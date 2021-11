El día en el que Lucho Bermúdez conoció el clarinete

El clarinete suena como una lluvia delgada que se desliza por el aire caliente y le devuelve una bocanada de sosiego. Descubrirlo ha sido una revelación. Ahora deja el flautín que lo ha acompañado durante toda su infancia y el clarinete se convierte en la mejor compañía de su adolescencia. Lucho Bermúdez dice que el clarinete es la novia que ha encontrado desde que salió de El Carmen de Bolívar. Aún ninguna de las muchachas que lo escuchan, seducidas por su música, percibe el silencioso y tímido tambor de su corazón. No ha cumplido aún quince años, no tiene novia y ya es un virtuoso del instrumento.

El profesor Rico le dice que el clarinete es un instrumento antiguo, cuyos orígenes se remontan a las noches de la antigüedad en el Medio Oriente, pero también lo lleva a las noches lejanas de los ancestros indígenas. Para el genio de Mozart, los ocho agujeros y las cinco llaves del clarinete de su tiempo abren paraísos sonoros y es lo más cercano a la voz humana.



El clarinete ha sido insoslayable en el destino de cualquier orquesta y ha acompañado la evolución de la música en general, ha enriquecido las bandas de jazz, las big bands y la música tradicional colombiana. Para las bandas de viento de los valles del Sinú y San Jorge, en las sabanas de Bolívar, Sucre y Córdoba, ha sido un instrumento esencial.

El clarinete ilumina el vasto paisaje musical del Caribe colombiano y ocupa el sitial protagónico que tenía una de las dos flautas indígenas en los grupos precolombinos. Con el clarinete, Lucho Bermúdez empieza a abarcar el mapa sonoro y rítmico de Colombia: los ritmos del solar Caribe: cumbias, gaitas, porros, fandangos, mapalés, paseos, merengues; los ritmos del interior: torbellinos, pasillos, joropos. Y muy pronto se asomará a los ritmos del Caribe antillano, continental y latinoamericano: boleros, mambos, chachachás, pasodobles, tangos; el bossa nova del Brasil y el jazz norteamericano. Un surtido de sonidos nutridos de la esencia popular, folclórica y ancestral, sedientos de nuevas exploraciones en el patio y el universo. Qué curioso que el presidente Rafael Núñez dijera en su tiempo que, en su ciudad nativa, Cartagena, se podía conducir al pueblo mejor con un clarinete que con un fusil.

Un tren lleno de muertos

El joven Lucho Bermúdez se quedó esperando el tren que no pasó aquel lunes de diciembre de 1928. Tenía 16 años. Todos los lunes, muy temprano, esperaba en Santa Marta el tren para ir a Aracataca a ver a su abuela Concepción. Esta vez pasó un tren lleno de soldados.



Un sordo rumor detrás del cuartel no lo dejó dormir; una oscura y entrecortada conversación de soldados en medio de la llovizna. El 12 de noviembre cuatro mil trabajadores se habían negado a cortar el banano de la compañía norteamericana United Fruit Company, hasta tanto llegaran a un acuerdo en los nueve puntos de su pliego de peticiones.



El presidente Miguel Abadía Méndez, el mismo que se había maravillado al escuchar un solo de flautín de Lucho Bermúdez hacía dos años, había decretado el estado de sitio en la zona bananera, había declarado cuadrilla de malhechores a los huelguistas, ordenado al general Cortés Vargas que protegiera la seguridad e intereses de la compañía norteamericana, y “disparar sobre la multitud si fuese el caso”. Hasta el cuartel donde estaba Lucho Bermúdez llegó temprano la tensión de la huelga que se iniciaba. La incertidumbre del ambiente afectó el ejercicio habitual de la banda militar en el Batallón Córdoba. A veces, mientras tocaba el clarinete, la melodía era perturbada por la resonancia de un disparo en la distancia. Intentó reponerse, pero un silencio seco y sofocante invadió el aire del batallón. Se escuchó el relincho de los caballos, las pisadas de unas botas sobre hojas secas, un sonido metálico que cortó el canto distante de los pájaros. Su corazón estaba alterado.



La biografía del músico es publicada por Intermedio Editores.

