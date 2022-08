A pesar de haber nacido en el seno de una familia judía, la de Johanna ‘Hannah’ Arendt no era convencional. No estudió hebreo, como era el evangelio lingüístico tradicional; en su lugar, sus padres le garantizaron la formación en griego y latín e inclusive asistió en contadas ocasiones a la sinagoga, pero más con fines de socialización en las actividades compartidas con la comunidad.

Inclusive, llama mucho la atención que a uno de los estrategas de la máquina del terror nazi contra los judíos, Eichmann, Arendt le dedicó una de sus obras más destacadas, Eichmann en Jerusalén –y no precisamente por haber sido una de las primeras personas en dar a conocer una especie de síndrome de Estocolmo¬–; de hecho, de él se refirió como un hombre completamente normal y corriente que reflejaba una desconexión total entre su aspecto y la magnitud de los crímenes que había cometido.



“En lo que respecta a mis recuerdos personales, no supe por mi familia que yo era judía. Mi madre era completamente arreligiosa (…). La palabra ‘judío’ nunca se oyó en nuestra familia mientras yo fui niña. Me topé con ella por primera vez por los comentarios antisemitas de otros niños en la calle (…). Mi madre, o mi hogar familiar, digámoslo así, era un tanto diferente de los habituales. Había muchas cosas especiales en él, también en comparación con con los otros niños judíos e incluso con los de mi propia familia”, comentó Arendt en una entrevista que le realizaron en 1964 y que cita Cristina Sánchez, autora de Arendt. Estar (políticamente) en el mundo.



Una de las grandes peculiaridades era la biblioteca de sus padres, Paul y Martha Arendt-Cohn quienes se movían en el círculo de liberales y seguidores de las ideas reformistas de la Ilustración que fueron promovidas por el filósofo alemán Moses Mendelsohonn en el siglo XVIII y que se enfocaban en la emancipación social y política de la comunidad judía y su integración en la ciudadanía alemana.



Ello no solo llevó a Kant, Kierkegaard y Jaspers a los anaqueles del hogar Arendt-Cohn, sino que además hizo que la Hannah de 14 años degustara con atención plena las obras de dichos pensadores y de su principal influencia, Martin Heidegger a quien le dio un lugar privilegiado aun desde su escritorio (allí, al lado de las fotos de sus pernas más influyentes, madre y su esposo, Arendt ubicó la de Heidegger, dándole forma a su ‘santísima trinidad’), gestando en ella su espíritu comunitario, aplicado a temas que, para su época y contexto (Hannah nació en Hannover en 1906 y murió en Nueva York en 1975), se consideraban ajenos a las mujeres: la filosofía y la política.

Sobre el pensamiento y la comunidad

Hannah Arendt en Descubrir la Filosofía. Foto: Archivo particular

Hannah Arendt no se consideraba filósofa (prefería ser vista como teórica política). Inclusive, le incomodaba que la catalogaran como tal debido a la manera tradicional como hasta el siglo XX se venía desarrollando la filosofía al cuestionarse y problematizar sobre el individuo, desatendiendo que ese ser no existe en singular, sino que el mundo está habitado por individuos plurales y por ello, el quehacer filosófico de Arendt se fundó sobre la pluralidad humana y la comunicación con los otros.



“A su juicio, los filósofos (en especial Platón, pero también otros como Heidegger) han desatendido la esfera de la pluralidad humana que no es otra que la esfera de la política, la esfera de los asuntos humanos en común. Dichos filósofos, salvo escasas excepciones (como Sócrates), entendieron que apartarse del mundo compartido de los asuntos de los asuntos humanos era algo inherente a la experiencia filosófica, minusvalorando aquellas experiencias relacionadas con el vivir y actuar de esos individuos plurales en un mundo compartido, esto es, con las experiencias eminentemente políticas”, escribe Sánchez.



De ahí que para ella, los conceptos ‘filosofía’ y ‘política’ son opuestos o están en constante tensión y su manera se abordar este conflicto fue centrarse en pensar (filosóficamente) en torno a fenómenos políticos como la acción, la revolución, el poder o la violencia. Ello justifica la aplicabilidad de su teoría en nuestra contemporaneidad al servir de marco de referencia para comprender experiencias políticas de las últimas décadas como el totalitarismo, las revoluciones sociales y la sociedad de masas.

El mal banal

Hannah Arendt abordó numerosos temas como el fenómeno totalitario desde una óptica sociológica y cultural, la política sionista y la creación del Estado de Israel de los años cuarenta, la libertad, la autoridad, la educación, la desobediencia civil, las revoluciones francesa y americana, la mentira en política, la responsabilidad individual y colectiva e inclusive las actividades mentales como el pensar y la voluntad.



No obstante una de sus teorías más relevantes fue la de la banalidad del mal y que fue ampliamente descrita en su libro Eichmann en Jerusalén, que no en vano fue el más polémico de su producción literaria al tratarse de un reportaje exhaustivo del juicio contra Adolf Eichmann en Jerusalén, en 1961 y de donde se desprende su definición del mal banal.



“La expresión ‘mal banal’ y ‘banalidad del mal’ se ha convertido en un cliché, no ha escapado a su propia banalización. Su abuso semántico está muy extendido. Se utiliza para adjetivar cualquier tipo de violencia extrema contemporánea: desde las acciones de Pablo Escobar u otros similares hasta el uso de pesticidas por la industria agrícola, desde las acciones cometidas en cualquiera de los escenarios bélicos pasados o presentes (antigua Yugoeslavia, Ruanda, Camboya, Iraq…) hasta la violencia cometida por grupos militares y paramilitares”, añade Sánchez.



(Además: El pensador holandés Spinoza: perfectamente imperfecto)



Ello desvela que ante cualquier imposibilidad de explicar las motivaciones de la violencia a la luz de los habituales deseos de poder, riquezas, control de territorio, etc., toda violencia llamada ‘sin sentido’ sería un ‘mal banal’ (algo extremo e inexplicable). Lo cierto es que dicho concepto fue definido por Hannah a partir del juicio a Eichmann, del cual ella misma aseguró: “Lo más grave del caso de Eichmann era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron y siguen siendo terroríficamente normales (…) En mi opinión, el mal nunca es radical, solo es extremo, y no posee ni profundidad ni ninguna dimensión demoníaca. Puede crecer desordenadamente y arrasar el mundo entero, precisamente porque se extiende como un hongo en la superficie. Desafía el pensamiento porque el pensamiento intenta alcanzar alguna profundidad, ir a la raíz y en el momento en el que se ocupa del mal, se ve frustrado porque allí no hay nada. Esa es su banalidad”, finaliza la cita de Arendt realizada por XXXX.



PILAR BOLÍVAR

