A Greeicy le gusta ser espontánea y contar historias. Tiene una sonrisa simpática y única. Pero sobre todo, un carisma que la ha posicionado como una de las cantantes y actrices más queridas del país. Los colombianos han sido testigos de su crecimiento y en redes sociales recibe a diario miles de comentarios de usuarios que la respaldan. Le gusta contarles a ellos, a sus ‘compañeros' —como los llama—, sobre su día a día.

Es actriz, compositora y cantante. En 2007 debutó en televisión en el Factor Xs, el concurso musical. Después formó parte de producciones como Cuando salga el sol, Chica Vampiro, La Pola, Correo de inocentes, ¿Dónde está Elisa? y La ronca de oro. En 2017, lanzó su primer sencillo como solista, Brindemos. Al final de ese año, con Mike Bahía, su pareja, estrenó Amantes, una de las canciones que la llevó a posicionarse en audiencias hispanohablantes. En 2019, lanzó su primer álbum, Baila.



Dos años después, en abril de 2021, nació su primer hijo, Kai, que en japonés significa océano. Este año, desde el 8 de junio, ha publicado una serie de canciones de su nuevo álbum, Yeliana, como es su segundo nombre. Cada lanzamiento va acompañado de un video en el que cuenta una historia sobre ser madre en un contexto como el colombiano o el latinoamericano. Según cuenta en esta conversación con EL TIEMPO, recibió mensajes e historias de mujeres mientras estaba embarazada, lo que la inspiró para desarrollar la producción que estrena.

¿Qué tanto ha pasado desde el 2019 hasta hoy?



Esto puede sonar cliché, pero podría llamarlo como una etapa de aprendizaje. Los aprendizajes vienen desde diferentes puntos de vista. Me dedico a una industria que requiere de tu cien por ciento, es una industria que va a una velocidad cada vez es mayor. Lo de hoy no es igual a lo de hace cuatro años. Ahora está más acelerado. O vas o te quedas atrás. Llegó la pandemia, que nos hizo parar a todos. Luego, se empezaron a retomar las cosas. Para la industria fue algo lento porque había muchas restricciones. Ahí estaba cada uno en su casa aprendiendo un montón de cosas. Cuando ya todo se estaba reactivando, quedé embarazada. Divino, precioso, pero igual, hablando de esta dinámica, de pertenecer, de estar presente, donde si no estás saliendo en un lado y viendo en otro y lanzando música rápido, pierden la percepción sobre ti. Llegó el embarazo y fue muy lindo. Pasó el embarazo. Yo trabajé un montón. A los tres meses que nació Kai, empiezo a escuchar comentarios como que “ella está quieta” o “se está apagando”, o “quizás por el bebé se va a dedicar a ser madre”, y pensaba qué impresión que es la percepción porque esa no era mi realidad.

¿Qué era lo que pasaba?



Yo estaba trabajando más que nunca con más ganas que cuando tenía mi cien por ciento del tiempo. Con mucho más esfuerzo que antes. Porque antes tenía todo el tiempo; hoy, es una locura. Tengo que confesar que ha sido un reto de mucho aprendizaje y paciencia. La vida me ha puesto a ser más paciente. Lo más bonito es que llega Kai y se convierte en un motor. Y no importa que eso suene a cliché, pero es que uno se da cuenta que los hijos llegan a inyectarte algo distinto, genuino. Desde que llegó, me pregunto siempre cuál es la madre o mujer que yo quiero que él vea mientras crece. Yo quiero que me vea feliz y eso es lo que me obliga a sacar tiempo para seguir desarrollándome como mujer.



¿A qué se refiere con eso?



