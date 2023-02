El pasado domingo, 5 de febrero, se llevó a cabo la ceremonia número 65 de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena, conocido anteriormente como Staples Center, uno de los recintos más famosos de Los Ángeles, EE. UU.



Allí se dieron cita los artistas que lideraron las listas de música el año pasado, así como aquellos emergentes que también fueron nominados.

Los ganadores de la noche

Sin duda alguna, estos fueron Beyoncé y Harry Styles. La primera rompió un récord y se convirtió en la artista que más Grammys ha obtenido, con 32 en total.



Aunque por motivos de tráfico no pudo pasar por la alfombra roja y lucir su vestido tipo corset de Gucci, sí llegó para ser homenajeada y escuchar al presentador Trevor Noah decir: “Ya está, la mejor de todos los tiempos es Beyoncé”.

(Siga leyendo: Himno de protestas en Irán ganó por mejor canción social en los Grammy 2023).



‘Harry’s House’, el tercer álbum de estudio como solista del cantante británico, se llevó durante la ceremonia previa el premio a ‘Mejor Arreglo para Álbum No Clásico’ y en la gala televisada se hizo con el galardón de ‘Mejor Álbum de Pop Vocal’ y ‘Álbum del Año’, el máximo de la noche.



La victoria de Styles generó reacciones divididas, pues compitió contra otros grandes de la industria como la misma Beyoncé, Adele o Coldplay. Sin embargo, fue bien recibida entre su fanaticada que desde 2021, cuando fue nominado a la primera categoría con ‘Fine line’, esperaba su discurso ante tan magno escenario. Claro, el que se haya llevado el ‘Álbum del año’ es un motivo de orgullo aún mayor.

Precisamente, durante sus palabras de agradecimiento, Styles se mostró conmovido, señalando que “esta clase de cosas no le pasan a gente como él”, refiriéndose a sus inicios. Recordemos que el intérprete de ‘Matilda’ y ‘Music for a sushi restaurant’ viene un pequeño pueblo de Inglaterra (Holmes Chapel), allí trabajó en su adolescencia como panadero y luego probó suerte en el reality ‘The X Factor’, en el que por poco no pasa.



Y es que Harry no pasó de la audición, pero cuando estaba dispuesto a irse recibió la propuesta de unirse a un grupo para continuar en el programa. ¿Quién se habría imaginado que ese grupo sería One Direction, uno de los mayores fenómenos musicales de la década pasada?



(Lea también: ¡Agéndese! IL Volo se presentará en el Movistar Arena de Bogotá).

La polémica presentación de ‘As it was’

Durante la gala el cantante de 29 años también tuvo la oportunidad de presentarse en vivo y lo hizo con su éxito ‘As it was’, que tiene el logro de ser la primera canción en pasar 25 semanas dentro de los tres primeros lugares del Billboard Hot 100. Hoy en día, tras diez meses en el mercado, sigue figurando en el Top 10.



Sin embargo, fue criticado por haber desafinado al comienzo y mostrarse nervioso el resto del show. Lo cierto es que en un punto casi se cae del escenario y esto pareció dejarlo desubicado. Aún así continuó haciendo honor al dicho ‘the show must go on’ (en español, ‘el show debe continuar’).



Pues bien, repitiendo la grabación, sus fans se dieron cuenta de que el artista estaba mandando señales disimuladamente a los técnicos. En un principio se pensó que tuvo problemas con sus in-ears, aquellos dispositivos que monitorean el sonido y le permiten al cantante escuchar claramente su voz.

📹| Harry intentando avisar con gestos al técnico de los #Grammys de que la plataforma en la que va a cantar As It Was [+ su coreografía] va en la dirección contraria!

Acabó haciendo su presentación sobre la marcha al revés.pic.twitter.com/Rchva9R5lH — L&H Updates (@LHHispanic) February 7, 2023

No obstante, se demostró que lo que en realidad pasó fue que la plataforma en la que estaba de pie (la misma que aparece en su video musical) giró en sentido contrario.



Así las cosas, tanto él como el resto de los bailarines se vieron obligados a continuar con la coreografía, pero al revés, no como la habían preparado: “Empezó a girar al revés, de para atrás. Quedamos locos, pero no podíamos hacer nada”, expresó Brandon Mathis por medio de su Instagram, red social en la que adjuntó videos de ensayos y agradeció al coreógrafo Yoann Bourgeois por su apoyo.

(Le puede interesar: La cantante transgénero Kim Petras agradeció su premio en los Grammy).



Tras conocer esta versión muchas personas se han unido en Twitter y TikTok para resaltar el profesionalismo de los involucrados.



Así mismo, más allá de las polémicas, estos Premios Grammy se consolidaron como los de la mejor audiencia en años. Con 12.4 millones de personas conectadas a través de señal de cable y ‘HBO Max’, se superaron las cifras de 2020.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS