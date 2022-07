“Ves a dónde vas. Ahora preocupémonos de cómo llegamos allí”. Esa frase, la línea inicial de Avengers: Endgame, bien podría definir la historia de Hawkeye, un personaje creado por el escritor Stan Lee y el artista Don Heck, que comenzó como villano y emergió como el más improbable de los superhéroes y que se suma esta semana a la colección MarvelRED.

‘Súper’ es la palabra clave aquí, porque aunque muchos ponen en duda que la puntería del arquero Clinton Francis ‘Clint’ Barton califique como superpoder, a lo largo de sus casi 60 años de historia (el personaje apareció por primera vez en Tales of Suspense # 57, en septiembre de 1964) lo hemos visto acertar tiros que no están alcance de ningún simple humano.



Sin embargo, en rigor, Hawkeye no tiene superpoderes y la explicación de su puntería excepcional es el rigor con el que ha entrenado desde niño para convertirse en un luchador, esgrimista, acróbata y, por supuesto, arquero excepcional.

En este último apartado, Barton, de hecho, usa un arco de 1.100 newtons de tracción (unos 112 kilopondios), que la mayoría de los seres humanos simplemente no podrían accionar.



Tras su breve paso por el mundo de la villanía, en compañía de Black Widow, Barton se unió a los Vengadores en The Avengers # 16. Ese tomo, publicado en mayo de 1965, integra la primera parte de este libro.



Las aventuras posteriores de Hawkeye lo han llevado a integrar, además de The Avengers, equipos como los West Coast Avengers, los New Avengers y los Thunderbolts.

Se casó brevemente con Bobbi Morse (Mockingbird), y tras operar temporalmente con el alias de Ronin, se convirtió en mentor de Kate Bishop, la nueva Hawkeye.



La segunda historia compilada en el tomo de la colección, de hecho, recoge el primer encuentro de Barton con Mockingbird, y lo retrata en las cualidades que lo hicieron un vengador.



Porque aunque sus poderes no sean los de un dios o un mutante, no es posible negar que se ha hecho, a lo largo de décadas, merecedor de su estatus de héroe.



El valor de cada libro es de 38.900 pesos. Si es suscriptor de EL TIEMPO Vivamos, lleve la colección por $ 1’747.880, llamando al 4266000 o 018000110990, y en tienda.eltiempo.com /marvelred.