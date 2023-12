La banda Slowdive alternará con The Cure este domingo

Este 10 de diciembre Bogotá será sede del segundo concierto Road To Primavera, en el que las bandas estelares del cartel del que iba a ser el festival Primavera Sound 2023 se presentarán ante el público que esperó ansioso para verles. Slowdive, banda insignia del 'shoegaze' británico de finales de la década de 1980, se presentará junto a la también inglesa The Cure.



El nombre de este movimiento independiente proviene de mirar a los zapatos, conducta recurrente entre sus intérpretes quienes utilizaban pedales de guitarra que se suelen maniobrar con los pies. Con estos se daba vida al sonido característico del género: mucha distorción, reverberación, melodías hipnóticas y gran peso en nostalgia.



El término 'shoegaze' fue utilizado por primera vez en una reseña de un concierto de la banda Moose por parte de la extinta revista británica Sounds. En este recital, la voz de esta banda, Russel Yates, pegó las letras de las canciones en el piso. Estas dinámicas se confabularon para producir una dedicatoria al piso en las interpretaciones, dando pie a toda una introvertida cultura que a día de hoy aún se abre paso entre las toneladas de sonidos comercialmente amigables.

EL TIEMPO conversó con Nick Chaplin, bajista y cofundador de la agrupación, quien se refirió a cómo atraviesan los nuevos tiempos en la música.

Hablando sobre el álbum reciente, ‘Everything is alive’, ¿cuál es el mensaje principal además de “reconfirmar la vida misma” en este álbum?



Realmente no teníamos un mensaje cuando empezamos, pero a medida que el proceso avanzaba durante varios años, incluida la pandemia de COVID-19, todo se volvió bastante oscuro y un poco deprimente para todos, y creo que el mensaje general se refleja en el título del álbum, que es la esperanza realmente.



Hubo algunos momentos oscuros para los miembros individuales de la banda, pero también algunos momentos muy edificantes. Creo que lo que queríamos mostrar era que, a pesar de todas estas dificultades y momentos algo negativos que han sucedido, siempre hay esperanza, y Everything is alive refleja eso como título de álbum.



Nada de esto fue deliberado; simplemente se hizo evidente que era realmente de lo que se trataba cuando estábamos lanzando el disco.

Han pasado 30 años desde el lanzamiento de ‘Souvlaki’, un álbum esencial en el género ‘shoegaze’. ¿Qué ha cambiado en el proceso creativo detrás de esos álbumes, especialmente para usted que ha estado desde el principio de la banda?



No mucho ha cambiado realmente. Nadie en la banda ha cambiado radicalmente. Todos seguimos siendo el mismo tipo de personajes y seguimos aportando las mismas cosas a la banda que hace 30 años.

El bajista expresó su fanatismo por The Cure y Blur. Foto: Cuenta de X, Slowdive

Creo que gran parte de 'Souvlaki' fue escrita por Neil estando separado de nosotros: se fue a Gales y escribió canciones solo, y luego nos las trajo y las adaptamos y convertimos en canciones de la banda. Y así es realmente cómo se hizo este disco también. Así que aunque haya 30 años de diferencia, creo que el proceso ha permanecido bastante igual.



El único disco que fue muy diferente creo que fue 'Just for a day', que fue el primer álbum en que todos prácticamente creamos juntos en un estudio, nuevamente con Neil escribiendo las canciones. Vivíamos juntos en un estudio y colaborábamos todos los días, pero en el resto de la historia de la banda simplemente tomamos lo que Neil trae y agregamos nuestro sabor musical y lo hacemos sonar como Slowdive.



No sonaría como Slowdive si quitáramos a cualquiera de nosotros; las canciones seguirían siendo geniales, pero no sonaría como la banda.

La nostalgia es algo bastante común en los productos de la banda y en su sonido. El sencillo ‘Alife’, con evidente juego de palabras de a-life (una-vida) dice “dos vidas son vidas difíciles contigo”...

Neil escribió la canción, así que él tendrá sus propias respuestas, pero escuchándolo en entrevistas no creo que realmente lo sepa (cuál es el mensaje). No creo que tenga un mensaje definido. Para esa canción en particular, siempre tomé esa línea sobre lo difícil que es equilibrar estar en una banda, estar lejos de gira y también criar a una familia joven, cómo tu pareja lidia con que estés fuera; para mí, eso es de lo que trata esa canción.



