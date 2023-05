El aclamado director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel dimitió el 25 de mayo como responsable musical de la Ópera de París alegando "razones personales", tras dos años en el cargo y meses después de ser nombrado en la Filarmónica de Nueva York.



"Con gran pesar, y tras una profunda reflexión, anunció mi dimisión del puesto de director musical de la Ópera de París para pasar más tiempo con mi familia", dijo en un comunicado el reconocido artista, que llegó a la institución parisina en 2021 para un contrato de seis años.



"Vivimos una época que, creo, ha transformado profunda e íntimamente nuestros seres", añadió. "No tengo otros proyectos que estar con mis familiares", aseguró el maestro, de 42 años, casado con la actriz española María Valverde y padre de un niño con su anterior pareja, la exbailarina venezolana Eloísa Maturén.



En febrero, la Filarmónica de Nueva York lo nombró como su futuro director artístico y musical a partir de 2026. Dudamel, uno de los directores de orquesta mejor pagados del mundo y más conocidos, también dirige la Filarmónica de Los Ángeles desde 2009.



"Le doy las gracias a Gustavo Dudamel, cuya pasión e inmenso talento tanto aportaron al repertorio de nuestra casa", reaccionó el director general de la Ópera de París, Alexander Neef, en el comunicado.



"Gustavo Dudamel es un inmenso músico. Le expreso mi profundo reconocimiento por el trabajo realizado durante su mandato, y respeto plenamente su decisión", agregó.



Desde muy joven, Dudamel fue tildado de prodigio y se ha ganado aplausos y fama en todo el mundo por su expresiva gestualidad al dirigir, moviéndose con emoción, cerrando los ojos, saltando y blandiendo la batuta de un lado a otro, mientras su frondosa y rebelde cabellera, le sigue el ritmo.

Trabajar con los jóvenes

A propósito de la fama, el renombrado músico parece no darle demasiada importancia. "No me considero una superestrella. Tengo la oportunidad, evidentemente, de trabajar con grandes artistas pop y mí es un privilegio", dijo en una entrevista con AFP en septiembre.



Dudamel nació en Barquisimeto (Lara, oeste) el 26 de enero de 1981, hijo de un trombonista y una profesora de canto. Él mismo cuenta que de niño dirigía una imaginaria orquesta de juguetes antes de tomar el violín como instrumento.



Ferviente defensor de un amplio acceso a la cultura, el músico venezolano es el más claro producto e ilustre representante de 'El Sistema', el célebre Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, un proyecto de educación musical para niños de clases populares fundado en 1975.



"Parte de mi ADN es trabajar con los jóvenes, llevar la orquesta a las comunidades" porque la música debe ser una "herramienta de transformación social", afirmó a finales de febrero, en la presentación oficial para su puesto en la Filarmónica de Nueva York, con la que tiene un contrato por cinco años a partir de 2026.



El músico siempre ha intentado mantenerse al margen de la polarizada política venezolana. Sin embargo, tras recorrer el mundo con la orquesta Simón Bolívar, era frecuente verlo dirigir en grandes actos del gobierno, incluido el funeral de Hugo Chávez.

El hechizo terminó cuando en 2017 fijó posición contra el presidente Nicolás Maduro. Criticó entonces la brutal represión contra protestas que dejaron unos 200 muertos. Poco después, se canceló una gira con la Orquesta Juvenil venezolana y Dudamel no volvió a aparecer en actos oficiales.



