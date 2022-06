One Direction se volvió una de las bandas más queridas a nivel mundial a finales de 2010. Sus integrantes Harry Styles, Zyan Malik, Louis Tomlinson, Liam Payne y Niall Horan, lograron pasar al mundo de la fama, luego de ganar el ‘Factor X’, programa de concurso de canto, y los catapultó como la mejor 'Boyband' del momento.



(Siga leyendo: El día en que César Augusto Londoño viajó 5.000 km para conocer a Sabato).

Sin embargo, en 2015, se daba la noticia que uno de los vocalistas de la banda, Zayn Malik, se retiraba de la agrupación para dedicarse a su vida privada alejada de la escena músical. Tras el anuncio, progresivamente se fueron haciendo evidentes las disputas internas y en 2016, luego de lanzar ‘Pillowtalk’, oficializaron indefinidamente la separación de toda la banda.

Facebook Twitter Linkedin

El artista británico se refirió al tema

en entrevista con ‘The Spout Podcast’. Foto: Instagram @ harrystyles

Esto no fue un obstáculo para que algunos siguieran por la senda musical. Harry Styles, por ejemplo, se convirtió en el artista del grupo que más ha tenido bagaje internacional, llegando a ganar más de 40 premios en diferentes eventos, entre ellos, un Grammy en la categoría ‘Mejor interpretación pop solista’ en 2021.



Actualmente, se encuentra realizando su gira mundial ‘Love one Tour’, donde ha podido deleitar a sus fanáticos con las canciones más recientes. Su última presentación fue en Manchester, donde tuvo un encuentro bastante particular con su maestra de escuela.



(Lea: Sebastián Yatra empezó gira de conciertos en España con lleno total).



Ella, según pudo contar el artista, le dejó muy buenas enseñanzas y por eso le dedicó una de sus canciones en vivo y frente a más de 20 mil personas.

¿Volverá '1D'?

Ahora bien, Styles ha venido siendo tendencia por ese bonito gesto y porque logró pronunciarse en el portal ‘The Spout Podcast’ sobre un posible reencuentro de ‘One Direction’. Él logró confesar que no estaba tan seguro de reunir al grupo, pero que era una idea que no le sonaba tan descabellada.

“Una idea muy agradable. No lo sé, quiero decir, creo que pensar en eso es realmente agradable. Creo que todos pasamos por algo muy especial juntos y hay mucho amor allí., puntualizó en la entrevista.



Así que sí, creo que sí hay un momento para que podamos hacerlo de la manera correcta, creo que sería genial”, agregó.



La importancia de estas declaraciones se suscitaron poco tiempo después de que otro integrante de la banda, Liam Pyne, también opinara sobre el posible regreso de ‘1D’, pero sobre la base de unas explicaciones un tanto polémicas que hacían referencia a Zyan Malik, también vocalista de la ‘Boyband’.



(Le puede interesar: Spider-Man, revolucionaro del mundo de los cómics).

“Escucha, no estoy de acuerdo con ninguna de sus acciones. No puedo elogiar algunas de las cosas que ha hecho (Zyan Malik) . No puedo estar de su lado por eso, manifestó.



“Lo entiendo y tu única esperanza es que, en algún momento de tu vida, la apersona al otro lado del teléfono quiera recibir la ayuda que estás dispuesto a brindarle”, explicaba Liam sobre su colega Zayn. Unas palabras que para algunos internautas deja muy lejos la posibilidad de reencuentro.



Por ahora, el regreso de la banda quedó en ‘veremos’ y se empieza a difuminar la esperanza de sus fanáticos de volver a ver a los 5 vocalistas sobre un escenario importante.

Más noticias

Christian Nodal explota contra fanáticos y pide sacarlos de su concierto

La mala racha de Anahí tras cantar con Karol G: enferma y aislada

Blessd, denunciado en la Fiscalía por supuesta amenaza con arma de fuego

Tendencias EL TIEMPO