Las que hubieran podido ser las bodas de plata más celebradas en el mundo de la literatura fantástica por los millones de fanáticos que llevan la capa de Harry Potter, parece ser, más bien, un festejo con sabor agridulce y marcado por la desilusión. Los 25 años de la publicación del primer libro de la saga llegan con sentimientos encontrados.

A la talentosa y multimillonaria escritora británica J.K. Rowling parece habérsele devuelto en su contra uno de los hechizos que ella misma creó en su maravilloso universo literario. Es como si hubiera sido alcanzada por un ‘boggart’ -criaturas que se convierten en el peor de los miedos de una persona- y el truco para neutralizarlo, el famoso ‘Riddikulus’ -que Harry Potter y sus amigos solían usar-, le fallara ante una avalancha de críticas en contra. Y, sobre todo, contra ella misma.



Por lo visto, los temores internos de Rowling le han venido jugando malas pasadas desde hace unos años, luego de que los dejara al descubierto en sus redes e hiciera una serie de comentarios ‘transfóbicos’, que acabaron con su ‘halo’ de bondad y pureza. En varias oportunidades la escritora británica ha tenido “descaches” con opiniones, que en un mundo como el de hoy, salen costosos.

Tal como lo informó en 2020 el diario inglés ‘The Independent’, la escritora expresó su apoyo a Maya Forstater, investigadora del Centro para el Desarrollo Global que fue despedida por tuitear juicios ‘anti-trans’ como: “los hombres no pueden convertirse en mujeres”.



En ese mismo año, como lo anota un análisis del diario estadounidense Huffington Post, la autora comenzó a explicar su posición frente al feminismo y el papel de las personas ‘trans’, con un polémico ‘post’: “Si el sexo no es real, no hay atracción hacia un mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad de las mujeres de forma global se elimina. Conozco y quiero a personas ‘trans’, pero borrar el concepto de sexo elimina la habilidad de muchas de discutir sus vidas de manera significativa. Decir la verdad no es odio”.



El comentario más reciente de Rowiling, del mismo tenor, ocurrió a finales del año pasado. Y de inmediato activistas de derechos ‘queer’ y ‘trans’ salieron a la defensa de la comunidad LGTBI+ y escoba mágica de la creadora de Potter se vino en picada para millones de fans.

‘Hechizados’ por una varita

Facebook Twitter Linkedin

Carátula de la primera edición de 'Harry Potter y la piedra filosofal'. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO habló con algunos de los seguidores colombianos de la saga de Harry Potter, que, para sorpresa de este diario, no están celebrando los 25 años de la publicación de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, con “bombos y platillos”, como hubiera ocurrido en otras circunstancias. Atrás parecen haber quedado esas épocas en la que millones de niños y jóvenes en todo el mundo dormían en carpas frente a las librerías, en vísperas de la publicación de una nueva entrega de la saga.



La literata y editora bogotana Cindy Roa rondaba los 8 o 9 años cuando le mandaron a su hermana el primer libro de Potter. “Pertenezco a esa generación de lectores que se enamoró de los libros gracias a esta historia, que se desilusionó cuando cumplió 11 años y no recibió su carta para ir a Hogwarts y, con el paso de los años, ese encanto por la saga se expandió, no solo con la llegada de los demás libros, sino también de las películas y los parques temáticos. Fue muy bonito crecer rodeada de magia”, anota.



Por su parte, aunque la ‘booktuber’ y también editora Isabel Cantos comenzó leyendo sagas de vampiros, ángeles caídos y demonios, y llegó un poco tarde al universo mágico de Potter, recuerda que su amor fue “flechazo” completo. Llegó a coleccionar todo lo que pudiera del joven aprendiz de magia del colegio de Hogwarts.



