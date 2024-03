Greta Van Fleet debuta en el Estéreo Pícnic 2024

Entraron pisando fuerte. Su sencillo debut, Highway Tune, lideró las listas de Billboard U.S. Mainstream Rock y Active Rock durante cuatro semanas consecutivas en septiembre de 2017, y su segundo EP, From The Fires, recibió el premio Grammy al mejor álbum de rock en 2019.

Desde entonces, Greta Van Fleet, banda influenciada por el trabajo de la legendaria agrupación Led Zeppelin y por otros grupos de rock y blues, ha monopolizado las listas de rock.

Integrada por los hermanos Kiszka, los gemelos Josh (voz) y Jake (guitarra), Sam (bajo, teclados), y Daniel ‘Danny’ Wagner (batería), no ha parado de escalar y hacerse notar. Con Anthem of the Peaceful Army (2018), considerado su álbum debut, Greta Van Fleet se mantuvo en lo alto de la lista de álbumes de rock de Billboard en la primera semana tras su lanzamiento.

El primer sencillo del álbum, When the Curtain Falls, se convirtió en el tercer sencillo de la banda en alcanzar el número uno en la lista Billboard Mainstream Rock de EE. UU.

Además, Anthem of the Peaceful Army debutó en la cima de las listas de Hard Rock de Billboard y se posicionó en el primer lugar en las listas de ventas de álbumes principales de Billboard en su semana de estreno. Su tercer álbum de estudio, Starcatcher, vio la luz el 21 de julio de 2023, marcando su cuarta nominación a los premios Grammy.

Días antes de su presentación y debut en el Estéreo Pícnic 2024, que se realizará esta vez en el parque Simón Bolívar de Bogotá, hablamos con Sam Kiszka.

Lo que hace Greta Van Fleet es muy singular. ¿Fue una decisión consciente o simplemente la música se fue desarrollando hacia ese lado?

Creo que la combinación de nuestras diversas influencias fue clave en la creación del distintivo sonido del rock and roll que caracteriza a nuestra banda. Además, hay que tener en cuenta que Jake, nuestro guitarrista, desempeña un papel fundamental como el referente de Greta Van Fleet y es un virtuoso de la guitarra eléctrica. En cierto sentido, su estilo ha ejercido una influencia determinante en la formación del sonido del grupo, convirtiéndolo en un componente central. Por lo tanto, era inevitable para nosotros abrazar el rock and roll.

La sensación es que a ustedes no les importan las listas y los premios. ¿Es así?

Sin lugar a dudas. Es gratificante recibir nominaciones al Grammy o premios, y ocupar los primeros puestos en listas, pero eso no constituye nuestro principal objetivo. Lo que verdaderamente nos importa es crear música que queramos escuchar y que sea única e impactante para quienes la escuchan. Buscamos que nuestra música despierte la reflexión en los oyentes, que piensen, “nunca había considerado eso antes”. Esa es más o menos la premisa que guía nuestra creación musical. No nos preocupa seguir convenciones; podemos llenar estadios, lo cual es sorprendente, ya que desde el inicio de la banda siempre nos hemos destacado por nuestras actuaciones en vivo. Siempre aspiramos a conectarnos con la audiencia de manera auténtica, compartiendo emociones y recibiendo sus respuestas. A medida que este viaje crece, todos avanzamos juntos.

¿El rock and roll como lo conocíamos ha muerto?

La música experimenta cambios constantes, y en mi perspectiva, la concepción del rock and roll como era, dejó de existir alrededor de 1980. Sin embargo, en lugar de desaparecer, el rock and roll se reinventó. La simple repetición de lo mismo carecería de autenticidad y realidad. La esencia de la existencia radica en la constante reinvención. El rock and roll debe descubrir una nueva manera de manifestarse en el mundo cada vez que resuena.

¿Qué es el rock and roll para usted?

El rock and roll es más que un género musical, es una actitud. No se limita exclusivamente a un estilo sonoro; por ejemplo, si hablamos del grupo Kiss, yo no los percibo como eminentemente rock and roll. En cambio, al pensar en Hozier, un artista contemporáneo, instantáneamente reconozco la auténtica esencia del rock and roll en su expresión artística.

Hablemos del Festival Estéreo Pícnic y este que será su primer concierto en Colombia. ¿Cómo se siente tocando para nuevas audiencias?

