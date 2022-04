Desde antes de que comenzara la premiación de los Grammy 2022, se apostaba porque el mayor nominado de la noche, Jon Baptiste, protagonista de la banda sonora de Soul, ganara varios gramófonos de los muchos a los que estaba postulado.



Y, sin sorpresas, Baptiste fue ganando estatuillas, muchas de estas antes de que comenzara la transmisión de televisión, el show principal, para el que solo dejan los premios más codiciados. Otros en ganar múltiples premios fueron los miembros de Foo Fighters, cuyo baterista falleció hace pocos días.

Zelensky y su mensaje en los Grammy

La aparición más inesperada fue la del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en un video grabado para ser presentado en los Grammy, como antesala a un estreno musical de Jon Legend, a dúo con la poeta ucraniana Lyuba Yakimchuck.

Zelensky comenzó diciendo: “¿Qué es más contrario a la música? El silencio de ciudades destruidas y gente asesinada”, dijo. También recordó que los músicos de su país ahora están defendiéndose o cantando en hospitales e hizo un llamado para que se ayude a Ucrania, como sea posible, para que su país no se quede en silencio y puedan cantar libres, como los artistas que estaban en el Grammy esta noche.

Álbum del año: 'We Are'

Jon Baptiste durante su presentación en los Grammy. Foto: Getty. AFP

Jon Baptiste se llevó el máximo galardón de la noche con We are. Obtuvo el Grammy al álbum del año. Al recibir el trofeo, que marcó el final de la ceremonia, Baptiste afirmó: "Creo que no hay mejor músico, mejor artista, mejor bailarín, mejor actor... las artes creativas son subjetivas y una persona las alcanza cuando simplemente las necesita, sea a través de una canción o de un disco (...). Quiero agradecerle a Dios, simplemente, quiero agachar la cabeza y dar las gracias. Para mí no es entretenimiento, esto es una práctica espiritual. Hay tanta gente a la que le debo haber hecho este disco: mi familia está ahí, mi abuelo está ahí, mis productores...".

Canción y grabación del año

La canción del año fue Leave The Door Open, de Silk Sonic, el duo compuesto por Bruno Mars y Anderson Paak, que en noviembre del 2021 lanzó el álbum An Evening With Silk Sonic, del que se desprendió el sencillo ganador. Al finalizar la ceremonia, el mismo dúo con la misma canción obtuvo el premio de grabación del año.



La unión de estos dos artistas venció con esta canción, a las favoritas Billie Eilish y Olivia Rodrigo, en ambas categorías. Silk Sonic llegó a los premios con cuatro nominaciones.

Mejor álbum vocal pop

Con su álbum Sour' la cantante Olivia Rodrigo, también galardonada como mejor nuevo artista, ganó en la categoría de mejor álbum pop vocal.

La presentación más esperada: BTS

La sincronizada coreografía de BTS fue uno de los momentos más esperados de la noche de los Grammy. Al comienzo de su actuación, también participó la artista Olivia Rodrigo, una de las grandes nominadas de la noche.



La presentación del grupo de k-pop coreano fue impecable, tal como se esperaba, en un escenario de ambientación futurista. Los integrantes del grupo salieron vestidos de impecables trajes negros cuyas chaquetas cambiaron a medida que se movían por el escenario, interpretando la canción Butter.



Además de BTS fueron aplaudidas las presentaciones del rapero Lil Nas X y, posteriormente, de Billie Eilish, que durante su interpretación de Happier Than Ever, mientras lucía una camiseta con la imagen del fallecido baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, a manera de homenaje.

Mejor nuevo artista

Olivia Rodrigo obtuvo las estatuillas de mejor nuevo artista y mejor álbum vocal pop. Foto: Getty. AFP

La mejor nueva artista fue Olivia Rodrigo, actriz y cantante de 19 años, que comenzó su carrera actuando en espacios de Disney, que llegó al a ceremonia con siete nominaciones.



La carrera de esta joven artista ha ido en rápido ascenso y su triunfo en este campo era el esperado.



"Este es mi mayor sueño haciéndose realidad", dijo cuando subió al escenario a recibir su galardón de la mano de Dua Lipa y Megan Thee Stallion, quienes también -en ediciones pasadas- obtuvieron ese mismo galardón.



Olivia Rodrigo ha tenido una carrera musical imparable desde que sacó su canción Drivers License, en el 2021. Es recordada por haber protagonizado la serie High School Musical: The Musical: The Series.

Un vallenato en la ceremonia

La canción La gota fría, que el juglar vallenato Emiliano Zuleta Baquero le dedicó a uno de sus rivales del acordeón, Lorenzo Morales, a manera de piqueria, fue interpretada en la transmisión por la cantante Aymée Nuviola, que estaba nominada en la categoría de mejor álbum tropical latino.

