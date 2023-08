El escenario del Movistar Arena se abrió en la noche del viernes 26 de agosto para recibir una mezcla única: el Grupo Niche con sus inolvidables canciones en compañía de la Orquesta Sinfónica Nacional, interpretando el álbum ‘Niche Sinfónico’.

“Es un sueño, el Grupo Niche es icónico para Colombia y que lleven la salsa, la música típica a ese nivel es un tesoro nacional, una cosa preciosa ¡Es arte!”, dijo Alejandra Sánchez, una de las asistentes al evento.



Minutos antes, varias puestas en escena en las que la salsa era la protagonista hacían que en el ambiente se presintiera que algo bueno estaba por llegar.



Sobre las 9:30 de la noche subieron a la tarima los músicos miembros de la Sinfónica Nacional: vestidos de negro, elegantes y afinados; interpretaron una melodía que, en sus inicios, retomaba la música clásica, pero con la vara de los trombones y las notas graves de los contrabajos, tomó el suficiente son salsero.



Entonces, la ‘clave’ fue el llamado que hicieron los más de 70 músicos de la Sinfónica y el público asistente para que los cantantes del Grupo Niche estuvieran en el escenario.



Con un video emotivo de Jairo Varela y del recorrido histórico del grupo, los cuatro vocalistas subieron a tarima y el público, emocionado, enloqueció.



“Bienvenidos a Niche Sinfónico”, anunció José Aguirre, director, compositor y arreglista del Grupo Niche.

La sinfonía salsera

‘Mi Valle del Cauca’ fue la primera canción que se escuchó de esta dupla artística; luego, recordando la “canción que le gustaba mucho” al maestro Varela, interpretaron ‘Atrateño’ y después, vendrían otras ‘excusas’ para poner a bailar a todo el público como ‘Sin sentimiento’ y ‘Hagamos lo que diga el Corazón’, letras que los asistentes cantaron a todo pulmón y sin mantener el cuerpo quieto.



Personajes de la farándula como Tatán Mejía y Maleja Restrepo, acudieron al evento. “Estoy muy emocionada de poder estar aquí: una experiencia única e irrepetible ver al Grupo Niche junto a una Sinfónica. Así que como caleña y como amante de la salsa, tenía que venir a apoyarlos en este evento”, contó Maleja durante su ingreso al concierto.



Las siguientes piezas fueron ‘Ana Milé’, uno de los éxitos de Varela y ‘Mi Pueblo Natal’ que con la sincronía del arco de los violines y la dirección de Juan José Aguirre-hijo de José Aguirre, el director de la agrupación-tomaba más sentimiento que nunca: hasta llantos, besos románticos y gritos de los asistentes; instrumentos como los cornos, las claves y las congas también marcaron el ritmo de la noche.



“Esto muestra la riqueza cultural; muestra cómo la música como lenguaje universal permite que no solo hablemos desde lo que nos apropia como colombianos, sino también cómo le podemos cumplir con algo que es clásico y que culturalmente pensamos que es aburrido”, cuenta Marta Bosio, asistente al concierto y fanática del Grupo Niche, sobre la peculiaridad del concierto.



Y es que el espectáculo no solo dio para baile, sino también para momentos especiales. En medio del repertorio, preguntaron al público desde qué ciudades venían: "¡Cali!, ¡Medellín!, ¡Bogotá! ¡Barranquilla! ¡Quibdó!" Y de repente, se escuchó en la tarima: “Amamos todas las tierras, pero esta vez queremos darle un homenaje especial a Buenaventura”.



Ese fue el inicio de una de las composiciones más sublimes de la noche, pues los arreglos de la Sinfónica permitieron que solistas como Paúl Gordillo, clarinetista y saxofonista, el trombonista y eufonista Edwar ‘La vara Montoya’ y el percusionista Diego Camacho, pusieran la sonoridad fresca y auténtica de los instrumentos como centro de atención: el público miraba asombrado la rapidez de los dedos de Gordillo, la sabrosura de Edwar y la pasión de Camacho al hacer sus redobles.



Las interpretaciones de los músicos, más el canto de Alex Torres, Alejandro Iñigo, Fito Echeverría y Luis Araque hicieron que los asistentes al Movistar Arena sacaran sus ‘pasitos’ y aplaudieran-en más de una ocasión-al ritmo de la clave salsera.



“Esto no es solo clásica: ¡es clásica bailable!”, se escuchaban voces impresionadas por la sinfonía tropical que demostró que la salsa le canta a todo y absolutamente todo es bailable.



Por esto, parejas como Margarita y Oscar Betancourt se robaron las miradas de la noche: el público veía que un hombre alto, blanco, de cabellera canosa y su esposa, Margarita, bailaban con sabrosura durante todo el concierto: “Si estoy enfermo en una cama que me traigan, esto lo repetiría. Fabuloso disfrutar nuestra música, nuestra gente y del trabajo tan excelente de tomar la Orquesta Sinfónica y unirla con un grupo tradicional de salsa, ¡fabuloso!”.



La noche avanzaba y el Grupo Niche seguía debutando en tarima. En medio de la emocionalidad, el grupo agradeció públicamente -con ovación de aplausos- a las hijas de Varela: “Sin ella esto no hubiese posible, esta nueva etapa de nosotros. Ella, quien vio cómo su papá recibía en ciertas ocasiones portazos en la cara, pero también lo vio recibir muchos éxitos”, dijo Álex Torres, refiriéndose a Yanila Varela.



El concierto mantuvo el equilibrio entre la salsa y la sinfonía: el público se transportaba desde las congas salseras a los violines con ritmo de tango. “Queremos dejar huella” fue el mensaje que desde la tarima se sintió en todo el lugar. Y así, siguiendo el ejemplo de la frase, interpretaron éxitos como ‘Cali Pachanguero’ y ‘Estoy viviendo un sueño’.



Camilo José Trujillo, organizador del evento y miembro de TBL Live, también se pronunció sobre la experiencia: “Poder llevar esto a un escenario como el Movistar Arena es muy importante, para nosotros es un orgullo haber tenido este concierto con grandes músicos referentes en el país. Esperamos que esto vuelva a suceder”.



Minutos antes de terminar su concierto, el Grupo Niche se presenta con orgullo: sus músicos, algunos de mayor recorrido como el trombonista Edgardo Manuel, con 20 años en la agrupación, estaban mezclados con los músicos de la Sinfónica.

Luego, en medio de los aplausos del público y la pasión que se sentía, Álex Torres presentó como “Sublime y majestuosa” a la Orquesta Sinfónica: el Movistar Arena se puso de pie y ovacionó a los músicos por cerca de cuatro minutos seguidos.



‘Algo que se quede’ fue el éxito que cerró el concierto después de que los asistentes gritaran a toda voz: “Otra, otra, otra”. Lo siguiente fueron los más de 70 músicos de la Sinfónica Nacional haciendo venia al público y las palabras de los vocalistas del Grupo Niche: “Los llevamos en el corazón, Dios les bendiga”.



Sin duda alguna Niche Sinfónico conquistó Bogotá y demostró que, así como en sus inicios en 1979, la capital continúa siendo amante y pregonera del ritmo de la salsa.



ANA MARÍA MENA LOBO

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO