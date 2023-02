El Movistar Arena tembló (metafóricamente hablando) con la presencia de dos grandes artistas y cantantes estadounidenses de pop country: Hanna Nicole y Ashley Grace, mayormente conocidas como HaAsh.

Las hermanas se lucieron la noche del 22 de febrero en el corazón de Bogotá, recordando muchos de sus grandes éxitos como 'Perdón, perdón', 'Lo aprendí de ti', pero, sobre todo, canciones como 'Mi salida contigo', parte de su más reciente álbum 'Haashtag'.

¡Ya llegamos a Colombia! 🇨🇴

Gracias por recibirnos con tanto cariño y por sus regalos. Nos vemos mañana en el show. ❤️😍 #GiraMiSalidaContigo pic.twitter.com/smfq8uqMyt — Ha*Ash (@haashoficial) February 22, 2023

Casi que al unísono se escuchaba la voz de todos los fanáticos aclamando a sus ídolas para que aparecieran en escena. Y como al principio de toda buena película, estaban a la expectativa de que arrancara el gran show.



El tan esperado momento llegó, se encendieron las luces y se escuchó un acorde de Mi Mayor a todo volumen. Empezó la cuenta regresiva: 3, 2, 1, 0… Es en ese momento aparecieron en escena Hanna y Ashley interpretando 'Lo que un hombre debería saber'.

¿Cuáles fueron las primeras palabras de las hermanas para el público colombiano?

Tras cantar 'Ojalá' y 'Dos copas de más', las artistas le dieron un cálido saludo a su público en el Movistar Arena. Hanna y Ashley agradecieron la oportunidad de estar en Colombia con su más reciente gira y le apostaron a los fans del evento que querían cantarle al desamor.

Hanna y Ashley saludando a Colombia por primera vez. Foto: Juan David Cano. EL TIEMPO

Lo más curioso de su saludo fue la particular historia que narró Ashley para introducir una de sus canciones tituladas 'Demasiado para ti'.



Aunque fue una de las historias que más emocionó a toda la fanaticada, la noche estuvo llena de anécdotas aún cómicas e interesantes.

"Hablando de perdedores, hace poco salí con un galán. Bastante guapo, bailaba bien, era carismático y besaba muy bien. Pero me di cuenta, después de un mes, de que lo único bueno que él tenía era yo".

Las curiosas analogías del dueto

“Yo quisiera saber cuántas parejas están aquí esta noche”, preguntó Hanna a los expectantes. Tras la respuesta del público, dijo: “Ojalá y nunca les dediquen esta canción”.



Luego de una sutil risa, continuó: “Creo que la mejor analogía que encuentro para una relación son las plantas. Para que una planta pueda seguir creciendo todos los días, hay que ponerle un poquito de agua, al día siguiente otro poquito de agua, luego sacarla al sol… ¿Estás de acuerdo, Ashley?”.



“No”, respondió la cantante riendo. “Yo creo que las relaciones son como las flores. Al final del día, adivinen qué, se van a morir. Entonces mientras tengan esa pareja, cuídenla, disfrútenla, y cuando ya no les sirva, 'El que sigue'”, dijo Ashley para introducir otro de sus más grandes éxitos.

HaAsh de concierto en Colombia. Foto: Juan David Cano. EL TIEMPO

Originalidad en las ‘pintas’ y ensamble musical

Hanna y Ashley con velos en sus cabezas. Foto: Susana Ribero Duarte. EL TIEMPO

En total, fueron 28 canciones las que interpretaron las estadounidenses en Bogotá, con las que hicieron varios cambios de vestuario. Claro está que uno de los más llamativos fue el velo de novia que llevaban en sus cabezas al recitar 'Eso no va a suceder'.



Lo que sí sucedió en el concierto fue un ensamble musical impecable, tanto así que las artistas y sus músicos se animaron a interpretar un popurrí de cinco canciones “antiguas”, (como ellas las llamaron).



Su variedad en géneros musicales sorprendió de forma similar, pues no solo se centraron en el pop country, sino que involucraron sonidos del rock, reguetón y mariachi.



Fanáticas se roban la atención en el show

HaAsh interactúa con sus fans. Foto: Juan David Cano. EL TIEMPO

Algunos artistas tienen la costumbre de involucrar más activamente a su público en los shows, y Hanna y Ashley no son la excepción.



En esta oportunidad, dos hermanas gemelas de 20 años fueron las privilegiadas por el dueto para acompañarlas en el escenario en una canción.



Tanta fue la emoción de estas dos jóvenes que las artistas les cedieron los micrófonos y las acompañaron bailando en cada costado. Al final de la interpretación, las gemelas agradecieron la presencia de las cantantes en Colombia.

¿Auditorio a medio llenar?

Si bien es cierto que la fanaticada de HaAsh no permitió que el Movistar Arena sonara hueco, muchas de las personas que iban ingresando por las puertas principales recibían una “sorpresa” por parte de los organizadores del evento: vivir el evento en Platea (la mejor vista de todo el auditorio).



La razón era simple. Al momento de ingresar al recinto, tanto la plataforma 2, como la 3, estaban completamente cubiertas por telas negras, así como las pantallas laterales, dando a entender que las conocidas “reinas del sold out” en América Latina no habían llenado el lugar. Sin embargo, esto no fue impedimento para que los asistentes disfrutaran de un excelente show.

¡Arriba, Colombia!

Vale recordar que el dueto comenzó su 'Gira Mi Salida Contigo' en América el 2 de septiembre de 2022 en México y la concluirá el 29 de junio de este año en el mismo país.



Tras dos horas continuas de canciones, las hermanas Hanna y Ashley Grace se despidieron de Colombia con la “otra, otra” petición de su público: 'Lo aprendí de ti'.



“Muchas gracias y una vez más: ¡Arriba, Colombia!”, fueron las últimas palabras de las estadounidenses en el escenario.

HaAsh de concierto en Colombia 2023. Foto: Juan David Cano. EL TIEMPO

​SUSANA RIBERO DUARTE

Escuela de Periodismo Multimedia

EL TIEMPO

