Habrá documental sobre el impacto de la canción 'Patria y vida'

El realizador cubano Asiel Babastro, autor del video de la canción Patria y vida, convertida en un himno en favor de un cambio de sistema político en Cuba, con más de 4,1 millones de visualizaciones en YouTube, prepara un documental sobre el impacto que ha tenido el tema.

Según dijo en unas declaraciones publicadas este lunes por Radio Televisión Martí, su objetivo es hacer una compilación de todo lo que ha logrado y los movimientos que se han generado alrededor de esta "banda sonora" de la lucha contra quienes dirigen Cuba desde 1959, como definió a Patria y vida.



La canción vio la luz en YouTube el 16 de febrero y cuenta con las voces de Yotuel Romero, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky y Alexander Delgado y Randy Malcom, integrantes del dúo Gente de Zona.



"Queremos recoger ese sentimiento, ese feeling que ha creado la canción. Y ese es el objetivo, fundamentalmente", recalcó el cineasta, que ha trabajado en vídeos musicales con Gilberto Santa Rosa, Beatriz Luengo y Alejandro Sanz, entre otros artistas.



Babastro considera necesario documentar todas las reacciones que ha logrado en los cubanos la canción y el vídeo y ya adelantó que el documental llevará muchas imágenes de archivo y trabajo de investigación.



"Yo creo que va a ser lindo que un documental registre todo ese toda esa lucha de los cubanos hasta este minuto alrededor del mundo tratando de tener una Cuba libre", dijo Babastro, radicado en Miami.



El cineasta quiere incluir "testimonios de otras personas que no han estado en la canción pero que han sido partes importantes de la lucha y de todo el movimiento opositor de los cubanos. Gente valiosa de la diáspora", dijo en su entrevista con Radio Martí.



Babastro intervino ante el Parlamento Europeo el pasado 26 de febrero para exponer los motivos de Patria y vida, una antítesis del lema Patria o muerte de la Revolución cubana, y participó en una manifestación de cubanos celebrada el 20 de marzo en la capital estadounidense.



Cientos de familias se congregaron ese día en un acto celebrado en la zona sur de la Casa Blanca, en el parque de La Elipse. Precisamente Babastro dijo que ya grabó imágenes de esa manifestación de cubanos para el documental.



"Y a partir de ahí, pues bueno, iremos registrando otros hechos", subrayó. En un mensaje en Instagram, Babastro hizo una de declaración de los motivos que le llevaron a involucrarse en el proyecto Patria y vida, entre ellos "porque a la revolución no le ha costado mantenerse en el poder lo que le ha costado sobrevivir a un cubano de a pie. Porque si una revolución te quita la fe cuando es lo único que tienes, no es una revolución", agregó.



Los medios oficiales de Cuba respondieron a Patria y vida con críticas a la canción y sus autores e intérpretes y el Gobierno promovió otras canciones en defensa del sistema vigente que no han tenido el mismo eco.