Era increíble que quienes habían aprobado el ingreso de Lucho Bermúdez al ejército, incluyendo el presidente y su ministro de guerra, Ignacio Rengifo, estuvieran ahora embarcados en semejante pesadilla. Era difícil tocar el clarinete en el infierno que se avecinaba. En la madrugada del 6 de diciembre de 1928, en la estación de Ciénaga, ocurrió la masacre de las bananeras, cuando el general Cortés Vargas dio la orden de disparar contra la multitud de huelguistas que habían llegado allí, desarmados y en forma pacífica, creyendo que llegaría el gobernador del Magdalena a resolver las peticiones del pliego. Lucho Bermúdez escuchó el grito del general cuando dijo: “¡Fuego!”. La ráfaga de las ametralladoras fulminó en segundos la vida de incontables seres humanos. El músico fue testigo de aquella tragedia.



“Nos acantonaron en Ciénaga, en donde duramos más o menos seis meses, lo que duró el conflicto. Todo lo que sucedió lo recuerdo con amargura. El comportamiento del ejército. La actitud atroz del general Carlos Cortés Vargas, con quien hablé muchas veces, y del que seguiré pensando que era un sanguinario de primera línea. Viví esos tiempos de angustia y terror que me fueron maltratando moralmente, porque quiere uno tanto a su patria que cree que todo es color de rosa y jamás me imaginé ver con mis propios ojos esa mortandad tan grande”. Así evocaba Lucho Bermúdez aquellos días.



“El desprestigio de los militares no tenía límites. Nadie les quería vender ni carne, ni leche, ni pan. El general Carlos Cortés Vargas, el verdugo de las bananeras, solía entrarse con un piquete de militares a las casas de los obreros y les decomisaba todo. Es un bárbaro ese tipo. A veces no salía del cuartel porque me daba miedo. Pensé que de pronto la gente iba a tomar represalias conmigo. Cuando nos tocaba ir a comer, nos acompañaba casi un regimiento completo para que no nos pasara nada, pero la gente nos miraba con malos ojos, eso lo veía en sus caras.



Entonces llegó ese día que me parte el alma: vi prácticamente todo, los muertos, el estruendo de las metrallas, los gritos de los heridos, las madres llorando (...). Es imposible sacar esto del alma, porque es un estigma que uno lleva pegado a ella”.

Los días siguientes fueron de horror en toda la zona bananera. El día de la masacre, el general envió cajas de cervezas a las estaciones donde estaban los soldados. Toda la noche el general planeó su estrategia macabra, bebiendo cerveza con sus soldados. Para hacer invisibles los cadáveres, ordenó cavar fosas comunes cerca a la estación de Ciénaga y destinar vagones cargados de muertos para echarlos al mar. La orden era hacerlos invisibles. El general Cortés Vargas, para justificarse, obligó a la brava a los ciudadanos, de casa en casa, a firmar una carta aceptando la decisión militar de disparar contra los trabajadores. Al coronel Nicolás Marqués Mejía, abuelo de García Márquez, tesorero de la Alcaldía de Aracataca, también le pidió que firmara la carta.

Gustavo Tatis Guerra, escritor, poeta, artista.

Los responsables de la masacre siguieron incólumes en sus puestos: el presidente que había dado la orden, el general que había ejecutado la acción, y ascendido luego a Comandante de la Policía en Bogotá, y el ministro de guerra que había justificado el procedimiento militar para la matanza.



Al joven músico acuartelado y paralizado de terror se le puso el alma de gallina cuando escuchó el informe del entonces embajador norteamericano Jefferson Caffery, precisando que los muertos sobrepasaban las mil víctimas (...).



La vida en el cuartel y en el Batallón Córdoba se hizo insostenible para el joven músico de El Carmen de Bolívar (...).



Bajo aquel régimen demencial, el joven músico decidió abandonar el colegio y las clases como director encargado de la banda de Santa Marta, en donde ganaba treinta pesos al mes, al enterarse de que el Gobierno departamental, por decisión del presidente, había ordenado desintegrar las bandas militares de la región, luego de la masacre de las bananeras. El joven Lucho Bermúdez se aventuró a la suerte, como un peregrino, por los pueblos del Caribe. En un tren en medio de los platanales, persistió para siempre aquella imagen terrible: hojas de plátano goteando sangre. Trenes llenos de cadáveres. El clarinete estaba en silencio. También su madera oscura estaba enlutada.



*Cortesía Intermedio Editores.

