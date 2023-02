Este sábado 11 de febrero se llevaron a cabo los premios Brit, otorgados por la Industria Fonográfica Británica a los mejores actos de Gran Bretaña y el resto del mundo.



Harry Styles fue el encargado de abrir la ceremonia con su éxito ‘As it was’, misma canción que presentó en los Grammy hace apenas una semana, y tan pronto se bajó del escenario tuvo que subir de nuevo por la victoria en la categoría de Mejor acto pop y R&B.

El artista expresó lo bien que se sentía de “estar en casa” y agradeció a todos sus fans, pues estos premios son otorgados tras una votación internacional.



(Lea también: Lady Gaga y Miley Cyrus podrían juntarse para hacer el 'remix' de ‘Flowers’).



Pero esto no fue todo, pues a los pocos minutos recibió el galardón a Artista del año y con su discurso conmovió a todos los que alguna vez fueron seguidores de One Direction.



“Quiero agradecer a mi familia por ser la más paciente, comprensiva y amorosa. Quiero agradecer a mi madre por inscribirme en el ‘Factor X’ y a Niall, Liam, Louis y Zayn, pues no estaría aquí sin ustedes”.



Reviva aquí el discurso:

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMA HORA