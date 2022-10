Axl Rose y sus compañeros de Guns N’ Roses están en Colombia desde el pasado 9 de octubre, cuando aterrizaron en un vuelo comercial procedentes de Lima, donde también se presentaron antes de llegar al país.

De esta llegada histórica para los fans -que volverán a verlos tocar en un escenario colombiano- quedan varios videos que muestran a la agrupación y sus acompañantes bajando del avión y saludando a los curiosos -muchos de ellos, personal del aeropuerto- que los observaban a prudente distancia.

En los videos, se ve como el grupo sube a uno de los transportes que los llevan a inmigración y salas de equipaje. Es algo emocionante para los fans porque prueba que el encuentro esperado con sus ídolos es cada vez más real. La fecha del concierto, del primero, ya llegó: es este 11 de octubre. Y habrá una nueva función este miércoles 12.



Los ‘gunners’ -como los llaman sus seguidores- hicieron lo que su grandeza musical dentro del rock exige: llenar dos veces el estadio El Campín, 30 años después de haber venido por primera vez a Colombia, en 1992.

Guns N Roses también se presentó en Colombia en el 2010, en el escenario del Parque Jaime Duque, y en el 2016, en el Atanasio Girardot de Medellín.



Esta vez, la gira suramericana del grupo, recordado por canciones como Welcome to the jungle, I used to love her, November rain y Sweet Child o’ Mine, pasó por Brasil, donde hicieron diez conciertos en varias ciudades. Como se dijo, pasó también por Perú y continúa en Bogotá.

Los dos conciertos del grupo estadounidense contarán con la presencia de Aterciopelados, como grupo encargado de abrir el show musical.

Otra vista de la llegada de Guns N’ Roses a Colombia 🔫 🌹 pic.twitter.com/7GcS1DTPUM — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) October 10, 2022

REDACCIÓN DE CULTURA

