El escritor mexicano Guillermo Arriaga, ganador del Premio Alfaguara de Novela 2020 por Salvar el fuego, está de vuelta con una nueva historia llamada Extrañas, que lo saca de su zona cómoda y lo interna en la Inglaterra del siglo XVIII.

Centenares de personas acudieron a su firma de autógrafos en la Feria del Libro de Bogotá (FILBO) y en una apretada y concurrida agenda de medios se tomó un tiempo para hablar del proceso de escritura de esta aventura, del impacto de la Inteligencia Artificial en el cine y la literatura, y de la cacería y sus contradicciones, presentes y vivas en cada uno de sus personajes.

¿Cuánto le tomó hacer este libro?

​

Este es de los libros más rápidos que he escrito; me tomó dos años y tres meses. El Salvaje me tomó cinco años y medio, Salvar el fuego cuatro años, cuatro meses. A lo mejor ya estoy aprendiendo a escribir.

Curioso, porque en ese aprendizaje uno pensaría que al salirse de su zona de confort tomaría más tiempo.

​

No. Lo que toma más tiempo es que, por ejemplo, la primera versión de Salvar el fuego tenía 440.000 palabras. Algunos de los últimos premios Alfaguara tienen 24.000 palabras. Las mías son casi veinte veces más. A esta novela le corté 110.000 palabras. Por eso es un poco más corta. Pero el salirme de la zona cómoda en la que me he estado situando, al contrario de intimidarme, me motiva, me alegra, me emociona. No hay nada más emocionante que el riesgo. Nada más satisfactorio que arriesgarte. Una carrera literaria sin riesgo es una carrera muerta. Y a mi me gusta el riesgo y lo disfruto. Claro, las consecuencias pueden ser terribles porque la editorial puede decir: “Nos encanta tu riesgo, pero no te vamos a publicar”.

Salirme de la zona cómoda en la que me he estado situando, al contrario de intimidarme, me motiva, me alegra, me emociona. No hay nada más emocionante que el riesgo FACEBOOK

TWITTER

Eso le iba a preguntar, ¿qué le dijo la editorial?

​

Le encantó. Y te voy a decir algo: cada editorial Alfaguara, de cada país, decide si la compra o no la compra. Y la compraron todas.

(Puede interesarle: ‘Nuestra sociedad desprecia los saberes que no producen beneficio económico’)

Pero debe ser difícil decirle que no a usted.

​

No, porque he conocido escritores que publicaban en grandes editoriales, hasta que les dijeron que no les gustaba lo que estaban haciendo y pasaban a una editorial menor. Luego pasaban a una editorial del cabildo, o de la alcaldía donde viven, y luego se autopublican. En este negocio nada está garantizado. En cine se dice: “Eres tan bueno como tu última película”. Eres tan bueno como tu último libro.

¿Cómo edita?

​

Yo reescribo mucho, corto mucho. Quiero que mi obra sea lo más atlética posible, que el lector no sienta que se está demorando, sino que se sumerja en la historia.

En ese proceso atlético, y en el uso constante de la coma, siente uno que la prosa se vuelve vertiginosa, y que acelera ese proceso de sumergirse en la historia de William Burton…

​

Yo soy fundamentalmente un contador de historias. No quiero hacer libros de ideas, no quiero hacer libros sobre contextos profundos. No quiero hacer reflexiones filosóficas. Yo lo que quiero es contar una historia, y contarla lo mejor posible, y lo que hago es usar las herramientas a mi alcance para que esa historia sea contada de la manera correcta. Yo quería que el lector sintiera que estaba en el siglo XVIII, pero que no tuviera un lenguaje arcaico que lo distanciara de la novela. Decidí lo siguiente: no usar palabras de antes de 1790, lo cual me llevó a prescindir de varios vocablos que para mi eran muy útiles, pero que no eran de la época. “Irreflexivo”, por ejemplo.