Un premio de nutridas categorías

La lista de premios otorgados en los Grammy (a los que muchos les dicen 'Grammy Anglo' por diferenciarlos de los latinos) es bastante larga. Otorga muchas estatuillas a la música para medios audiovisuales, premia álbumes a capella, instrumentales, hablados y de diferentes géneros relacionados con las raíces y el folclor estadounidense. Por lo mismo, la premiére -anterior al show de televisión- fue también bastante extensa. Pasó por blues, jazz, gospel, country, música para orquesta, categorías de producción e ingeniería, diseño de empaque y más.



Los latinos tienen un ramillete de categorías para álbumes clasificados como pop latino, urbano, rock y alternativo, tropical, en los que había varios colombianos. De estos solo uno: Juanes, alcanzó la mencionada estatuilla y, aunque no subió a recibirla personalmente, será inolvidable el momento, por lo difícil que fue para el presentador del galardón pronunciar tanto su nombre como el del álbum ganador: Origen.



La premiación hizo pausas musicales que refrescaron la lectura de nominados y ganadores con actuaciones como las de la chilena Mon Laferte, que interpretó la canción La mujer.

La reacción de Juanes

No es el primer Grammy (anglo) de Juanes, realmente es el tercero que consigue. El colombiano no asistió a la ceremonia porque se encontraba de viaje por Europa. Paula Jaramillo, su jefe de comunicaciones, indicó que el paisa estaba aterrizando en Lisboa cuando se anunció su triunfo.



"Gracias, gracias, Dios es muy grande. Gracias a la academia. Colombia, esto es para ti", dijo el cantante al recibir la noticia en el aeropuerto de la capital portuguesa. Juanes llega a este premio por el álbum Origen, en el que hizo versiones a su estilo de canciones clásicas de todos los géneros, desde el vallenato hasta el rock y el bolero.

La presentación de J Balvin

Al comienzo de la ceremonia de televisión, J Balvin salió a escena, a dúo con la cantante argentina María Becerra. Juntos interpretaron un mosaico que reunió dos exitosas canciones: Qué más pues e In Da Guetto.



El artista colombiano subió al escenario vestido totalmente de rojo, con un abrigo que casi llegaba hasta el piso, el resto del escenario mantuvo ese contraste de color -rojo y negro- durante casi toda la presentación, que le dio un ambiente de discoteca al escenario.

Foo Fighters: tres Grammy

La agrupación Foo Fighters, que hace una semana está de luto por el triste fallecimiento de su baterista Taylor Hawkins, hace poco más de una semana, en Bogotá, obtuvo las tres estatuillas a las que estaba nominada.



La banda liderada por Dave Grohl se llevó los trofeos en las categorías de mejor álbum, mejor performance y mejor canción canción de rock.

Mejor interpretación de rap

La mejor interpretación de rap fue Family Ties de Baby Keem con Kendrick Lamar.

Los primeros premios de la tarde

Con la entrega del premio Grammy a la mejor música para obra de teatro Y mejor banda sonora, esta última para la música de la cinca The United States vs Billie Hollyday, comenzaron a entregarse los diferentes gramófonos dorados en los premios Grammy, desde Las Vegas.

La música de la serie Gambito de dama, también ganó el Grammy a mejor soundtrack para producción audiovisual, el premio fue para Carlos Rafael Rivera, en un empate con la música de la película Soul, en la que participó el artista más nominado de este año, Jon Baptiste.



Baptste ganó también el Grammy a mejor performance de música de raíces americanas con su canción Cry. El mismo tema le dio el galardón de mejor canción de raíces americanas, que premia a los compositores. En este rubro, Baptiste compartió honores con el compositor Steve Mc Ewen, coautor de Cry.



Más adelante, Baptiste volvería a ganar, esta vez en el rublo de mejor video musical, por Freedom.

Después de las categorías asociadas con cine y televisión, que fueron numerosas, se entregaron premios de música del mundo y de álbumes a capella, así como al mejor álbum de new age, en el que ganó Divine Tides, de Steward Copelland y Ricky Kej.



Chick Corea obtuvo el gramófono en la categoría de mejor improvisación de jazz solista, por Humpty Dumpty (Set 2) y volvería a ganar, esta vez con Chucho Valdez, en la categoría de mejor álbum de jazz latino.

Bad Bunny, Álex Cuba y otros latinos ganadores

En las categorías latinas, el mejor álbum de latin pop fue para Álex Cuba, en la categoría donde competían Camilo y Paula Arenas. En mejor álbum de música urbana Bad Bunny, con El último tour del mundo, venció a J Balvin, Karol G y Kali Uchis, entre otras figuras de la música urbana.

Juanes tuvo mejor suerte con el álbum Origen, ganador en la categoría de mejor álbum de rock o alternativo latino.



En música regional mexicana, el premio fue póstumo para Vicente Fernández. En la última de las categorías latinas, el mejor álbum tropical latino fue Salswing!, de Ruben Blades y Roberto Delgado Orquesta.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET