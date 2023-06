Greeicy Rendón es considerada una de las cantantes colombianas más conocidas a nivel nacional e internacional, gracias a su trayectoria profesional y a sus canciones como 'Los besos', 'Ganas', Más fuerte', 'Que me quiera', entre muchas otras, las cuales han logrado llegar a los corazones de quienes las escuchan.



De hecho, en los últimos días Rendón ha dado de qué hablar con el lanzamiento de su nuevo álbum 'Yeliana', proyecto en el que dejó ver la vida de una artista en la industria de la música.

Con este nuevo álbum, el cual ha sorprendido a su fanaticada, Greeicy, quien cuenta con más de 22 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, dio a conocer su nueva colaboración con el productor musical estadounidense Steve Aoki, conocido por su trabajo como DJ y fundador del sello discográfico Dim Mak Records.



El anuncio, conocido en las cuentas oficiales de Greeicy Rendón y Steve Aoki, el pasado 29 de junio, muestra algunas fotos en la que se le ve a los artistas en dos diferentes escenarios, lo que parece ser que ya se encuentran filmando su colaboración.



Asimismo, en la publicación que hizo la cantante colombiana, Steve comentó: "¿Día o noche? Próximamente nueva música", lo que causó que los seguidores y amigos de la intérprete comenzaran a demostrar su asombro e intriga por conocer lo que este par estaría preparando.

Por otro lado, la intérprete de 'Amantes' contó un poco, por medio de sus historias de la red social de Instagram, lo que estaría sintiendo al dar a conocer la noticia.



"Ósea, de verdad no puedo creer que conocí a Steve, que fuimos a la casa de Steve, que es tan increíble y que vamos a sacar una canción juntos. Además, la historia es larguísima porque nos conocemos mucho tiempo atrás. No sé, había dado por perdida esta oportunidad, pero the time is perfect (el tiempo es perfecto", mencionó Greeicy Rendón.

