Haga turismo en los lugares donde se hicieron carátulas de discos

Un libro para hacer turismo musical, una guía de viajes dedicada a recorrer las localizaciones de un centenar de carátulas de discos legendarias, con imágenes y anécdotas sobre lugares de gran recordación como la calle de Abbey Road de los Beatles, la piscina de Nirvana o la pared de Los Ramones.

La editorial Ondas del Espacio publicó Under Covers. Historias en cubiertas, de Julio Le Marchand (Granada, 1986) editor, arquitecto y DJ profesional que ha elaborado la primera guía de viajes que reúne localizaciones de las portadas de algunos de los discos más célebres de la historia de la música universal.



El libro, de 256 páginas encuadernadas en tapa dura y a color, recopila cien portadas de álbumes míticos y sus ubicaciones en diferentes lugares del mundo y suma fotografías originales y textos explicativos tanto en español como en inglés.



El trabajo de Le Marchand está pensado para el "turista musical" y para aficionados a la música en general y revela secretos y anécdotas de estas portadas legendarias, las peculiaridades de los lugares a los que están vinculadas, las razones por las que se eligió una ubicación concreta o cómo se desarrolló el proceso creativo para conseguir la instantánea definitiva.



El libro acerca la historia del cruce de Abbey Road o la tienda de Paul's Boutique de los Beastie Boys, desvela detalles de la piscina de Nirvana o el mural de Elliott Smith, y presenta la localización de la pared de Los Ramones, las tumbas de Joy Division o las torres de Wilco.



Under Covers, que se editó tras una campaña de crowdfunding, incluye referencias a artistas clásicos como los Beatles, Bowie, Pink Floyd, U2, Led Zeppelin, R.E.M., The Doors, y otros más contemporáneos como Tame Impala, Arctic Monkeys, Arcade Fire, Radiohead, Oasis.



Aborda todo tipo de géneros musicales como el hiphop de Beastie Boys, Nas o Eminem, y la electrónica de Chemical Brothers o Boards of Canada, y dedica un espacio a artistas de culto como Mazzy Star, Galaxie 500, Black Sabbath, Fugazi, Slint o Kyuss.



Con el libro se entrega un código con un mapa virtual para revisitar las ubicaciones en cualquier momento y desde cualquier lugar, además de una playlist con música de todos los discos incluidos para escucharlos mientras se lee.



El autor dijo en un comunicado que decidió embarcarse en este proyecto durante el confinamiento como un pasatiempo ante la imposibilidad de salir, viajar o asistir a conciertos.