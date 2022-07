Esta semana se dio a conocer que el cantante y compositor británico, Harry Styles, recibió su primera nominación al Premio Mercury de la música inglesa, gracias a su tercer disco en solitario ‘Harry’s House’.



(Tal vez le pueda interesar: Harry Styles protagoniza una 'pertubadora' película con Florence Pugh).

Este disco ha encabezado las listas de popularidad en el Reino Unido durante seis semanas consecutivas, superando lo que logró como miembro de la banda One Direction.

Dentro de las 12 nominaciones para este año al Premio Mercury, que reconoce el mejor álbum del año británico o irlandés, se destacan: ‘Seventeen Going Under’ de Fender y ‘Sometimes I Might Be Introvert’ de Little Simz.



Además, Jessie Buckley, ganadora del premio Olivier a la mejor actriz en un musical por su papel de Sally Bowles en ‘Cabaret’, también figuró por primera vez en la lista de títulos con ‘For All Our Days That Tear The Heart’, un álbum en colaboración con el exguitarrista de Suede Bernard Butler.



Para esta preselección, los jurados Jamie Cullum y Anna Calvi fueron los encargados de reducir el número de nominados a 12. Al respecto, señalaron que los álbumes cubrían “todo, desde pop imaginativo hasta rap pionero y folk-rock en lengua de Cornualles”.



(También puede ser de su interés: Integrantes de One Direction: ¿Qué hacen ahora?).

Las novedades en la lista del 'Mercury'



Dentro de las novedades en la lista de candidatos sobresalen la banda de metal Nova Twins, compuesta por solo mujeres, y el pianista escocés de jazz Fergus McCreadie, lo que da cuenta de la variedad de estilos que están presentes en los ‘Mercury’.

Mientras unos debutan, otros regresan, ese es el caso del guitarrista Bernard Butler, ganador de un Mercury en 1993, quien integra la banda de rock antes mencionada Suede.

Bad Bunny y Rosalia en la playlist de canciones favoritas de Barack Obama

El cartel de grandes estrellas del Festival de Venecia 2022

Bad Bunny es el artista latino más rentable en Spotify y YouTube

Tendencias EL TIEMPO