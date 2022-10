Tuvieron que pasar 30 años para que los sueños frustrados de esa noche del 29 de noviembre de 1992 se cumplieran por fin. Guns N’ Roses se presentó en Bogotá con un espectáculo que le dio a la ciudad las canciones que le debía desde ese entonces y demostró por qué sigue siendo una de las bandas de rock más importantes del mundo.



(Lea también: Los artistas colombianos que estarán en el Festival Estéreo Picnic).

Desde la noche del 11 de octubre ya se reportaban filas a las afueras de EL Campín de aquellos que querían ser los primeros en llegar al encuentro con la banda estadounidense. En total fueron alrededor de 40.000 personas que llegaron para disfrutar de un recorrido por los hitos discográficos de la banda.

Un abrazo apretado y un beso aterciopelado

El rock bogotano se hizo presente con la apertura a cargo de Aterciopelados, la banda liderada por Andrea Echeverri, quien salió al escenario con una falda llena de rosas, dos colitas cortas a cada lado de la cabeza y su ahora tradicional maraca con forma de útero. La agrupación abrió con fuerza con uno de los éxitos de su primer álbum ‘Sortilegio’.



Para calentar los motores de la audiencia, Aterciopelados puso a bailar al público al ritmo de clásicos como ‘El Álbum’, ‘Candela’ y ‘Florecita rockera’, canción para la cual sacaron una rosa gigante que Andrea cargó durante toda su interpretación.

Faltando pocos minutos para que terminara su concierto, Andrea Echeverri animó a la audiencia a ponerle más atención al rock nacional. “Los gringos están chéveres, pero hay que mirar es para acá”, afirmó la cantante.



‘Mujer gala’ fue la última canción que los Aterciopelados tocaron antes de bajar del escenario, pero no sin antes botar algunos frisbees hacia el público como recordatorio de esta noche de música en El Campín.



(Además: La afortunada seguidora chilena que se quedó con el micrófono de Axl Rose).

El regreso de ‘Los Guns’

A diferencia de sus tradiciones noventeras de salir dos o tres horas tarde a tocar, a las 8:00 p. m. Axl Rose, Slash y Duff McKagan subieron al escenario y materializaron uno de los sueños que muchos de los rockeros de la ciudad ya daban por perdido: ver a tres de los miembros originales de la agrupación juntos otra vez. El grupo lo completó Dizzy Reed en el piano, Melissa Reese en el sintetizador, Richard Fortus en la segunda guitarra y Frank Ferrer en la batería.



Desde su gran apertura con ‘It’s so easy’ la noche se desenvolvió entre gritos, empujones y saltos al ritmo de la guitarra magistral de Slash. La banda dio un concierto en el que la interacción directa con el público no fue un tema principal, aunque no podía faltar el español chapoteado clásico de todos los artistas internacionales que visitan el país, pero cuya energía y emotividad musical hacían que eso no hiciera falta. En el concierto, la música hizo todo el trabajo.



A lo largo de tres horas, Guns N’ Roses hizo varias paradas por los éxitos de todos sus álbumes y sus más recientes sencillos ‘Hard Skool’ y ‘Absurd’, lanzados en el 2021. El público cantó y saltó al ritmo de ‘Mr. Brownstone’ y ‘Chinese Democracy’, pero el verdadero caos se desató cuando, después de un preludio de Slash, el guitarrista lanzara las primeras puntadas de la canción ‘Welcome to the Jungle’.



(Recomendamos: Ana Gabriel en Bogotá: así hechizó la cantante mexicana al Coliseo Live)

“Bogotá, I wanna hear you scream!” (¡Bogotá, quiero verte gritar!), dijo Axl Rose mientras veía que los pogos se formaban en la audiencia durante el solo de Slash. Este fue uno de los momentos más emocionantes de toda la presentación y ocurrió apenas en los primeros minutos de la presentación.



