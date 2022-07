Guns N' Roses es una de las bandas de rock más escuchadas en la historia. Tan solo en Estados Unidos han logrado vender más de 48 millones de álbumes, lo que la posiciona en el top de las agrupaciones del género con uno de los registros de ventas más altos.



‘Appetite of Destruction’, uno de los lanzamientos más icónicos de los ‘gunners’, y que fue lanzado en 1987, ha vendido hasta la fecha más de 30 millones millones de copias, un récord que lo posiciona en el séptimo lugar de los más vendidos de todos los tiempos.

Este tan solo es superado por piezas maestras de la música como ‘Thriller’ de Michael Jackson, que se posiciona en el primer lugar con 100 millones de discos, y ‘Black in Black’, de ACDC, con 49 millones de ventas.



Y fue precisamente sobre ‘Appetite of Destruction’ que la revista ‘Goldmine’ enfocó la entrevista que tuvo con uno de los mayores referentes de la banda, Slash, a quien se le preguntó si tenía una copia original del LP.



En respuesta el guitarrista dijo que “ realmente no recopila nada con lo que tenga que ver con sus registros”.



SLASH EN CONCIERTO EN BOGOTÁ | EL TIEMPO SLASH EN CONCIERTO EN BOGOTÁ | EL TIEMPO Slash se presento junto a Miles Kennedy en el Movistar Arena en Bogota, como parte de su gira promocional de su disco “Living the Dream”. (2019). Foto: EL TIEMPO

Además bromeó diciendo que si alguien entrara a su vivienda no se daría cuenta en lo absoluto que es una estrella de rock, pues tiene muy pocos objetos que reflejen su vida en los mejores escenarios del planeta.



“Si vinieras a mi casa, sería difícil saber que estaba en una banda (...) O al menos cualquier banda de la que hayas oído hablar... No creo que haya tenido el disco 'Appetite for Destruction'. E incluso si lo hiciera, no viviría en ninguna parte, ¡así que no tendría ningún lugar para ponerlo!", mencionó Slash.



Guns and Roses estará presentándose en la ciudad de Bogotá el próximo 11 de octubre de 2022, en lo que se denominó la gira ‘We’re fu* Back’ 30 años después de su primera y única presentación en la capital del país, pues en 2016 se presentaron en Medellín.



Slash formó la banda Myles Kennedy & The Conspirators junto a Myles Kennedy, Bren Fitz, Todd Kerns y Frank Sidoris. Foto: Archivo particular

