Shakira, Karol G y Camilo encabezan, con siete nominaciones cada uno, la lista de colombianos en la carrera por los premios Grammy Latinos, que se entregarán este año por primera vez fuera de Estados Unidos, en la ciudad española de Sevilla. Además, el productor argentino Bizarrap obtuvo seis nominaciones, según anunció la Academia Latina de la Grabación. La edición número 24 de los premios tendrá lugar el 16 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) de la capital andaluza. Encabezando las candidaturas generales aparece el joven productor y compositor mexicano Édgar Barrera, conocido como Edge, con 13 postulaciones.



(En contexto: Lista de los nominados en las categorías más destacadas)

Paula Arenas, Juanes, Fonseca, Andrés Cepeda, Ana del Castillo, Feid, Carlos Vives son otros artistas colombianos que aspiran a llevarse un gramófono. La música nacional podrían proclamar su hegemonía en los primeros Latin Grammy que saldrán de Estados Unidos para celebrarse en España.

Facebook Twitter Linkedin

Camilo es uno de los más nominados en los Grammy Latinos. Foto: Cortesía Sony Music

Será en Sevilla, la misma ciudad desde la que este martes 19 de septiembre la Academia Latina de la Grabación centralizó el anuncio de los candidatos escogidos entre las 19.000 inscripciones presentadas, a las 56 categorías sujetas al voto de profesionales de la propia industria de la música.



Frente al dominio colombiano, que refuerza Feid con cinco nominaciones, no habrá que perder de vista a otros artistas fuertes como el omnipresente productor y DJ argentino Bizarrap, que aspira a 6 gramófonos dorados, o como su compatriota María Becerra, la mexicana Natalia Lafourcade, el puertorriqueño Bad Bunny o el español Pablo Alborán, que lo hacen a cinco.

El consejero delegado de la Academia Latina de la Grabación, Miguel Abud, ha comenzado la presentación de las nominaciones desde uno de los patios del Real Alcázar de Sevilla justificando que la gala se haga en la capital andaluza porque "hay que viajar con la música" para celebrar, honrar y enaltecer la música en español y portugués, y esta viaja "cada vez mas lejos".



Los premios han sido anunciados por personas anónimas grabadas a pie de calle tras introducciones a cargo de artistas como Rosalía, C.Tangana, Shakira, Jorge Drexler, Fito Páez, Mon Laferte o Yandel. Como álbum del año podrían alzarse "La cu4rta hoja", de Pablo Alborán; "A ciegas", de Paula Arenas; "De adentro pa afuera", de Camilo; "Décimo cuarto", de Andrés Cepeda; "Vida cotidiana", de Juanes; "Mañana será bonito", de Karol G; "De todas las flores", de Natalia Lafourcade; "Play", de Ricky Martín; "Eadda9223", de Fito Páez, y "Escalona nunca se había grabado así", de Carlos Vives.

¿Será el año de Shakira?

Especialmente reñida será la categoría estrella de grabación del año, con 11 candidatos, entre los que están "No es que te extrañe" de Christina Aguilera, "Carretera y manta" de Pablo Alborán, "Déjame llorarte" de Paula Arenas con Jesús Navarro y "Si tú me quieres" de Fonseca y Juan Luis Guerra. Completan esa lista "Mientras me curo del cora", de Karol G; "De todas las flores", de Natalia Lafourcade; "Ojos marrones", de Lasso; "La fórmula", de Maluma y Marc Anthony; "Despechá", de Rosalía y, por último, "Correcaminos", de Alejandro Sanz con Danny Ocean, sin olvidar "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", de Bizarrap con Shakira.



Este tema, gran responsable de su resurgimiento musical, podría darle muchas alegrías a la colombiana, ya que podría convertirse no solo en la mejor canción pop, sino también en la canción del año, consolidando aún más su perfil como autora. De hecho, en esa categoría acumula otras dos nominaciones por su participación en la creación de "Acróstico" y por "Tqg", el corte que la unió por primera vez a su compatriota Karol G y que a su vez está nominado como mejor canción urbana (otro premio de composición) y como mejor fusión o interpretación urbana.

Facebook Twitter Linkedin

Shakira y Bizarrap Foto: Instagram (@shakira)

La "bichota", por su parte, además de en las citadas candidaturas, acumula opciones a la mejor interpretación de reguetón por "Gatúbela" junto a Maldy y al mejor álbum de música urbana por "Mañana será bonito".



(Además: Conozca los 50 mejores discos latinos según la Rolling Stone. Estos son los colombianos)

En el caso de Camilo, su nombre figura como aspirante también por la grabación en vídeo de su gira "El primer tour de mi vida", por "NASA" como canción del año, por "Ambulancia" como mejor canción tropical, por "Alaska" como mejor canción regional mexicana y por "5:24" como mejor canción pop, estilo en el que a su vez podría ser galardonado su más reciente disco. Y para la música española, la sede de Sevilla podría traer suerte a Pablo Alborán, que persigue su primer Latin Grammy tras 23 nominaciones previas fallidas.

También aparecen en el listado Alejandro Sanz, Quevedo o Arde Bogotá, candidatos en dos categorías cada uno, así como Rosalía, Manuel Carrasco, Vanesa Martín, Bunbury y Zahara, todos con una. Aunque el que más premios podría llevarse en Sevilla será el compositor y productor estadounidense Édgar Barrera, que cuenta con 13 nominaciones.

Facebook Twitter Linkedin

La cantante vallenata Ana del Castillo. Foto: Instagram: anadelcastilloj

La intérprete vallenata Ana del Castillo aspira al Grammy como mejor nueva artista. Y Monsieur Periné aparece con Bolero Apocalíptico compitiendo en la categoría mejor álbum de música alternativa y uno de sus sencillos más destacados, "Bailo Pa' Ti", en mejor canción de pop.



Varios artistas ganadores del Grammy Latino en ocasiones anteriores fueron los encargados de presentar a los nominados de este años del prestigioso premio de la música latinoamericana a través de la cuenta oficial de la Academia Latina de la Grabación en la red social X, que además contó con la participación de fanáticos y transeúntes para hacer los anuncios.



Efe y AFP

Más noticias