La música del Grupo Niche acompaña a Colombia desde hace más de 40 años. Esos himnos de la salsa representan al país y aunque se escribieron hace décadas siguen más vigentes que nunca, al igual que su autor, el fallecido Jairo Varela, compositor, fundador y director de la agrupación.



Para muchos, la salsa y la música clásica parecen incompatibles; para el Grupo Niche y la Orquesta Sinfónica de Colombia, no. El reciente lanzamiento del álbum Niche sinfónico lo demuestra. Diez clásicos del grupo que consolidó a Cali como la “capital de la salsa” y en los que el grupo estuvo acompañado de una orquesta sinfónica, más de 80 músicos en total.



La producción musical se repetirá, esta vez en vivo, el viernes 25 de septiembre, en el Movistar Arena de Bogotá. El encargado de la producción del álbum es el maestro José Aguirre, director musical de Niche. El trompetista, productor, arreglista y compositor pereirano es uno de músicos más importantes del continente y ha trabajado con artistas como Sergio George, Diego El Cigala, Marc Anthony y Cesária Évora, entre otros. Hablamos con él.

¿Usted, como músico y como director del Grupo Niche, qué piensa que hubiera dicho o pensado Jairo Varela del resultado de 'Niche Sinfónico'?

Yo creo que Jairo está muy tranquilo donde esté. Y creo que nosotros tenemos la tranquilidad de estar trabajando en pos de magnificar su obra, de preservarla y de cuidarla y, sobre todo, en algo muy importante y es en mostrar que Jairo Varela era un hombre vanguardista. Jairo siempre quería más. Jairo iba al futuro y quería hacer grandes cosas con su música. Logró, por supuesto, cosas gigantes, pero cuando él se va, nosotros quedamos con la responsabilidad de decidir si eso llegó hasta ahí o si vamos a dar más.

Estoy seguro de que Jairo lo hubiera hecho de alguna manera, en algún momento. Es maravilloso poner la música de Niche en pos de la majestuosidad de una orquesta sinfónica en términos de orquestación

Y deciden dar más...

Sí, exacto. Entonces empezamos una nueva etapa con el Grupo Niche, una etapa que ha venido de maravilla, presentándonos en lugares muy importantes, sitios muy icónicos, escenarios espectaculares en el mundo y, con el tiempo, llegamos a la decisión de hacer este disco sinfónico. Y eso fue muy bonito, porque estoy seguro de que Jairo lo hubiera hecho de alguna manera, en algún momento. Es maravilloso poner la música de Niche en pos de la majestuosidad de una orquesta sinfónica en términos de orquestación.

¿Jairo estaría orgulloso?

Definitivamente. Usamos las técnicas y el conocimiento de las grandes composiciones universales para orquestar esto. Además, yo quería rodar el disco tal como lo hicimos. Entonces todas esas cosas hicieron que tuviera control sobre la calidad del disco en términos de cómo tocaron los muchachos, cómo tocó la Orquesta sinfónica y cómo cantaron los vocalistas. Jairo era muy prolijo, muy dedicado, muy de detalles, y todo eso lo hicimos. Así que estoy completamente seguro de que él está muy orgulloso de lo que estamos haciendo con su grupo y con su obra.

Entonces usted como director, como músico, como persona que ha estado en un montón de producciones, ¿qué siente cuando escucha el poder de 80 músicos y la sinfónica con el Grupo Niche?

Siento mucha felicidad, mucha tranquilidad. Siento que estoy haciendo las cosas bien. Y no solo lo estoy haciendo por Jairo y por su grupo, sino por la música. El mundo necesita música, el mundo necesita buena música, la gente se merece buenos conciertos, buenas producciones.



Suena obvio y no lo es...

Sí, hay un mar de otros tipos de músicas que a veces están dando mensajes malos, que están como derrumbando el arte, desdibujando el arte. Por eso yo aplaudo tanto que la compañía me haya dado viabilidad para hacer esto. Porque son apuestas que no son comerciales, definitivamente. Hay una cosa muy importante que es construir sociedad, construir, transmitir sentimientos y llevar buenas cosas a la gente.

Mucha gente cree que una sinfónica es un poco de violines aburridos y somníferos. Y resulta que es un viaje de música, de texturas, de sonidos, de sensaciones. Y eso fue lo que hicimos, justamente

¿Cuáles han sido los desafíos a nivel musical de plasmar las canciones del Grupo Niche con la Sinfónica?

Ha sido muy bonito, porque tener el espectro de una orquesta sinfónica es maravilloso. Mucha gente cree que una sinfónica es un poco de violines aburridos y somníferos. Y resulta que es un viaje de música, de texturas, de sonidos, de sensaciones. Y eso fue lo que hicimos, justamente. Todas esas formas, todos esos sonidos, todas esas texturas, todo eso puesto en favor de este disco. Por lo tanto, la gente que oye el disco cuidadosamente entiende todo ese lenguaje y recibe toda esa información. Y creo que eso ha sido lo más bonito de este disco. El viaje sonoro es increíble.

