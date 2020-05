Gusi: romance vallenato con sonidos caribeños

El vallenato es el sonido natural de Gusi: sus temas fluyen entre las notas del acordeón y la guitarra, acompañadas de letras que reflejan la vida misma.



“Trato de dibujar pequeñas películas en cada canción, inspiradas en situaciones reales. Siempre le he apostado a eso, desde La mandarina (álbum que hizo como miembro del dueto Gusi & Beto). Creo que el folclor y la música nativa se pueden mantener a través del lenguaje del amor”.



Gusi –Andrés Acosta Jaramillo, su nombre de pila– habla de esa relación que ha sido una constante en su carrera y que ahora se siente con mucha intensidad en Desde mi ventana, su más reciente producción que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.Son 15 cortes en los que Gusi comparte con Carlos Vives, Gianmarco, Goyo (de ChocQuibTown), Yera, Greeicy y Mike Bahía.

“Me lancé a buscar apoyo en artistas que siempre he admirado –cuenta–. Esto de las colaboraciones es una tendencia de la música comercial actual. Pero primero busqué a mis amigos”.



Una invitación es la carta de presentación del álbum, una canción en la que Gusi desnuda su intimidad y permite a sus seguidores conocer un pedacito de su vida familiar. El videoclip es un recorrido por la cotidianidad del artista al lado de su esposa y sus dos pequeñas hijas.

Pero Desde mi ventana no fue un álbum fácil. Gusi enfrentó retrasos en el proceso, que no dependieron de él. La producción le tomó cuatro años que, desde su lado positivo, le sirvieron para corregir detalles y viajar para sumergirse en ritmos nativos de distintas regiones, como la champeta, las cumbias y los merengues.



Sin embargo, tuvo tentaciones, como él mismo las llama, “pensé en irme por el lado más urbano, por lo de moda y comercialmente mejor remunerado”.



El disco incluye versiones de clásicos del vallenato como Indira, que Gusi interpretó al lado de Carlos Vives, y Por qué razón, una composición del acordeonero Juancho Rois, dupla musical de Diomedes Díaz.



“Cuando decidí hacer este trabajo, también quise tener en cuenta canciones y álbumes que me marcaron, como 26 de mayo de Diomedes. Tiene una connotación especial porque cuando lo oí estaba empezando a descubrir el vallenato. Y era la música que poníamos con mi hermano para dormirnos, cuando teníamos 7 u 8 años”, recuerda el artista.

El pasado fin de semana, el artista bogotano presentó Desde mi ventana en vivo, en un set con músicos y luces montado en un estudio donde dio un concierto sin público que transmitió en directo a través de su canal de YouTube.



“Veremos si a futuro se puede monetizar el formato, porque estamos pasando una época dura para el negocio de la música y del espectáculo. Aunque ha sido el tiempo para componer y conectarnos con nuestra familia”, puntualiza Gusi.

