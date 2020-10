Suspenden a fundador del Hay Festival por acusaciones de intimidación

Los medios ingleses registraron con sorpresa el retiro de la dirección del Hay Festival de su fundador, Peter Florence, por presuntas "acusaciones de acoso por parte de uno de los miembros de la organización".



El anuncio lo hizo Caroline Michel, presidenta del Hay Festival, quien -citada por el diario 'The Guardian' de Londres- dijo que Florence fue suspendido de su cargo el 1º de octubre “en espera del resultado de un procedimiento de quejas iniciado por uno de nuestros empleados”.

“Un abogado de Florence le dijo al diario 'Sunday Times': ‘Mi cliente está involucrado en un proceso interno y, de acuerdo con mi deber de confidencialidad con el Hay festival, no puedo proporcionar más comentarios", anota 'The Guardian'.



Según el rotativo inglés, esta decisión sobre Florence se da luego de que Caitlin McNamara, curadora del naciente capítulo del Hay en Abu Dhabi, “acusara al ministro de tolerancia de los Emiratos Árabes Unidos de agredirla sexualmente en febrero”.



“McNamara, quien se pronunció sobre el presunto asalto del jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan el fin de semana pasado, lo denunció al personal de la embajada y del festival en ese momento. El festival se llevó a cabo según lo planeado y McNamara sigue siendo empleada del festival, que paga su asesoramiento. Nahyan ha negado las acusaciones”, anota 'The Guardian'.



Sin embargo, una fuente del Hay Festival confirmó que “la denuncia sobre Florence no provenía de McNamara”.



El Hay Festival, nacido en la ciudad de Hay-on-Wye en Gales, es un encuentro cultural que hoy tiene capítulos en ciudades como Segovia (España), Querétaro (México), Arequipa (Perú) y en la colombiana Cartagena de Indias.



Por ahora, Tania Hudson, su directora financiera, fue designada en la Dirección Ejecutiva interina del festival, en ausencia de Florence. Y con ella, Cristina Fuentes La Roche seguirá como Directora Internacional, confirma el diario inglés.



“La junta del festival Hay quisiera asegurar a todos los seguidores y patrocinadores que el festival está en buenas manos”, agrega su presidenta Caroline Michel.



'The Guardian' anota que en marzo, el Hay lanzó un “llamamiento de financiación colectiva”, ante la crisis generada por la pandemia mundial, que obligó a que los eventos se hicieran de manera virtual. La recolección del dinero, que se hizo a través de GoFundMe, recaudó cerca de 100 mil libras esterlinas.



La noticia sobre Florece se da a pocos días de que este festival recibiera de manos del rey Felipe VI de España, junto con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de México, el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020.