“Creo que en su momento tuve unas tres o cuatro colecciones de la saga en español y un par de la saga en inglés. Eso además de los libros compañeros, un montón de ‘merchandising’ e incluso ropa. Sin embargo, hoy en día no tengo absolutamente nada de Harry Potter porque lo vendí todo”, comenta Cantos, para quien su escritora idealizada perdió su encanto.



Entre tanto, para el analista y guionista cinematográfico Sebastián López Rodríguez, el “hechizo” de la varita de Potter le llegó también cuando rondaba sus 9 años y vio un avance en televisión de la que sería la primera adaptación al cine de este libro.



“El hecho de ver a un grupo de niños en túnicas, escobas y usando varitas fue un sueño hecho realidad para mí, que amaba los cuentos de hadas llenos de magia. Vi la película y quedé tan maravillado que recuerdo pedirles a mis padres a la salida del cine que me compraran el primer libro. Desde ahí soy ‘fan’ de este mundo”, comenta.

Un universo que encantó

Facebook Twitter Linkedin

J. K. Rowling ya acumula una fortuna que supera los 1.000 millones de dólares. Foto: EFE

Y a pesar del sol a cuestas que se posa sobre Rowling, todos ellos son objetivos al analizar lo que significó para la literatura contemporánea mundial la aparición, el 26 de junio de 1997, de este universo de fantasía y magia.



Para Roa, hoy especialista en literatura infantil y juvenil de la Universidad Javeriana, es innegable el impacto que supuso esta saga, tanto desde no solo el hábito por la lectura como desde lo comercial. Son sabidas las jugosísimas cifras de ventas de los libros y su traducción a más de 80 idiomas diferentes.



La editora destaca, en particular, “el fortalecimiento o incluso el surgimiento del hábito lector en miles de personas, que por primera vez descubrieron una historia que los cautivara por horas, que los tuviera noches en vela leyendo ‘un capítulo más’ y les permitiera crecer e identificarse con los distintos personajes”.



Para la experta, desde autores como Tolkien, Lewis y Le Guin, el mundo no le había dado la oportunidad otra vez a la fantasía como género. “Gracias a Harry Potter se dio un ‘boom’ de la literatura juvenil que al día de hoy sigue conquistando las bibliotecas de muchos, incluida la mía. Considero que otros fenómenos como ‘Crepúsculo’, ‘Los Juegos del Hambre’, ’Cazadores de sombras’ o ‘Percy Jackson’, no habrían logrado ver la luz sin la ola de lectores que trajo consigo el niño mago”, anota.



En igual sentido se muestra Cantos, para quien la saga de Potter “volvió a poner a la literatura infantil y juvenil en el radar de las editoriales y los lectores después de muchísimos años de ‘sequía’”.



Entre tanto, el guionista Sebastián López no solo destaca ese acercamiento a la lectura para millones de niños, jóvenes y adultos, sino lo que también hace una lectura de lo que pasó cuando el niño mago saltó el séptimo arte.



“El hecho de que al año del estreno de la primera película la saga llevara cuatro libros publicados fue maravilloso, ya que los niños podían descubrir qué pasaba después de los filmes. Ese fue el gran gancho. La mayoría de niños de mi generación descubrieron el amor por la lectura con Harry Potter; su primera gran saga, pero no la última”, agrega.



Para él, si bien la adaptación del universo del niño mago no significó un gran cambio en la parte técnica o de efectos, sí impactó en la forma en la que los estudios de cine concebían las sagas.



“Creo que desde Harry Potter, las grandes productoras ya no piensan en una película a la vez sino en un plan, en ofrecer una continuidad, en no dejar a medias y, sobre todo, dar un gran final. Harry Pottter es el precursor de universos como el de Marvel Studios y fue también un ángel para las adaptaciones de literatura juvenil. Desde ahí, los grandes de Hollywood se interesaron por este tipo de sagas. Esta saga también fue pionera en el correcto trato que debían tener los niños actores para el cuidado de su infancia”, explica.

