávila de EL TIEMPO.

(Puede leer: Carlos Vives contó en el Hay Festival cuál fue su canción más interesante de producir).

Profesor de la École d'Économie de Paris (PSE), graduado de la École Normale Supérieure y vinculado políticamente a los socialistas franceses, Piketty lamentó que América Latina sea "una de las regiones más desiguales del mundo" y considera que para crecer "se necesita más igualdad en el acceso a la educación, los servicios de salud".



"Esta crisis está incrementando las desigualdades, exacerbando las desigualdades. Y va a incrementar las demandas políticas y sociales de justicia económica", expresó.



(Le puede interesar: ‘No somos nada sin la gente de nuestro pueblo’, dijo Goyo en el Hay)

Rosa Montero, escritora española

La novela de Montero dice que “el mal y el dolor, existen y no se van a acabar, pero que pese a ello, tenemos la posibilidad, la capacidad, incluso te diría que la obligación de ser felices”. Foto: EFE





La escritora española Rosa Montero reivindicó la cultura como forma de resistencia para sobreponerse al "trauma mundial, histórico y monumental" que supone la pandemia de covid-19, y lamentó la poca respuesta que se le da a los extremismos con las herramientas que ofrece la cultura.



"La gente necesita eso (la creatividad) para poder ver la luz entre las tinieblas y (...) seguir teniendo esperanza. (La cultura) es una vacuna del espíritu, es una manera de luchar contra el coronavirus", expresó la escritora y periodista



En estos últimos meses la autora ha repetido mucho la frase del fotógrafo francés George Braque "El arte es una herida hecha luz", tanto que está pensando en tatuársela, y con ella recapacita, optimista: "¿Qué vamos a hacer con esta herida que es el covid sino convertirla en luz?".

Isabel Allende, escritora chilena

Isabel Allende está otra vez enamorada, aunque a sus nietos –dice– “les da una vergüenza espantosa”. Foto: Fernando Alvarado / EFE

La escritora chilena Isabel Allende afirmó que la lucha feminista, un movimiento que calificó de "revolucionario" y que ha crecido gracias al impulso que le han dado las mujeres jóvenes en los últimos años, no puede darse el lujo de excluir a nadie.



(Lea además: Cinco imperdibles del Hay Festival, para ver desde casa)



"Yo no creo que en esta lucha podamos darnos el lujo de decirles a los que quieran sumarse que no están aceptados, todos somos bienvenidos", dijo la autora de 78 años en su participación en el XVI Hay Festival de Cartagena de Indias.



"Creo que mientras más gente se una a este intenso movimiento revolucionario, que es el movimiento feminista, mejor. Todos podemos ser parte de él y si podemos traer a nuestros hijos, que fueron educados por nosotras y que tienen todos los conceptos feministas que les enseñamos, por qué no los vamos a aceptar, por qué van a estar excluidos", agregó la escritora



EFE

Otras noticias de los Libros: