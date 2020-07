'Harry Potter' sale de famosa librería por rechazo a J.K. Rowling

El debate sobre la identidad de género ha puesto en el punto de mira a la escritora británica J.K. Rowling, quien ha sido acusada de transfóbica por expresar en Twitter que 'solo las mujeres menstrúan'.



Ante esto, la escritora salió a explicar su opinión y sorprendió con una declaración en la que narra que fue agredida sexualmente.



Pese a su argumento, varios colaboradores en la saga de 'Harry Potter', como los actores Daniel Radcliffe, Emma Watson y Eddie Redmayne, mostraron su desacuerdo.



Pero la polémica no terminó allí, pues Left Bank, una librería estadounidense de la ciudad de San Luis, Misuri, decidió retirar los libros de Rowling de su estantería.



En un comunicado, Jarek Steele, uno de los dueños de esta librería, anunció la noticia y dio explicaciones detrás de esta decisión, pese a que "aman a Rowling" y han vendido miles de copias durante los últimos 23 años.



"No es como si no intentáramos darle el beneficio de la duda y la oportunidad de entender y aclarar su posición. La amamos. Nos encantaron sus historias. Y aún así, aquí estamos, en un mundo al revés donde la persona que escribió historias que fueron verdaderas celebraciones inclusivas y afirmativas de la comunidad, degrada a las mismas personas que las leen", explicó Steele.