“Era un hombre irreflexivo”, “era un hombre optimista”, “era un estudio apasionante”; “tenía un problema en la columna vertebral”, todas esas palabras no existían. Pero no iba a escoger una palabra antigua para sustituirla ni tampoco, sinónimos. Tenía que hacer sentir que el personaje es optimista, sin decir la palabra optimista. Y eso me obligó a una reelaboración del lenguaje, que hace sentir que no es de esta época, pero que no me distancia del texto. La segunda cosa que me propuse, fue que no hubiera un solo “qué” y sus derivados: “aunque”, “por qué”, “para qué”… y parece fácil decirlo, pero si yo te digo que “el hombre que vivía junto a mi casa, y que pasó de largo ayer, fue el que mató a la mujer”… construye esa frase sin el “que”, y te darás cuenta que tiene dificultades. Pero en la forma de elaborarlo, también hago sentir que es una manera distinta de escribir a la que se usa hoy. Prescindí también de los adverbios en “mente”. Eso fue porque un escritor colombiano me hizo odiarlos.

¿Quién?

​

(Álvaro) Mutis. Me dijo: “No uses ‘solamente’, ‘únicamente’. Esas cosas son horribles”

(Lectura sugerida: 'Arte para Sanar': el concierto que congrega a más de 30 artistas)

El punto y seguido es muy contemporáneo. Y para dar la sensación de que era el siglo XVIII, entonces, suprimí el uso del punto y seguido y los párrafos que se hacen largos FACEBOOK

TWITTER

¿Cuándo le dijo eso?

​

Cuando tenía 24 años. Me metió el trauma. Ya procuro no usar el adverbio en “mente”. (Mira a su alrededor) Álvaro: si me escuchas, donde estés, abajo arriba, a los lados, detrás, te mando un abrazo, te quiero mucho, y ejerciste tu influencia en este sentido. La otra es que, si tú lees a Balzac, quien escribió en los albores del siglo XIX, notarás que no se usaban casi los puntos y seguido. El punto y seguido es muy contemporáneo. Y para dar la sensación de que era el siglo XVIII, entonces, suprimí el uso del punto y seguido y los párrafos que se hacen largos. Mucha gente al principio se espanta un poco con esto, pero hay quienes me han llamado y me dicen: “Guillermo, te odio, porque como no hay capítulos, ni puntos, son las cuatro de la mañana y estoy aquí, lee y lee y lee, y no sé cuándo parar”.

¿Qué recursos de Internet usó?

​

Usé un diccionario que se llama Enclave, de la Real Academia de la Lengua, que tú pagas treinta euros y te dice la primera vez que se usó y qué se registró en el diccionario.

Está súper de moda este tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo siente ese rollo de la IA y su impacto en la literatura?

​

Yo bombardearía todas esas centrales de computadoras que trabajan con inteligencia artificial. A mi me da preocupación. No tanto porque sustituyan mi trabajo, sino porque se está concentrando el poder cada vez más en ciertos países, ¿y quién domina la inteligencia artificial? Cuando tenía doce años, tenía un diario de reflexiones en el que decía: “Los robots van a terminar dominándonos”.



Porque los robots los construye gente muy inteligente, y no todo el mundo es tan inteligente para poder lidiar con el robot. Y luego, si ves Blade Runner, te das cuenta de que estos seres artificiales ya no solamente tienen inteligencia, sino sentimientos, empiezas a preocuparte. Yo dinamitaría todo lo que tenga inteligencia artificial.

Noam Chomsky escribía en el 'New York Times' hace unos días que la inteligencia artificial no podrá ser superior a la humana porque el lenguaje que está utilizando es prestado.

​

Yo estoy de acuerdo con eso, ¿pero cómo sabemos que no va a crear su propio lenguaje, que en algún momento dado, la inteligencia artificial se convierta en autoreproductiva, y empiece a crear lenguajes inaccesibles para nosotros? ¿Y a partir de esa creación de un nuevo lenguaje, la posibilidad de tener sentimientos? ¿Cómo sabemos que el diseño de robots no va a llegar al grado en que no sepamos distinguir entre un ser humano y un robot? Ahora los actores están muy tranquilos porque “ja, ja, ja, van a quitarle el trabajo a los escritores”. Al rato vamos a tener a Marlon Brando actuando de nuevo en películas. A Paul Newman, a Elizabeth Taylor, a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a Dolores del Río, a María Félix otra vez actuando. La inteligencia artificial va a poder hacer eso. Ni los actores van a poderse salvar de esa pérdida de empleos.

