La legendaria banda norteamericana, Guns N' Roses, se encuentra en medio de su gira de regreso 'We’re F’N Back! World Tour' por Suramérica. El país que le dio escala, este miércoles 5 de octubre, a la agrupación de rock fue Chile. Allí se dio un encuentro vibrante con los fanáticos que acudieron al concierto en el coliseo de Ñuñoa de Santiago de Chile.



Algunos de los seguidores de la agrupación expresaron por medio de redes sociales que fue "sorprende" y "alucinante" el espectáculo en vivo que dio después de un largo retiro de los escenarios. En total, completaban cinco años sin entonar sus mejores éxitos como 'Sweet Child O' Mine' o 'November Rain'.



Esas son solo dos de las canciones que son más solicitadas por los 'fans' de Guns N' Roses, pero hay algunos que consideran que todo su repertorio musical pasará a la posteridad. Y, precisamente, eso se pudo evidenciar en su 'show' de Chile, donde cantaron y tocaron para miles de personas.



La banda liderada por Axl Rose comenzó a tocar a las 9 de la noche en el coliseo de Ñuñoa, que tiene una capacidad para 2.500 personas. Y al ritmo de 'Welcome to the Jungle' se descontroló el escenario que vibró con las voces de su vocalista y la prodigiosa tonada de Saul Hudson (más conocido como Slash), que tocó su guitarra.



"(...). Este fue el mejor concierto de los Gunners por este lado del Planeta. Despliegue de energía, cada uno destacando individual y colectivo, un show muy potente", dijo uno de los asistentes del concierto a través de sus redes sociales.



#GunsnrosesChile tremendas 3 horas de excelente música. Gracias, gracias pic.twitter.com/SV9BIi9rKI — Daniel Cordero (@Cordero_daniel) October 6, 2022

Guns N' Roses luego de su presentación en Chile, se dirigirá a Perú donde tendrá otro encuentro con sus seguidores y un 'show' que se dice será "increíble", o así lo anuncian sus promotores. Posteriormente, se estará presentando el 11 y 12 de octubre en Estadio El Campín. Aterciopelados abrirá los conciertos en Bogotá.

EL TIEMPO