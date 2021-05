‘Green Arrow’: la historia que da en el blanco

Green Arrow: Year One circuló entre septiembre y noviembre de 2007. Es notable, porque en 2008 llegaron a salas de cine Iron Man y The Dark Knight,. Uno no piensa en Green Arrow como parte de ese renacimiento, pero vengo a decirles que lo fue, al menos en parte.

Eso es porque Year One fue una prueba de campo de mucho de lo que funcionó después en el cine y en la televisión. El escritor Andy Diggle y el ilustrador conocido simplemente como Jock se dieron a la tarea de reinventar a este héroe, que existía hacía fácilmente 65 años con una evolución de la fórmula que les funcionó en The Losers, una joya que no recibió el éxito que merecía en el papel ni la suerte que necesitaba en su adaptación al cine, de 2010.



En lugar de huir de as comparaciones con Batman, Diggle y Jock eligen resaltarlas, ocupándose en cambio de diferenciar el mundo que habita su héroe. Hoy es imposible no hacer comparaciones con el Tony Stark del MCU.

La historia es así: Después de una excursión extrema al polo Norte con su guardaespaldas -Hackett-, hallamos a Oliver Queen borracho en una subasta benéfica en la que copra impulsivamente, y por cien veces su precio inicial, un arco y unas flechas pertenecientes al doble de una leyenda del cine de los años 30.



Una predecible -pero no por eso inefectiva- sucesión de decisiones y traiciones termina con Oliver golpeado y lanzado al agua, traicionado por su hombre de confianza, y abadonado a su suerte en una isla remota.



De nuevo, nadie dice que no sea una trama predecible hasta el cansancio, pero Green Arrow: Year One se salva gracias a su ejecución. Escritor e ilustrador se permiten sumergirse en el personaje y en el profundo impacto de las cosas que ve y que experimenta. A pesar de estar solo, y en peligro, es posible que Oliver Queen sea realmente libre por primera vez y su saga se separa de las de Batman y Iron Man al no tener, en esta iteración, un Ras Al Ghul o un Ho Yinsen.



Las habilidades que poco a poco desarrolla Oliver demostrarán ser cruciales en su defensa de los habitantes de la isla, de cuya existencia y sufrimiento no estaba al tanto. De nuevo, la historia subvierte aquí las expectativas al mostrarnos formas impensadas en que el héroe interactuará con ellos, cruzándose así en el camino de China White, la villana principal de este arco.

Mientras que Tony Stark emergió de la cueva convertido en Iron Man, pero sin dejar de ser un “genio, millonario, playboy y filántropo”, Oliver Queen nunca podría volver a ser el heredero buena vida que alguna vez fue. Su cruzada apenas empieza, pero queda claro que no dejará lugar en su vida para mucho más.



Diggle presenta un relato sólido, con diálogos que se sienten auténticos y aterrizados. Eso, sumado al estilo dinámico de Jock da como resultado una historia que se siente muy cinematográfica, al punto de que uno se pregunta si tal vez DC no debería haber empezado su DCEU por ahí.



Aunque no sea una práctica estándar en este canal, se hace obligación aquí hablar del colorista, David Baron, que a medida que avanza la historia -que, aceptémoslo, comienza un poco lenta- se suelta para jugar con colores, ángulos y encuadres. En cuanto a colores, miren lo que sabe hacer para darle su lugar al Verde en Flecha Verde.



A pesar de que algunos recursos de la trama son del tipo que solo funciona en, bueno, en un cómic, Green Arrow: Year One es una experiencia más cercana a lo audiovisual, y un excelente ejemplo de lo que se puede hacer cuando las mentes creativas adecuadas se unen con la confianza de una editorial y con una visión singular.



Por encima de todo, Year One es un recordatorio de por qué Green Arrow es uno de esos superhéroes con los que a la gente le resulta fácil conectar. La respuesta está en que, pese a su pasado de privilegio, su arco clichesudo y sus -al menos comparativamente hablando- cuestionables poderes, se trata de un personaje con creencias. Como alguien que elige siempre poner su destreza al servicio de los más débiles, es contundente más allá de su mente, su velocidad o su fuerza. Oliver Queen dedicó tiempo a convertirse en el héroe que es y nosotros dedicamos tiempo a verle hacerlo. Con sus temas de soledad, honor, poder y determinación, se trata de una historia memorable, sorprendente, que al fina… da en el blanco.



Wilson Vega

Para EL TIEMPO