(Siga leyendo: ¿Y si Les Luthiers no hubiera existido? La historia del 'peor mejor' concierto)

Es curioso como la cacería te convierte en un humanista. En alguien mucho más empático, comprensivo y compasivo FACEBOOK

TWITTER

En la novela, el personaje, William Burton, se encuentra con un médico veterinario llamado Ryan, que le cuenta su historia. Y Burton siente algo de envidia porque por razones aristocráticas, William no puede “ensuciarse” haciendo tareas indignas, como la medicina veterinaria. No puedo evitar pensar que hay mucho de usted en esa reflexión, por su espíritu cazador.

​

Por supuesto. Cuando uno caza, entra quizás al rito más profundo que nos queda de nuestra relación con la naturaleza. Y digo profundo, porque la naturaleza implica actos de crueldad y de belleza, de vida y muerte. Yo cazo con arco y flecha y para cazar con arco y flecha tienes que sentarte horas a esperar a los animales. En estas horas de observación veo constantemente actos de violencia: veo a un halcón matar a una paloma, a un coyote matar a un conejo. Un ciervo peleándose con otro. Y te das cuenta de que la muerte es un componente importante de la relación que hay en la naturaleza. Y entender ese proceso te permite entender todas las contradicciones que te habitan como ser humano. Y te hacen más humano. Es curioso como la cacería te convierte en un humanista. En alguien mucho más empático, comprensivo y compasivo. Es una paradoja. Quienes no cazan dirán, “¿cómo, si matas animales?”. La regla es que estamos sentados en un trono de sangre. El que tú creas que no matas animales porque eres vegano significa que no tienes idea de cómo funciona el mundo. Ahora estamos sentados en un lugar en el que devastaron los bosques para hacer esta ciudad. Aquí hay sangre.



He visto cómo entran las máquinas a tumbar el monte, destruir decenas de nidos y madrigueras, para sembrar zanahorias. Y cuando el que dice que solo come zanahorias y no le hace daño a ningún animal, dices: “¿Es en serio lo que estás diciendo?”. Usan argumentos tramposos como que las vacas producen un gas que provoca el cambio climático. ¿Y el avión en el que te subes, no? ¿Y el carro que manejas, no? ¿Y lo que traen tus almendras de California para que te tomes tu lechita, no? Estamos sentados en un trono de sangre, y el cazador entiende que estamos sentados en un trono de sangre. Y sabemos el sufrimiento que ese trono de sangre lleva y la culpa que eso provoca, y el respeto y la conservación que tienes que hacer. Yo sé lo que sufre un animal y como sé lo que sufre un animal, mis personajes están más conscientes de ese dolor, de su poder destructivo, de todas esas contradicciones.

Es cinematográfica la novela, por obvias razones. ¿Se la imagina en cine?

​

No me la imagino en cine, pero 4 millones de dólares por los derechos siempre me van a convencer de cualquier cosa (risas).

ESCUCHE EL PÓDCAST

Escuche a Alejandro Marín en el Bilingual Pódcast en Spotify y en Apple Podcasts y en La X, Más Música, y véalo en Canal Trece todos los lunes a las 10 p. m.

ALEJANDRO MARÍN

PARA EL TIEMPO

En Twitter: @themusicpimp

Más noticias A Fondo

Marc Martel, heredero de Freddie Mercury de Queen, cantará en Colombia

Filósofo italiano Nuccio Ordine, premio Princesa de Asturias de Humanidades

Jotamario Arbeláez: 'Trabajé para financiar mi vagancia y la de mi grupo'