Harry Styles se quedó atrapado en Estados Unidos por el coronavirus

En una reciente entrevista radial, el exintegrante de la famosa banda One Direction contó por qué no pudo volver a su casa en Reino Unido para pasar el aislamiento por el coronavirus.



Styles, como muchas personas alrededor del mundo, no consiguió vuelos para viajar. Ahora, el artista deberá esperar en California, Estados Unidos, hasta que termine la cuarentena indefinida que se decretó en este estado, por el coronavirus.

Hace unos días, Harry Styles habló con la emisora radial estadounidense CapitalFM y les contó que extrañaba mucho a su familia, la cual se encuentra en Inglaterra confinada.



“Estoy en California y me quedé atrapado aquí. Se suponía que volvería a casa, pero los vuelos se complicaron”, confesó.



Aun así, la estrella afirmó que entendía que todo lo decretado en California y en el resto del mundo era por el bien de todos.



“Estoy muy triste porque tuve que cancelar mi regreso. En serio esperaba volver a casa y pasar tiempo con mi mamá, mi hermana y el resto de mi familia, pero es por el bien de todos”, dijo.



Según la emisora, Styles tiene una casa en Los Ángeles, California, pero reparte su tiempo normalmente para estar en su casa del norte de Londres.



Desde marzo 19 del 2020, el gobernador de California, Gavin Newsom, decretó que los más de 40 millones de residentes que tiene el estado deberán quedarse su casas indefinidamente hasta nueva orden. Los ciudadanos sólo podrán salir para realizar diligencias importantes como compra de comida, medicamentos o gasolina.

Cultura EL TIEMPO

@CulturaET