Facebook Twitter Linkedin

HBO realizó un especial sobre el aniversario de Harry Potter. Foto: HBO Max

¿Dispuestos a perdonar?

Este aniversario literario se celebra con ese telón de fondo sensible y delicado. Para muchos, Rowling ya no es el ídolo que llegó a ser. Un refrán popular lo resumiría así: “borró con el codo lo que hizo con la mano”.



“Hay personas que continuarán alabándola y apoyándola a pesar de que, honestamente, el internet era un lugar mejor cuando ella era una ‘autora misteriosa’ y sin redes sociales. Yo no soy nadie para decir si merece que la perdonen, sobre todo cuando la autora ni siquiera cree que lo que hace está dañando a muchísimas mujeres ‘trans’ en todo el mundo. Yo, desde luego, seguiré pensando que, en casos como este, no se vale lo de ‘separar a la obra del autor’”, comenta Cantos.



Y es que a las afirmaciones en redes en las que Rowling cuestionó la identidad de género de las mujeres ‘trans’, basándose en el sexo biólogico como el único factor determinante para definir el género de un persona, se unió otra perla.



Un ensayo que ella escribió en defensa de sus argumentos sobre la identidad de género y su preocupación por algo que llamó “las consecuencias del actual activismo ‘trans’”. “Este texto -anota Cindy Roa- más que calmar los ánimos ratificó que su actual postura contradecía las banderas de inclusión y diversidad que tan presentes estuvieron en la saga de Harry Potter”.



La editora recuerda que fue tal el impacto negativo de las posturas de Rowling, que varios integrantes del elenco de las adaptaciones cinematográficas, como Emma Watson, Daniel Radcliffe, Evanna Lynch, Bonnie Wright y Eddie Redmayne manifestaron su desacuerdo. Incluso abogaron por el dolor que estas afirmaciones de la escritora causaron en muchos fanáticos y en la comunidad ‘trans’ en general.



“Desde entonces, distintos sitios web y comunidades de ‘fans’ como MuggleNet.com y The Leaky Cauldron han hecho público su apoyo a la comunidad ‘trans’ y han tomado acciones como reducir el cubrimiento de noticias asociadas directamente con Rowling. Además, han usado sus plataformas para difundir el trabajo de ONGs, fundaciones y colectivos que abogan por la protección de los derechos de las personas ‘trans’ y de la comunidad LGBTIQ+”, comenta Roa.



El desencanto es tal, que una de las literatas bogotanas, que incluso llegó a dedicarle toda su tesis de grado universitario al mundo de Harry Potter, y que este diario invitó para este aniversario, confesó que su dolor era tal que declinaba su participación.

Y al preguntarle, por ejemplo, a Cantos, sobre qué motivaciones podrían haber llevado a Rowling a actuar de esta manera, son más las preguntas de vuelta que la editora se hace.



“¿Por qué las personas tienen mente cerrada? ¿Por qué atacan lo que es diferente a ellos? ¿Por qué se escandalizan cuando ven un beso de dos mujeres en ‘Lightyear’? ¿Por qué no pueden dejar que cada quien viva su vida como lo ha elegido?”, anota vehemente la ‘booktuber’, creadora del canal ‘Crónicas de una merodeadora’, con 135.000 seguidores.



“Creo que cada persona puede decidir si sigue viendo el universo de Harry Potter con el mismo cariño de antaño o no. Personalmente, a pesar de que fue una saga que quise muchísimo, no puedo ver Harry Potter, su universo y sus historias de la misma manera, desde que J. K. Rowling mostró la clase de persona cerrada y dañina que puede ser. Desde mi posición como ‘booktuber’ y creadora de contenido literario, no me siento cómoda promocionando sus libros o productos. Como aliada de la comunidad LGBTIQA+, y defensora de sus derechos, prefiero recomendar libros más diversos, sanos y que les permitan verse representados tanto en historias como en personajes”, explica.



