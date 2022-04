Los seguidores de la banda Guns N´Roses están ansiosos por su concierto en Bogotá. Después de tres décadas, su último concierto en la capital del país fue en noviembre de 1992, Axl Rose y su grupo regresan a Colombia este 11 de octubre y se presentarán en El Campín.

Aunque la preventa de las boletas inició el 19 de abril y agotó las existencias. Este 22 de abril, a las 9:00 a. m. se abre la venta de entradas para el público en general. Así que alíste su dinero porque aquí le explicamos cómo asquirir su boleta.

Lo primero que debe saber es que las entradas estarán a la venta en Entradas Amarillas, ya sea en los puntos físicos (en el Movistar Arena o en la Calle 85) o a través de la página web.



Los precios de la boletería van desde los 133.000 pesos hasta los 698.000 pesos, dependiendo la ubcación que desee. Tenga en cuenta que en la preventa se agotaron algunas locaciones.



Si quiere cantar a todo pulmón éxitos como 'November Rain', 'Welcome to the Jungle' o 'Dont’ Cry' este 11 de octubre, solo tiene que seguir estos pasos. Eso sí, recuerde que debe estar registrado en la página web.



1) Ingrese a la página web de Entradas Amarillas

2) Seleccione la imagen del concierto de Guns N´Roses

3) En la parte superior encontrará una barra con el nombre del evento, la fecha y un botón que dice 'Ver Entradas', de clic ahí.

4) Aparece un mapa con las localidades disponibles y el precio de la boleta, seleccione la de su interés y cuántas necesita.

5) Clic en 'Continuar'

6) Seleccione cómo desea recibir sus entradas

7) Confirme la reserva y siga las indicaciones de la página.



Al concierto de Guns N´Roses pueden asistir personas desde los 14 años. Quienes vayan con menores de edad pueden ubicarse en los sectores libres de alcohol que son el 15,17,19 y el 21 en oriental baja.

