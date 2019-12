La estrella del pop Harry Styles también vendrá a Colombia

Harry Styles ha anunciado las fechas para su gira mundial 2020 en Sur América, "Love On Tour", promocionando su próximo álbum de estudio Fine Line.

La agenda de conciertos comenzará en abril en el Reino Unido y viajará por Europa y América del Norte antes de concluir con los shows en Latinoamérica en el mes de octubre de 2020. ¿Pero cuando se presentará en Bogotá?

La respuesta es que Styles estará en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 19 de octubre de 2020. Lo acompañará el cantante de reggae jamaicano Koffee.



La noticia de su recital en Colombia coincide con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Adore You" el 6 de diciembre, con el video musical dirigido por Dave Meyers que también se estrenará el mismo día.



Además, su nuevo disco de estudio Fine Line se lanzará a través de Erskine Records / Columbia Records el 13 de diciembre y está disponible para pre-orden ahora. El día del lanzamiento, Harry comenzará el primero de sus cuatro conciertos en The Forum en Los Ángeles con un evento especial de una noche con entradas agotadas.



Las entradas estarán disponibles en una venta exclusiva para clientes de los Bancos Aval del 09 al 10 de diciembre, dando paso a la venta general a partir del 11 de diciembre a través de www.tuboleta.com (solo tarjetas de crédito), call center 5936300 en Bogotá, y en todos los puntos de venta Tu Boleta a nivel nacional.



Fechas de la gira en América Latina 2020:



Oct 7 Sao Paulo, BR Allianz Parque



Oct 9 Rio de Janeiro, BR Jeunesse Arena



Oct 11 Buenos Aires, AR Estadio Hípico



Oct 14 Santiago, CL Movistar Arena



Oct 17 Lima, PE Jockey Club



Oct 19 Bogotá, CO Movistar Arena