Un sentimiento similar se palpa también en lo que una la usuaria de Twitter Charlotte Reigh plasmó en su cuenta, luego del último comentario lamentable de su admirada escritora: “Nunca pensé que vería tu nombre y sentiría algo que no fuera magia. Pero ahora lo veo y gruño y pienso: ‘Oh, Dios, ¿qué cosa horrible dijo sobre las personas trans ahora?’ Por favor, detente. ¡Te lo rogamos! Es tan doloroso para la gente. Por favor, deja de causar dolor”.

Facebook Twitter Linkedin

La saga cinematográfica 'Animales fantásticos'. Foto:

¿El ocaso de Rowling?

Para Roa, quien también es ‘blogger’ de cine y literatura en el sitio web ‘Si No Le Gusta No Lea’, el “fandom” -termino actual para definir el universo de seguidores de alguna tendencia-, el universo de Rowling no volverá a ser el mismo.



“Cada persona tiene plena libertad de decidir si desea seguir celebrando el legado de la saga y su impacto en su vida con independencia de lo que ocurra actualmente con su autora”, comenta.



Sin embargo, pone varios ejemplos de las consecuencias que ya está teniendo en el mundo el desencanto por la escritora idealizada. Por ejemplo, los integrantes de las distintas ligas en el mundo de Quidditch -el famoso deporte del colegio Hogwarts- están en proceso de cambiar el nombre del deporte y de sus ligas para seguirlo practicando sin necesidad de que se les asocie con Rowling.



Además, la editora se pregunta si se mantendrá esa tradición, de los padres que crecieron con esta saga, de regalarles una varita mágica a los niños o niñas en su cumpleaños número 11.



“No siento que haya un único modo de abordar estas divisiones al interior del ‘fandom’. Hay personas que siguen apoyando fielmente a Rowling, otros han decidido vender sus colecciones y hacer como que nunca fueron fanáticos; y también están las personas como yo que estamos en desacuerdo con sus posturas radicales e hirientes, y que, aunque hemos tomado algo de distancia y evitamos al máximo darle nuestro dinero, no por eso negamos lo que en su momento la saga representó para nosotros”.



Roa conserva aún sus libros y confiesa que lloró con el especial de HBO sobre los 20 años de la saga cinematográfica. “Y aunque siento mucha tristeza, dudo mucho que Rowling se retracte de sus declaraciones o dimensione alguna vez lo hirientes que estas han sido para muchas personas que en su momento encontraron en sus libros un lugar seguro para ser y reconocerse como personas de la comunidad LGBTIQ+”.



El hecho es que otra de las consecuencias palpables de las posturas de la autora británica se comenzaron a palpar también en el séptimo arte. En especial, con la película más reciente de la saga de ‘Animales fantásticos’. Es como si ese “fandom” se hubiera puesto de acuerdo en pasarle “cuenta de cobro”. Algo nada extraño, en un mundo hiperconectado como el de hoy.



Al menos así lo reflejan las cifras tanto internacionales. Según Box Office Mojo, que lleva los registros de taquilla de cine en Estados Unidos, el comportamiento de las películas de esta saga ha sido a la baja.



‘Animales fantásticos y dónde encontrarlos’ (2016) tuvo una taquilla de cercana a los 814 millones de dólares. Le siguió ‘Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald’ (2018), que recuadó cerca de 655 millones y finalmente, ‘Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore’, estrenada en abril pasado, acumula apenas 401 millones.

Por su parte, en Colombia, las cifras parecen más estables, según Warner Bros. La primera película fue vista por unas 424 mil personas. La segunda, por 519 mil, y la más reciente tuvo 435 mil espectadores. Sin embargo, duró muy poco en cartelera.



Sobre, este fenómeno, para el cineasta Sebastián López, aunque los seguidores “ya no sienten la misma emoción” y “han perdido un poco de brillo entre cada entrega”, siente que también hay una mirada desde el tipo de narración cinematográfica.



