Hiro: el ejemplo de que todos podemos ser un héroe

Alejada de la temática de los cuentos de hadas, Grandes héroes se desarrolla en una ciudad futurista e imaginaria llamada San Fransokyo, donde viven los hermanos Hiro y Tadashi Hamara. Sin embargo, Tadashi fallece en un incendio provocado por Yokai. Mientras vive su duelo, Hiro es acompañado por el robot enfermero que su hermano creó: Baymax, y juntos formarán una banda de superhéroes para frustrar los planes de Yokai.

Grandes héroes, creada por Steven T. Seagle y Duncan Rouleau en 1998, es la primera adaptación cinematográfica que hace Disney de un cómic de Marvel. En el año 2015 recibió el Óscar como mejor película animada. El éxito del filme, que conjuga los géneros del cómic y la ciencia ficción, fue tal que se realizó una serie, de tres temporadas, que hoy puede verse en la plataforma de streaming Disney Plus.



Como dato curioso, los dibujantes y parte del equipo de efectos visuales realizaron varios viajes a Japón, además aparece un breve cameo animado de Stan Lee, creador de Spider-Man, Iron Man, Hulk y otros personajes de Marvel.



Son varias las películas de Disney que tocan el tema del duelo. En el caso de Grandes héroes vemos cómo Hiro enfrenta primero la pérdida de su hermano, y luego la de Baymax, mostrando en su proceso que la venganza no es el camino correcto para hacer justicia; al contrario, es continuar un legado. Así que estos relatos en formato animado o en libros ayudan a los niños y adolescentes a comprender el significado de la muerte.