Creo que Neil tuvo muchos cambios en su vida a lo largo de los años entre los dos discos, así que creo que está escribiendo desde su perspectiva personal sobre los cambios y cómo maneja su vida ahora en comparación con lo que era hace cinco años, y es muy diferente para él. Es diferente para todos nosotros.

Hablando precisamente del sonido de la banda: la tecnología ha evolucionado y el sonido es más limpio que hace 30 años, cuando era más crudo. ¿El tiempo y la tecnología están a favor o en contra de la esencia del ‘shoegaze’?



Vaya, no lo sé. Esa es una pregunta interesante. Sabes, creo que podríamos hacer un disco que sonara crudo y ese sonido de principios de los 90, pero creo que esos son los discos que haces cuando eres adolescente y cuando tienes 20 o 21 años, y ahora todos tenemos más de 50 años y creo que sería un poco extraño que quisiéramos hacer exactamente los mismos discos en cuanto a sonido.

Lo que intentamos hacer ahora es tratar de mantener la sensación de lo que hace Slowdive, pero, ya sabes, hacer que suene como nos sentimos más cómodos siendo personas de 52 años, 53. Cuando tocamos en vivo, todo es mucho más como el antiguo Slowdive, es mucho más fuerte y más sucio y crudo, como dirías. Y extraño un poco eso en los discos, si soy honesto. Si fuera yo haciendo y produciendo los discos, creo que tendrían un sonido más crudo. Pero creo que con la edad, las cosas simplemente cambian y, ya sabes, así que creo que eso es probablemente lo que ha sucedido, creo.



Neil también se ha interesado más en la música electrónica, así que incorporar elementos de eso ha cambiado el sonido, pero creo que, ya sabes, con suerte, todavía suena como Slowdive.

A los artistas contemporáneos les gusta explorar muchos géneros en sus productos con tal de evadir etiquetas; en el caso de Slowdive, la banda es catalogada como pionera del ‘shoegaze’. ¿Aceptan esas etiquetas?



Creo que está bien ahora. En Gran Bretaña durante los años 90 el término 'shoegaze' era muy negativo y nadie quería tener eso como etiqueta; ahora, creo que es solo una etiqueta descriptiva de un cierto tipo de música.



Afortunadamente para nosotros, somos vistos como uno de los principales grupos de 'shoegaze', así que creo que solo tienes que aceptarlo y abrazarlo, siempre y cuando no nos vean puramente como una banda del pasado; eso es lo único de lo que realmente nos preocupamos.



Nos preocupamos por ser vistos como una banda que está haciendo nueva música y esperamos llegar a nuevos fanáticos también.

La banda sacó en septiembre su más reciente disco, 'Everything is Alive'. Foto: Cuenta de X, Slowdive

Hablando de la música británica, este semestre Bogotá ha recibido a Blur, The Cure que tocará con ustedes, en febrero recibirá también a Morrissey, el cantante de The Smiths. ¿Qué cree que haya detrás de esta ola inglesa de conciertos?



Es gracioso, ¿verdad? Es como si todos estos viejos actos británicos simplemente hubieran vuelto. The Cure nunca se han ido realmente; están en una gira mundial muy larga en este momento, y esto es solo parte de eso.



Lo que es agradable de Blur es que han seguido haciendo nueva música y todo lo que hacen suena muy parecido a un disco de ellos, pero diferente. Están probando cosas nuevas todo el tiempo y tienen las mismas edades que nosotros. Están teniendo este gran éxito ahora y es genial, y realmente espero que en algún momento nos crucemos con ellos en América del Sur. Blur siempre ha sido muy grande en Gran Bretaña, y no sé qué tan populares son en el resto del mundo, pero creo que si las canciones son buenas y si no estás repitiéndote constantemente, ¿por qué no?



Sé que con The Cure estamos tocando en Bogotá y en algunos otros lugares. Todos somos grandes fanáticos de The Cure y estamos ansiosos de verlos, así que va a ser increíble.