“Creo que no ha producido buenos guiones en esta nueva saga. Precisamente por eso fue tan refrescante que la última entrega tuviera a otro guionista, haciendo grande el filme de ‘Los secretos de Dumbledore’. Eso demuestra que se podría continuar con el mundo mágico sin ella (Rowling), como otras sagas lo han conseguido sin sus creadores”, explica.



Para Roa, el posible boicot a ‘Los secretos de Dumbledore’ contó con dos talones de Aquiles: no solo se debió a la distancia que muchos ‘fans’ han tomado de todo lo que le represente regalías por propiedad intelectual a Rowling, sino también al escándalo por el despido de Johnny Depp de su rol de Grindelwald, hecho que marcó una ruptura de la confianza de los ‘fans’ en Warner Brothers como estudio.



¿Estamos ante el ocaso de una ‘superestrella’ de la literatura contemporánea? Hay posiciones diversas al respecto.



Roa cree que Rowling seguirá escribiendo y siempre tendrá gente de su lado, ya sea por sus textos del mundo mágico, por lo que sea que diga en sus redes sociales o por su trabajo bajo el pseudónimo de Robert Galbraith.



“Por su parte, siento que Harry Potter como universo ya no le pertenece a Rowling. Si bien le representa regalías, y lo cierto es que ella seguirá viviendo de ello el resto de su vida, considero que la manera en que cada ‘fan’ se acerca a la historia y a sus personajes ya no es algo que ella pueda o deba intentar controlar”, comenta.



De hecho con la fortuna que ha acumulado Rowling no solo podría vivir ella el resto de su vida sino fascilmente otras dos generaciones suyas. Según un ranking reciente publicado por Wealthy Gorilla, que a su vez recoge datos de ‘Celebrity Net Worth’, ‘Forbes’ y ‘The Richest’, la escritora británica tiene una fortuna que supera los 1.000 millones de dólares, con más de 550 millones de libros vendidos en el mundo. Según Forbes, es la primera persona en alcanzar este patrimonio solo escribiendo libros.



En una línea de pensamiento similar a la de Roa, y hasta más condescendiente, se muestra López, para quien toda persona merece una “segunda oportunidad”.



“Como la que tuvo Snape o Malfoy. Poder salir del lado oscuro y encaminarse hacia el bien. La autora puede llegar a entender que su discusión sobre biología anula los derechos de identidad personal, que las personas deben ser respetadas por como se identifican y por quienes quieren ser, como enseñó Harry Potter. Espero que ella se redima y sea perdonada porque eso daría un gran impulso a todo producto relacionado con el mundo mágico. Los hechizos volverían a brillar más que nunca”, comenta el analista.



En cambio, Isa Cantos matiene una posición más radical. Al punto de que ya no recuerda con nostalgia casi nada del niño mago que alguna vez llegó a “hechizarla”.

“Cuando te digo que todo lo relacionado con este universo se me salió por completo del corazón, no exagero. Sin embargo, si pudiera hacer que dos elementos de ese universo existieran serían el ‘giratiempo’, pues realmente a veces necesito días de más de 24 horas, y el hechizo ‘accio’ para no tener que levantarme cada que ocupo una cosa que está lejos de mí”, anota.



“Quemar los libros o mercancía oficial que en su momento adquirimos con esfuerzo no hará que el dinero desaparezca del bolsillo de la autora directamente. Como lectora prefiero quedarme con el mensaje de inclusión y magia que encontré en la historia hace tantos años. Hogwarts siempre estará ahí para mí, y la libertad de vivir y recordar el modo en que estos personajes me acompañaron y crecieron conmigo es algo que el discurso de odio de su autora no puede dañar. No se lo pienso permitir”, concluye por su parte Cindy Roa.



CARLOS RESTREPO

CULTURA EL TIEMPO

@CulturaET