Otra de las escenas importantes se dio durante la canción ‘Civil War’, en la que el grupo no dudó en mandar un mensaje político con respecto a la guerra en Ucrania. La bandera del país europeo ondeaba en la pantalla mientras que se pintaba con sangre el diálogo que abre a la canción. El resto del tiempo se pudieron ver imágenes de una ciudad destruida hasta sus cimientos y, al finalizar, quedó la bandera roída en el centro de la pantalla, tal como estuvo colgada durante todo el concierto a un lado del escenario.



Los clásicos volaron. Por fin los bogotanos pudieron saldar su deuda con ‘Sweet Child o’ Mine’ y ‘Knocking on Heaven’s Door’, dos canciones que la agrupación no alcanzó a tocar en su primera aparición en la ciudad. Pero tampoco faltaron sus clásicos como ‘Don’t Cry’, ‘Patience’ (canción que tuvo como preludio a tres guitarras un cover de la canción ‘Blackbird’ de The Beatles), ‘Estranged’, ‘November Rain’ y, por supuesto, la canción que cerró la noche, ‘Paradise City’.

La edad o la altura o ambas

Días antes del concierto, la esposa de Slash, Meegan Hodges, confirmó a través de sus redes sociales que habían tenido que pedir una bala de oxígeno para el guitarrista, pues la altura de la capital lo afectó fuertemente. También algunos de los presentes en el aeropuerto internacional El Dorado se percataron de que esa no fue la única bala que pidieron, por lo que no es descabellado pensar que otros miembros de la agrupación pidieron la misma asistencia médica.

Facebook Twitter Linkedin

Bala de oxígeno en la habitación de hotel de Slash Foto: Instagram: @meganhodges

Uno de los más afectados, según se vio en el concierto fue Axl Rose, quien se ausentaba aproximadamente cada dos canciones del escenario no solo a cambiarse de ropa, sino a tomar algo del aire para poder salir nuevamente a cantar. En esos interludios, Slash inundaba el estadio con su maestría en la guitarra y demostró una y otra vez por qué es un referente para los rockeros del mundo.

No obstante, una de las críticas que se ha escuchado sobre esta nueva gira de Guns N’ Roses es que la calidad de la voz de Axl y el estado físico ya no está a la altura de lo que requieren las canciones de la banda. Puede ser la altura, puede ser la edad o bien pueden ser ambas cosas, pero lo cierto es que Axl ya no es un joven de 20 años que cantar y bailar y correr sin perder el aliento.



Aunque eso no hace que el concierto no pueda considerarse como un evento de primera categoría, pues la actitud con la que salieron a escena, los gráficos que acompañaban cada canción y la energía de un público que esperó décadas para poder volverlos a ver reunidos, compensó cualquier falla técnica o desaire que haya podido tener la banda.

Slash: el dios de la guitarra

Una de las guitarras de Slash, una Gibson Les Paul con acabados de madera, está raspada justo encima del puente, en el lugar en el que el guitarrista normalmente apoya la mano con las manillas mientras toca. Es apenas un detalle en una de las diez guitarras diferentes que trajo para el concierto. Pero resulta curioso que, teniendo casi todos sus instrumentos en perfecto estado, uno de los que más sacó en esta noche fuera precisamente ese.



La respuesta puede ser así de sencilla: la guitarra es lo de menos cuando se trata de un maestro como Slash. Sea una acústica, una eléctrica de doble cuello o la su clásica Gibson Les Paul, Slash no duda en demostrarle al público que es un dios a la hora de tocar. Durante las ausencias de Axl, el guitarrista no dudaba en enredarse en sesiones de improvisación con el resto de la banda en las que demostraba su proeza en el instrumento.

Sin duda, el sonido característico del guitarrista fue una de las grandes estrellas de la noche y uno de los elementos que hicieron que este concierto se instalara para siempre como un hito en la historia rockera de la ciudad.

SANTIAGO GÓMEZ CUBILLOS

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO