Desde hace casi diez años, en Tijuana (Baja California, México), comenzó un sueño para Eduin Cazares y Jairo Corrales: Grupo Firme. Hoy son un referente de la música regional mexicana en el continente, al punto que han llenado estadios en Estados Unidos y lideran listados en América Latina. La agrupación también está conformada por Abraham Hernández, Jhonny Caz, Joaquín Ruiz, Christian Téllez, Fito Rubio y Dylan Camacho.

Con Colombia han tenido una relación estrecha. En 2018 publicaron un álbum que se llama En vivo desde Medellín, y han hecho colaboraciones con Maluma, quien los invitó a su concierto en 2021 en la capital antioqueña, y con Camilo. También han lanzado producciones con artistas reconocidos como Alejandro Fernández y Carín León. Pero su mayor posicionamiento se lo deben a las redes sociales: varios fragmentos de canciones han servido para videos cortos o para que influenciadores los usen para sus publicaciones. Aunque también ha sido en estas plataformas donde se han profundizado sus mayores polémicas y rumores. Es en estos espacios donde se han comentado videos, afirmaciones y más hechos que ellos han publicado.

De hecho, esta semana se conoció que Eduin Caz, uno de los fundadores, se retira de los escenarios para concentrarse en su salud mental y su familia. En su cuenta de Instagram escribió: "Les he comentado mucho en mis historias que ya merito me les voy y no es mentira. Yo siempre tuve una meta, la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida", manifestó.

Este año, regresan a la ciudad con un espectáculo completo encabezando el Superconcierto de la Feria de las Flores, el próximo 5 de agosto. Es una de las últimas fechas de su gira. Hace dos semanas tuvieron que cancelar y volver a agendar su espectáculo en El Salvador.

Jhonny Caz, uno de los vocalistas, respondió preguntas de EL TIEMPO en medio de la promoción de su concierto. Sobre el tema de Eduin Caz no se refirieron, pero sostiene que el espectáculo se mantiene confirmado. La oficina de prensa confirma que ya están en Medellín.

¿Cómo ha sido la recuperación del grupo tras la cancelación del concierto en El Salvador?

Nos sentimos mal cuando nos enteramos de la cancelación del concierto. Todos los conciertos que tenemos programados para esta gira es algo que nos tiene absolutamente ilusionados, que estamos esperando con muchas ansias, entonces, el no poder hacer algo por cuestiones climáticas, que se salga de nuestras manos, es demasiado frustrante. Sufrimos bastante. Gracias al equipo de trabajo que se ha partido el alma para reestructurar el escenario, arreglar lo que se descompuso, y que se pudo tener la posibilidad para reagendarlo es algo que le da un sentido a nuestro espíritu y que vamos a estar con toda la gente.

¿Qué expectativas tienen por su regreso al país con un espectáculo completo?



Felices de poder llegar a Colombia con la gente que nos ha dado tantísimo cariño. Hemos tenido la oportunidad de ir al concierto con Maluma y ahí nos dimos cuenta que la gente de Colombia quiere a Grupo Firme, corean con nosotros nuestras canciones y a partir de ese momento dijimos que nos urge tener un concierto acá. Es algo que nos tiene muy ilusionados.

¿Por qué cree que están escuchando más sus canciones en Colombia?

Los colombianos y mexicanos tenemos muchas cosas en común y una de esas cosas es que nos encanta la fiesta. Eso es lo que es Grupo Firme, una fiesta. También es música de mucho sentimiento y emociones. La música mexicana se ha posicionado de una manera muy padre (buena), ha tenido una proyección y un nivel muy grande, y no solo para Grupo Firme, sino para todos los de nuestro país, entonces, nosotros felices, mientras la gente nos pida continuar y hacer canciones, ahí estaremos.

¿Qué está pasando con la música mexicana que se está posicionando en América Latina?



Jhonny Caz, tercera voz de Grupo Firme Foto: Prensa Gus Rincón

Como todo en la vida, hay una evolución. Mientras pasa el tiempo, las cosas y la música va cambiando. No es la misma música de años atrás a la de hoy en día, y también la música mexicana se ha estado desligando de muchos tabúes que antes se le tenía. Tal vez, por esa razón ha sido que la gente ha comenzado a mirar a la música mexicana con otros ojos y a disfrutarla. Tiene mucho que ver además con las colaboraciones que empezamos a hacer. En la música como en la vida, la unión hace la fuerza. Y te podría dar un sinfín de teorías o de cosas que podría considerar de motivaciones que hace que la música mexicana se proyecte a día de hoy, pero diría que va más relacionado a lo que siente la gente y lo que proyecta y cómo se conecta de una forma singular con lo que cantamos y tocamos. Esa energía la demuestran en redes sociales y conciertos, y se siente, y ha crecido bastante con los años.

¿Cuál es la historia detrás de El mundo a tus pies?



El mundo a tus pies es una de las primeras canciones que tuvo Grupo Firme originales, composición de nuestro gran amigo Horacio Palencia, que es un rey midas de las composición. Canción que compone, canción que pega. Son canciones que van a los sentimientos. Al ver a la gente cómo insulta, cómo goza, cómo siente con las canciones es cómo te das cuenta que las cosas se están haciendo bien. La gente quiere música para disfrutarla, para sentirla.

Qué onda perdida y Ya supérame son otras de las canciones que se escuchan aquí…



Sí. Qué onda perdida se volvió viral en TikTok y en redes sociales. ‘Ya supérame’ nació en medio de una grabación. Lenin Ramírez, un dueto. Ahora una canción original. El arreglo musical lo hizo Abraham en unos diez minutos. Una expareja de uno de los de la banda estaba llamando al celular y Abraham dijo que la canción debía comenzar con solo voz para que le escucharan lo que sentía.

Y cuál es la historia de El tóxico con Carín León…



Fue una locura. A mediados de pandemia. Las ganas de sobresalir, de no quedarse estancado. Nos fuimos todos a una casa a pasar la cuarentena, todo Grupo Firme con sus familias, durante tres meses, rentamos un estudio de grabación. Grabamos un disco con el que ganamos un Latin Grammy y grabamos El tóxico. Fue una idea de diez minutos. Abraham, arreglista, se puso en contacto.

¿Les funcionaron sus colaboraciones con Maluma y Camilo para impulsarse en el país?

Completamente. Son artistas con quienes tenemos una gran amistad. Después de la colaboración con Maluma, nos invitó a su concierto en Medellín el año pasado. Camilo es un gran amigo de nosotros, es una persona con una vibra fenomenal, con una calidad humana única, nos hizo el honor de acompañarnos en el concierto en el Sofa, y en el estadio de Los Ángeles, donde se rompió un récord de asistencia. Él estuvo ahí con nosotros viviendo ese momento, y vienen más colaboraciones con artistas colombianos. La mancuerna que se está haciendo entre México y Colombia es algo que sabemos que a la gente le encanta.

¿Quiénes les componen sus canciones?



Uno de los compositores de Grupo Firme es Abraham Luna, la segunda voz. Él es el que tiene el toque y la inspiración para las composiciones, pero también vienen compositores de afuera como Horacio Palencia, Édgar Barrera, Nathan Galante, quienes han visto a Grupo Firme como una agrupación para poner al público sus canciones y quienes han confiado en nosotros.

Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo: han crecido allí, pero también reciben críticas, ¿qué tan útiles son para ustedes y cómo sortean señalamientos?



Las redes sociales son algo fundamental para todos los artistas. Nosotros podríamos decir que somos un grupo casi al cien por ciento de redes sociales, ahí fue donde nacimos, crecimos y donde seguimos. Cuando se crece en estas plataformas, siempre vas a hacer objetivo de críticas. Los que critican no van a dejar de serlo. La crítica no va a dejar de estar, pero nosotros nos enfocamos en la gente que nos quiere, que nos consume y paga un boleto. Mientras nosotros sigamos llenando conciertos, seguiremos comprobando que estamos en el cariño de la gente

