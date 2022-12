La voz de la clásica versión salsa de la canción Ven, devórame otra vez, Lalo Rodríguez, fue hallado muerto en el conjunto residencial Sabana Abajo, en Carolina (Puerto Rico).

El fallecimiento, según las primeras informaciones de medios puertorriqueños, se dio alrededor de las 3 p.m. de este martes 13 de diciembre. El músico venía presentando quebrantos de salud recientes, tan solo un es atrás -el 12 de noviembre- había sido hospitalizado e intubado.



El artista salsero de 64 años había debutado en la música desde la adolescencia. A sus 16 años ya había grabado un álbum debut, The Sun of The Latin Music, con la colaboración musical del pianista Eddie Palmieri. Y desde el comienzo la estrella le sonrió, porque fue con este trabajo que consiguó el primer Grammy (anglo) para un disco de salsa.

Su lanzamiento como cantante se dio en 1980, con su álbum Simplemente, Lalo. Al que siguieron otros trabajos en los que maduró su sonido.

Su más grande éxito, Ven, devórame otra vez, de la autoría del compositor dominicano Palmer Hernández, hizo parte de su álbum Un nuevo despertar, publicado en 1988. Y fue uno de los clásicos de los años finales del siglo pasado en los que predominó la salsa romántica coloquialmente llamada "salsa catre". La canción -que posteriormente tuvo numerosas versiones en otros géneros, a cargo de otros artistas- llegó a los primeros lugares en países como Panamá, Colombia, Venezuela, Perú y España.



A lo largo de su carrera, que superó las cuatro décadas, fue conocido como "El Canario original de la Salsa".

Rodríguez hizo famosas otras canciones como Después de hacer el amor, Tú no sabes querer, Esta noche dormiré contigo, Máximo Chamorro y Con qué cara, entre otras.

