Grammy Latino: "La categoría vallenata está sana"

El verdadero peligro para una categoría en el Grammy Latino es que cerradas las inscripciones no halla candidatos suficientes para entregar el galardón. Es decir, hay que preocuparse cuando una categoría no consigue un mínimo de 25 álbumes inscritos en items como el de mejor álbum de cumbia/vallenato.



Pero en este 2020 no ha sido el caso. Hay suficientes álbumes de cumbia y vallenato inscritos. Aunque el Grammy Latino admite que sí dio una alerta entre la comunidad vallenata (artistas, mánagers y disqueras) a medida que se acercaba el cierre y veía que faltaba producto.

En la noche de este 21 de mayo de 2020 se cerraron las inscripciones de los álbumes que aspiran a conseguir una estatuilla en los premios Grammy Latino 2020.



Y una de las preocupaciones que se han presentado en algunos años, durante los días previos a este cierre, es justamente si la categoría de cumbia-vallenato conseguirá las inscripciones suficientes para mantener su lugar en estos prestigiosos premios.



Porque sin el mínimo de 25 álbumes en competencia, el premio puede dejar de entregarse durante ese año y quedar, por así decirlo, "amenazado" si no se recupera al año siguiente.

Sin embargo, de parte de Laras, la Academia que otorga los premios, el parte es de tranquilidad para los vallenatos y artistas de cumbia.



“Hasta donde estoy informado, la categoría está bien -explicó Gabriel Abaora, cabeza de la organización, vía correo electrónico-. Evidentemente, no es su mejor año en términos de novedad, creatividad y originalidad. Pero esta sana”.

Entonces, ¿por qué se corrió la voz de que corría peligro?



No es la primera vez que el premio, que va monitoreando cómo van las inscripciones, empieza a ver con preocupación la ausencia de candidatos a medida que se acerca la fecha de cierre.



“La semana pasada cuando notamos que (la categoría de mejor álbum de cumbia/vallenato) no había cumplido con los requisitos (...) sonamos la voz de alarma entre miembros de la comunidad”, explicó Iveliesse Malave, de la misma organización.

“Por suerte -agregó Malave-, ya los músicos se apuraron y estamos bien. Eso no es nuevo. Pasa muchísimo con categorías como cumbia/vallenato, flamenco merengue-bachata. Como parte de nuestro trabajo es fomentar estos géneros autóctonos, todos los años sonamos alarmas en varios países, porque muchas veces los músicos andan perdidos y no se percatan de los calendarios y fechas límites. Y de ahí salen noticias en la prensa en distintos países donde se producen estos géneros”:



Finalmente, terminado el plazo de inscripciones, el Grammy Latino reiteró que la categoría alcanzó el número mínimo de inscritos este año.



Otras categorías, en otros años no tuvieron la misma suerte y en esos años de baja inscripción o no se entregaron o se fusionaron con otras.