Greeicy, en video de su álbum 'Yeliana' Foto: Prensa Greeicy

Partamos de mi personalidad. Existen madres para las que su principal sueño, el número uno en su lista, ha sido ser madre, entonces nace su hijo y están viviendo su sueño más grande. En mi caso, nunca tuve en mi lista de sueños ser madre. Sí lo pensamos con Mike (Bahía, su esposo), sí lo queríamos, pero ni siquiera lo apunté en un cuaderno. Para mí era algo que quería vivir con mi pareja. Pero también soy una mujer que ama lo que hace, la música. Llega esta experiencia que cambia todo. Mi relación con mi hijo es una cosa que no he tenido con nadie, algo que no tiene comparación. Y está este otro lado con el universo que es mi relación conmigo misma, que está construyendo un sueño en una industria que requiere de tu ciento por ciento y algo que no quiero dejar de hacer. Ese aprendizaje del que te hablaba se acelera cuando llegan los hijos. Es una dualidad que he aprendido a vivir.

¿Cómo le salió al paso a esas críticas durante el embarazo, comentarios que muchas veces fueron machistas?



Si uno ve quiénes hacen el comentario, quizás se da cuenta que son personas que no son madres, son quienes hablan de embarazos que no tienen y que no entienden, y es algo que para ellos les resulta fácil hacer porque lo desconocen y miran desde afuera. Durante este tiempo también me di cuenta de que hay una sensibilidad natural entre madres. Cuando uno tiene los zapatos puestos, uno puede entender a los demás así no tengas el mismo entorno. Es complejo, sí. Pero cada quien decide qué tanta fuerza quiere sacar para salir adelante.

Y en ese orden de ideas, según lo que se ha visto hasta ahora, nace 'Yeliana'...



Yeliana somos todas esas mujeres que nos demostramos a nosotras mismas la capacidad que tenemos de hacer, de seguir. Me lo he demostrado a mí, desde mi estilo de vida, de ser un artista. Durante esta etapa de embarazo y ser madre por primera vez, recibí historias de madres con las que me inspiré para componer.

¿Es un 'alter ego'?



Yeliana tiene cosas de mí, pero Yeliana somos todas esas historias. Había algo común entre lo que me contaban y era ese miedo, inseguridad e incertidumbre que muchas veces sentimos en esta etapa, pero que a veces no contamos. Ese miedo a pensar qué iba a seguir después. Incluso, un desencuentro con el tiempo y con lo que pensabas que ibas a hacer en este momento de tu vida. Pero también eso se contrasta con la forma en la que se puede salir adelante.



Es una dualidad que se plasma sobre todo en los videos...



Las canciones tienen dos universos: el antes, donde todo es color de rosa, y este otro lado de esa dualidad en la que se cuenta cómo algo que empezó también puede terminar algo tan doloroso. Se relatan emociones, situaciones y realidades de muchas madres y mujeres que han tenido que encontrar la forma de seguir.

¿Qué tan diferente es de 'Baila' (2019)?



De Baila a Yeliana, definitivamente ha cambiado todo a nivel musical. Aprovechando que quería contar otras historias diferentes a la mía, desde todas las Yelianas, las mujeres trabajadoras, guerreras, luchadoras, quería que su musicalidad fuera diferentes. A nivel musical hay muchos instantes de goce, que conservé, es mi sello. A nivel de composición, nunca me había retado tanto en un disco como en este. Componer requiere de tiempo y haberlo asumido en este momento de mi vida es un logro que me ha dejado satisfecha. Asumí retos muy importantes en un momento diferente de mi vida.

¿Cómo fue eso?



Logré sacar adelante eso que ni siquiera supe que iba a lograr. Mientras hay compositores que sacan canciones en siete horas, yo me demoré meses. Pero siempre estuvo esa capacidad que tenemos de crear. Somos más capaces de lo que creemos. Los límites se los pone uno, el tiempo lo determina tu presente y la velocidad la da lo que hagas con tu realidad. Lograr las cosas depende de uno. De a poco es una canción que demuestra eso.

Las colaboraciones son un ingrediente especial en el álbum...



Por supuesto. La primera colaboración que revelamos fue Zha, con Danny Ocean. Yo soy su fan. Le dije: “Vos no estás haciendo una canción con una artista cualquiera, sino con una fan”. Me siento feliz de tener una canción con él. El álbum va a tener 11 canciones y tiene una composición especial con una artista colombiana: la canción se llama Publicidad engañosa.

DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ

EL TIEMPO

En redes: @lopez03david

