El concierto de Gusi y sus mejores historias musicales y sonoras

Un poderoso recuento por su carrera musical. Esa es la promesa del concierto que Gusi prepara para este 17 de octubre. Desde las canciones que lo dieron a conocer cuando formaba parte del dúo Gusi y Beto, como La mandarina y Cómo duele, hasta lo más reciente: su álbum Desde mi ventana y el EP que produjo durante los meses de confinamiento, Historias de cuarentena, en el que trabajó con nuevos artistas y nuevos sonidos.

Para este concierto invitó a su viejo amigo, el acordeonero Alberto ‘Beto’ Murgas jr., para recordar sus grandes canciones en el comienzo de sus carreras en el show que realizará de modo virtual, a través de Rappi Live Events.



(Puede interesarle: Los nominados al Grammy Latino 2020).



Además, interpretará canciones infaltables en su repertorio como Tú tienes razón o Indira, el tema que grabó en colaboración con Carlos Vives el año pasado y que, como nos confesó en nuestro cuestionario sonoro, fue para él un sueño cumplido: grabar con uno de sus héroes musicales.

El cuestionario sonoro

¿Qué canción lo ha hecho llorar?



Blackbird, de Paul McCartney, en Bogotá.



¿Cuál es su juguete favorito para oír música?

La radiola que heredé de mis abuelos. Un juguetazo.



¿Qué jingle nunca se le ha salido de la cabeza?



“Top para la ropa y Top para limpiar...”



¿Cuál fue el primer disco que compró?

Mi hermana (ocho años mayor que yo) me hizo comprar uno de New Kids on the Block.



¿Quiénes son mejores: los Beatles o los Rolling Stones?



Los Beatles. Mi tío me enseñó a tocar guitarra con sus canciones a los 7 años.



¿Cuáles son sus tres canciones para encender una fiesta?



Che Che Cole, de Héctor Lavoe; La bilirrubina, de Juan Luis Guerra, y, cómo no, La mandarina, de Gusi & Beto.

¿Cuál era el cantante al que más imitaba cuándo era niño?



Luis Miguel, José José, Carlos Vives, Diomedes... toda esa onda.



¿Cuándo fue la última vez que gritó?



Ayer. Boté una bola jugando tenis y me grité una cosa que solo puedo gritarme yo.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?



El piano y el acordeón.



¿Cuál es el mejor sonido de naturaleza?



Los pájaros a las 5:30 de la mañana.

¿Qué canción no se cansa de oír?



Gravity, de John Mayer.



¿Mozart o Beethoven?



Beethoven.



¿Cuál es el ruido que más detesta?

La fresa de la dentistería.



Cinco canciones que definen su vida.



Blackbrird, de los Beatles; Overjoyed, de Steve Wonder. Y, para mí, La mandarina, Tú tienes razón e Indira: tocar con Carlos Vives y La Provincia fue un sueño cumplido.



¿Qué canciones lo devuelven a la adolescencia?



El testamento, de Escalona; Amor narcótico, de Chichi Peralta; las de Rikarena y Crash In To Me, de Dave Matthews Band.

¿Qué nana le cantaban sus papás?



Duerme, negrito, de Mercedes Sosa.



¿Cuál es la canción que más le gusta cantar?



Una invitación o Tú tienes razón.

¿Dónde cantó por última vez el Happy Birthday?

En mi casa, con mi esposa y mis hijas. Todos cumplimos años en cuarentena.



¿Con quién le habría gustado compartir escenario?

Con Michael Jackson o Frank Sinatra.



¿Cuál fue la primera canción que compró en digital?



Varias de Richard Bona y Luis Enrique.



¿Quiénes le hablan al oído?



Mi esposa y mi hermano.

REDACCIÓN DE CULTURA