¿Cuán involucrado estuvo usted en los arreglos?

Los arreglos los hice yo y la producción completa, todo lo hice junto a mi hijo Juan José Aguirre, que es un chico de 21 años que estudia en Berklee College of Music, en Boston. Es increíble porque hay un respeto total de la Orquesta Sinfónica con este servidor y con el Grupo Niche. Ellos nos dejaron trabajar. Aquí hubo admiración total. Cuando llegamos con los arreglos a la grabación, el maestro Juan Antonio Cuéllar empezó a revisar las partituras y cuando vio el primer score y escuchó lo que estábamos grabando, dijo: “Esto es música de altísimo nivel. Si le quitamos las percusiones de salsa, son sinfonías”.

Mi versión favorita es la de 'Sin sentimientos'. ¿Cuál es la suya?

Sin Sentimientos tiene una carga sentimental tremenda. Y con lo que se hizo con el arreglo sinfónico, se magnificó. Yo, obviamente, adoro todo el álbum porque fueron casi cuatro años trabajando en ello, en escribir esa música. Pero hay una canción que se llama Atrateño, que no es una canción muy comercial del grupo, pero que tiene una carga sentimental muy linda por lo que sabemos que significaba para el maestro Jairo Varela.



¿Por qué?

Él le escribe esa canción al río que pasa por su tierra y les canta a esas aguas que tienen la misma tristeza que él siente. En esa canción hicimos un arreglo donde se magnifica toda la carga sentimental, y también es muy interesante a nivel musical. Por ejemplo, hay un ritmo que se llama contradanza chocoana, que obviamente tiene los orígenes en la contradanza francesa. ¿Cómo llega eso a ellos? Pues por la esclavitud. Y ese dolor que tiene el río es de esa esclavitud, de ese periodo tan terrible de la humanidad. Entonces hicimos el paralelo entre contradanza francesa y contradanza chocoana. Es una belleza. Tienen que venir a verlo en vivo.

Empezamos con este y muy pronto estaremos grabando el volumen dos y el tres y el cuatro, y esto da como hasta volumen diez y hasta más. O sea, hay mucha música

¿Qué canción quedó por fuera?

La obra de Jairo Varela es muy grande, y muchas canciones que uno pensaría que deberían estar quedaron por fuera. Por ejemplo, yo creo que Una aventura es una canción que la gente quisiera oír en sinfónico. Aquí lo importante es que yo creo que esto va a ser una saga. Empezamos con este y muy pronto estaremos grabando el volumen dos y el tres y el cuatro, y esto da como hasta volumen diez y hasta más. O sea, hay mucha música y creo que en la medida en que el tiempo nos lo permita, vamos a estar dándole viabilidad.

¿Cuál fue la canción más difícil de adaptar desde el punto de vista musical?

Mi pueblo natal. Mira que pareciera que no, porque es una de las canciones más sencillas que Jairo Varela escribió, pero llevarla al mundo sinfónico no fue fácil. Justamente por ser tan especial era delicado cómo tratarla, cómo darle el sentido con una orquesta sinfónica sin que la canción sufra, digamos, en su estructura, porque es una canción muy muy del alma. El viaje de esa canción es completamente sentimental, es muy íntimo y no fue fácil llegar a concluir ese arreglo.

En algún momento la música clásica, las sinfónicas, las filarmónicas se veían como música de las élites y no hacían parte de la música popular. Pero de un tiempo acá sí ha habido muchos músicos populares que se han unido a conceptos filarmónicos o sinfónicos. ¿Cualquier música puede adaptarse a una sinfónica o a una filarmónica?

Yo creo que sí. Yo creo que finalmente, en esencia, las músicas clásicas son las músicas folclóricas del mundo. Lo que escribió Stravinsky, por ejemplo, eran músicas folclóricas rusas. Entonces, en ese orden de ideas, pienso que todo cabe. Lo que hay que tener es un buen orquestador, alguien que sepa traducir cualquier tipo de música. El hecho de que nosotros, los músicos populares, podamos acceder a lo enorme y majestuoso de una orquesta sinfónica para hacer nuestras músicas es maravilloso. Esa posibilidad de oír nuestra música magnificada de esa forma nos ha convertido en la alternativa o el aliciente para que las músicas académicas y sinfónicas puedan llegar a la gente y puedan renovar públicos.

Es democratizar algo que sólo era para las élites…

¡Claro! Para nadie es un secreto que, en los conciertos clásicos, en cualquier parte del mundo, el target de edad es muy alto. Entonces, lo que quiere decir es que eso tiende a desaparecer. Por eso es maravilloso que ellos vean en nosotros una oportunidad de ganar nuevas audiencias. Y me parece una maravilla, porque el ganador es el público.

