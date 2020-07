'Hacemos lo que no se espera de una banda de rock’

“Nos gusta escapar de esa idea de hacer videos o canciones como las típicas bandas de rock (...). Tratamos de ser auténticos y de explorar musicalmente y visualmente en una inspiración en otra gran escala”, explica el guitarrista y compositor de la banda Nothing But Thieves, Joe Langridge-Brown, en una charla con EL TIEMPO.

Langridge-Brown junto con Conor Mason (vocalista), Dominic Craik (guitarra y teclados), James Price (batería) y Phillip Blake (bajo) han conseguido abrirse campo en el circuito alternativo como una banda que, sin tanto aspaviento mediático, ya se cataloga como una propuesta potente dentro de la música contemporánea.

A pesar de estar en silencio durante dos años, el grupo entendió que era hora de regresar y afrontar sus batallas contra el tedio que muchas veces se revela por la inactividad o el agotamiento natural de sus jornadas en estudio, en los conciertos, o como ahora, en casa.



“Después de tocar en una larga gira y tomarnos un descanso, empezamos a sentir que nos aburríamos, y así empezamos a componer canciones”, recuerda Langridge-Brown

.

Todo cambió de un momento a otro, pero desde el aislamiento ha estado trabajando para seguir ese parámetro de no apagar esa ansiedad creativa que explotó en trabajos discográficos como 'What Did You Think When You Made Me This Way? y Broken Machine' y que quiere seguir revelando nuevos caminos.



Prueba de ello es el sencillo 'Is Everybody Going Crazy?' (¿Están todos enloqueciendo?), con

“No es solo el hecho de un virus o todo lo que está pasando en Estados Unidos y el mundo por el asesinato de George Floyd –ejemplifica– (…). Todo el tiempo el mundo ha entrado en un tipo de tensión que ha ido creciendo en los últimos años y eso se refleja en la canción”, asegura el músico de 28 años.



Realmente su letra se enfoca en alguien que no entiende el mundo a su alrededor, ni a sus paradigmas o sus reglas, lo que lo lleva a querer aferrarse a algo o alguien o dando un giro radical a una manera de pensar o de sentir. Todo en una amalgama de rock y caricias de electrónica, y hasta elementos sicodélicos.“Sí, todos se están volviendo locos. / No puedo comunicarme contigo últimamente. / Estamos tan irremediablemente desvanecidos. / ¿Alguien más se siente solo? Simplemente no puedo ser yo solo. / Perdiendo la calma tan lentamente. / Se sentiría tan bien robar algo de tiempo”, dice un fragmento de la canción en la que alguien parece escapar de una fiesta colorida pero densa.

Desde sus inicios, Nothing But Thieves ha estado emparentado con el estilo con bandas como Radiohead (una de las favoritas de Langridge-Brown), Muse y Arctic Monkeys; de hecho, trabajaron con el productor de esa agrupación en su nuevo material, pero su guitarrista enfatiza que su nueva aventura musical sigue un parámetro muy claro: salir de la zona de confort y mezclar otros elementos.

“Una de las principales inspiraciones en esta etapa de nuestra carrera y en lo que será nuestro próximo álbum (Moral Panic, presupuestado para octubre de este año) es que tratamos de hacer lo que menos se espera de una banda de rock (...). Manteniendo nuestra autenticidad, siendo chéveres y teniendo puntos de encuentro entre géneros y no quedarnos en un solo lugar”, finaliza Joe Langridge-Brown.



