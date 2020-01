Grammy 2020: escándalos, nuevos rostros y más inclusión

La temporada de premiaciones continúa esta noche con los grandes de la música: los premios de la Academia de la Grabación de EE. UU., que este año suman 84 categorías. Desde el fenómeno viral de 2019, Billie Eilish, pasando por el rapero Post Malone y el cantante 'country' Billy Ray Cyrus, hasta llegar a Lizzo, la estadounidense que llega con 8 nominaciones; todos estarán juntos en el Staples Center de Los Ángeles, California.

Por segundo año consecutivo, Alicia Keys será la encargada de dirigir la ceremonia que premia a los trabajos musicales publicados desde el 1.º de octubre de 2018 hasta el 31 de septiembre de 2019.



En la categoría principal, grabación del año, compiten la banda Bon Iver con 'Hey, Ma', Billie Eilish con 'Bad Guy', Ariana Grande con '7 Rings', la rapera H. E. R. con 'Hard Place', Khalid con 'Talk', Lil Nas y Billy Ray Cyrus por 'Old town road', Lizzo con 'Truth Hurts' y Post Malone junto con Swae Lee con 'Sunflower'.



Por su parte, una agrupación y tres artistas colombianos compiten por llevarse el preciado gramófono a su casa. Maluma, con '11:11', y Sebastián Yatra, por 'Fantasía', se enfrentan a Luis Fonsi, Ricardo Montaner y Alejandro Sanz por el título de mejor álbum pop latino. En la categoría de mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo se encuentra el paisa J Balvin con su disco 'Oasis' que hizo junto con Bad Bunny. Además, el álbum 'Anónimas y resilientes', de la agrupación de cantadoras Voces de Bullerengue, se encuentra nominado a mejor empaque de grabación.

Los asistentes y televidentes disfrutarán de las presentaciones de Rosalía, los Jonas Brothers, Tyler, the creator, Gwen Stefani y Aerosmith, la banda estadounidense que recibió el reconocimiento a persona del año el viernes en un evento previo. Además, esta noche la Academia otorgará un tributo al rapero Nipsey Hussle, quien fue asesinado en marzo de 2019.

Billie Eilish está nominada a 6 categorías, entre ellas a álbum del año y mejor artista nuevo. Foto: AFP

Lizzo, la más nominada

Aunque es su primera vez nominada a los Grammy, la estadounidense llega a la gala como la artista con más nominaciones de 2020. Lizzo, quien en realidad se llama Melissa Viviane Jefferson (1988), ha roto con todos los estereotipos de la industria musical. Sus actuaciones son todo un espectáculo musical y sus videos se han convertido en un fenómeno por la manera en que muestra su cuerpo sin tapujos ni prejuicios.



Su tercer disco, 'Cuz I Love You', en cuya portada aparece completamente desnuda, vio la luz en mayo y ha sido su carta de presentación. Pero Lizzo ha ganado reconocimiento no solo por su música, sino porque ha convertido su proceso personal de aceptación y confianza en parte de su carrera, siendo un icono del movimiento 'body positive' (cuerpo en positivo).



“Sé que mi mera existencia es una manera de activismo, especialmente para la comunidad que lucha por la concepción de un cuerpo positivo (...), y estoy orgullosa. –dijo en una entrevista televisiva– Pero no soy el ejemplo para nada, solo hago música para sentirme mejor y si con ello puedo ayudar a cambiar al mundo, fenomenal”.

La cantante Lizzo, la más nominada en el Grammy. Foto: AFP

Sus actuaciones en las ediciones de 2019 de Glastonbury (Inglaterra) y Coachella (EE. UU.) consiguieron reunir a toda una multitud que coreaba y se dejaba llevar por la espontaneidad que la artista derrocha. “Me encanta ver las formas que genera mi cuerpo cuando me muevo”, asegura la artista.



En esta edición de los Grammy, Lizzo compite en las categorías de: grabación del año, álbum del año, canción del año, mejor nuevo artista, mejor interpretación vocal pop, mejor interpretación R&B, mejor interpretación R&B tradicional y mejor álbum de música urbana contemporánea.

Polémico despido

La gala de los Grammy llega después de una semana llena de polémicas alrededor del despido de la presidenta de la Academia de la Grabación, Deborah Dugan, tras ser acusada de mala conducta por una integrante de la institución.



En un comunicado, la Academia explicó que “la junta directiva determinó que esta acción era necesaria para restaurar la confianza de los miembros de la Academia de Grabación, reparar la moral de los empleados y permitir que se concentre en su misión de servir a todos los creadores de música”.



Dugan llegó al puesto en agosto de 2019, convirtiéndose en la primera mujer en estar al frente de la institución, luego de la polémica protagonizada por el anterior director, Neil Portnow, debido a la falta de mujeres entre los nominados de 2018 y una supuesta violación a una artista extranjera que permanece en el anonimato. Por el momento, el director de la junta directiva, Harvey Mason Jr., actuará como presidente y director ejecutivo interino hasta que finalice la investigación.

Alicia Keys será la anfitriona del evento por segundo año consecutivo. Foto: Tomada del Twitter de Alicia Keys

Por su parte, la expresidenta denunció haber sido víctima de acoso sexual y aseguró que su despido se debió a sus quejas por fallas en la institución, entre las que se encuentran irregularidades en la votación para los Grammy.



En un documento de 44 páginas, Dugan indicó, entre otras cosas, que le pidieron que contratara como consultor a Neil Portnow pese a las acusaciones en su contra. Además, aseguró que le reveló al jefe de recursos humanos que fue acosada sexualmente por Joel Katz, un abogado consejero de la Academia. Otra de las confesiones de Dugan es que en la selección de los nominados a mejor álbum del 2019 entró uno que no sumaba la votación necesaria, dejando por fuera a Ed Sheeran y Ariana Grande, denunciando un conflicto de intereses en la junta de la Academia. A la lista de artistas que estaban destinados a ganar un gramófono, pero fueron víctimas del mal proceso de elección, se suman Beyoncé,Drake, Dua Lipa, Eminem, Frank Ocean, Kanye West, Katy Perry, Kendrick Lamar, Lorde, Mariah Carey y Nicki Minaj, según Dugan.



La junta aseguró que “es curioso que Dugan nunca planteara estas graves acusaciones hasta una semana después de que una empleada presentara una demanda contra ella personalmente”.

ADRIÁN DAVID OSORIO RAMÍREZ*

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

En Twitter: @adriianosoriio

*Con información de Efe y Afp.