Creo que cuando estamos tocando y compartiendo momentos, es como si ya nos conociéramos de toda la vida. Lo que esperamos de este espectáculo en Colombia es disfrutar de un tiempo increíble juntos. Estoy seguro de que experimentaremos esa sensación de familiaridad instantánea, creando un ciclo de retroalimentación positiva. Anticipo que la audiencia querrá más, ansiosos por un sonido más potente. Y eso, en esencia, es lo más emocionante. Así es como concibo el rock and roll en nuestro planeta; es un instinto humano.

En el mundo corporativo, que está muy alejado del mundo de la música, una de las cosas más difíciles es hacer negocios con la familia. ¿Cómo es hacer música en familia?

Siempre ha sido algo muy natural y coherente para nosotros. He presenciado muchas situaciones aterradoras en las que bandas conformadas por hermanos o gestionadas por padres o madres terminan mal. Es una realidad que hacer música en familia puede desencadenar problemas. Sin embargo, nosotros formamos una unidad familiar aquí. Viajamos juntos, compartimos escenarios y todo tiene un sentido tan gratificante. Además, rara vez discutimos; generalmente estamos de acuerdo en las decisiones. Creo que esto se debe a que todos compartimos ideas muy similares, entendemos el propósito, la música y lo que estamos construyendo. Aunque nos consideren atípicos, ha sido una experiencia fantástica vivir como una unidad cohesionada. Somos, en esencia, una sola entidad.

Muchas bandas se disuelven al aceptar compromisos que no son congruentes con su esencia, pero que podrían generar ingresos significativos. Aunque el dinero tiene su importancia, no es lo primordial.

¿Cómo se toman decisiones? ¿Quién toma las decisiones en esta unidad?

Bueno, podría decirse que hay muchos gritos y algunos puños involucrados (risas). Hablando en serio, todo transcurre de manera bastante tranquila. Se centra en la idea común y en lo que estamos tratando de lograr aquí. A menudo reflexiono sobre lo que podría interponerse en nuestro camino. Muchas bandas se disuelven al aceptar compromisos que no son congruentes con su esencia, pero que podrían generar ingresos significativos. Aunque el dinero tiene su importancia, no es lo primordial. Es fantástico que podamos subsistir con nuestra música, pero es fundamental recordar que la banda ocupa el primer lugar. La integridad de la música es nuestra máxima prioridad.

¿Qué significa Greta Van Fleet para el mundo? Y tengo que preguntarle, ¿qué significa para usted?

Greta Van Fleet, en esencia, busca el entendimiento en medio de la mediocridad. Porque deberíamos esforzarnos por comprendernos mutuamente, tomarnos el tiempo para reconocernos verdaderamente tal como somos. ¿Por qué seguimos enfrascados en luchas, tanto a nivel individual como a nivel global? Deberíamos abandonar la confrontación y dedicarnos a entendernos. Considero que la visión de Greta Van Fleet es esa: reflexionemos sobre temas complejos, entendámonos unos a otros y descubramos la belleza intrínseca en ello. Cada persona que he conocido tiene algo que aprecio en ella. Sin embargo, a menudo, las ideologías chocan de manera absurda. Para mí, es incomprensible. ¿Por qué no podemos simplemente entender, amar y colaborar para construir juntos una civilización hermosa?

¿Cuál es el sentimiento que quiere que tenga la gente después de escuchar una canción de Greta Van Fleet o después de ir a un concierto de la banda?

Deseo que encuentren inspiración. Cuando alguien asiste a un espectáculo de Greta Van Fleet y se une a la experiencia, mi deseo es que se inspiren, al igual que yo me inspiro, y que lleven ese sentimiento al mundo exterior. Quiero que utilicen esa energía de la manera que deseen, ya sea que decidan renunciar a su trabajo, regresar a la escuela o formar su propia banda. Al compartir esta experiencia musical, creamos una conexión especial. Cuando el concierto se acabe y cada uno vaya a su casa, mi esperanza es que lo hagan con una sensación de pura inspiración. Quiero que se marchen con la convicción de que prácticamente pueden lograr cualquier cosa. Ese es un sentimiento hermoso...y solo necesitas darte permiso para perseguirlo.

ÚRSULA LEVY

PARA EL TIEMPO

@Uschilevy