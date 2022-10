Miles de fanáticos de Guns N' Roses vibraron al ritmo de los éxitos de la banda durante el concierto que se llevó a cabo el pasado martes, 11 de octubre, en el Estadio El Campín, de Bogotá.



La banda de rock bogotana Aterciopelados fue la encargada de abrir el show y, aunque se mostraron con gran energía y cantaron algunas de sus canciones más conocidas -como ‘Candela’ y ‘Florecita rockera’-, hubo un comentario de la vocalista Andrea Echeverri que llamó la atención.



"Los gringos están chéveres, pero ajá, hay que mirar pa' acá, no nos dejaron ni probar sonido los hijue...”, aseguró antes de terminar la presentación.



Aunque algunos fanáticos lo interpretaron como una especie de queja hacia la agrupación de Axl Rose, otras personas dijeron que fue un llamado a apoyar y darle su espacio al rock nacional.



"El estadio entero cantó sus grandes éxitos. Se merecían este momento", escribió una internauta.

'Mujer gala’ fue la última canción que los Aterciopelados tocaron antes de bajar del escenario para darle campo a Axl Rose, Slash y Duff McKagan, quienes cumplieron el sueño de muchos rockeros al revivir sus más grandes éxitos.

Por fin los bogotanos pudieron disfrutar en vivo de ‘Sweet Child o’ Mine’ y ‘Knocking on Heaven’s Door’, dos canciones que la agrupación no alcanzó a tocar en su primera aparición en la ciudad.



Pero tampoco faltaron clásicos como ‘Don’t Cry’, ‘Patience’ (canción que tuvo como preludio a tres guitarras un cover de la canción ‘Blackbird’ de The Beatles), ‘Estranged’, ‘November Rain’ y, por supuesto, la canción que cerró la noche, ‘Paradise City’.



Este miércoles, 12 de octubre, los integrantes de Guns N' Roses tendrán otra cita en El Estadio El Campín, en la segunda fecha de su paso por Colombia.

ELTIEMPO.COM