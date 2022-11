Los premios Grammy están en el aire y son el tema de conversación en el ámbito musical. Hoy se llevará a cabo la gala número 23 de los Grammy Latinos (o Latin Grammy en inglés) y ya comenzaron las apuestas con los nominados a la versión anglo de esos reconocimientos, que ya se revelaron y que tienen como protagonista al cantante puertorriqueño Bad Bunny, que entre sus tres nominaciones es firme candidato para llevarse el gramófono dorado a mejor álbum del año. La ceremonia a lo mejor de la industria musical será en Los Ángeles (EE. UU.), el próximo 5 de febrero de 2023.

Pero cabe resaltar que la presencia colombiana brilla en las listas de nominados de ambos premios.



Para la edición latina, que se transmitirá hoy por el canal TNT a las 8 p. m. desde el Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas, tiene en el apartado de álbum del año a Deja, de Bomba Estéreo; Viajante, de Fonseca; Dharma+, del cantante Sebastián Yatra, y Ya no somos los mismos, de Elsa y Elmar.



En cuanto a mejor grabación se destaca Te felicito, de Shakira y Rauw Alejandro; Baloncito viejo, de Carlos Vives y Camilo; Provenza, interpretada por Karol G. Al igual que Pegao, de Camilo, y Ojitos lindos, de Bad Bunny junto a Bomba Estéreo.



El sabor colombiano sigue en las nominaciones a canción del año, de nuevo con Baloncito viejo; Besos en la frente –que compuso Fonseca y Julio Reyes Copello–, así como Índigo, que fue un éxito de Camilo con su esposa Evaluna Montaner.



‘Li’ Saumet, cantante de Bomba Estéreo. Foto: Fotos: Cortesía Bomba Estéreo

También están Tacones rojos, de Yatra, y Provenza, de Karol G. Mientras que Farina entro al selecto grupo con Freestyle 15, que estará en la batalla por el premio en la categoría por mejor canción de rap, solo por nombrar algunas.

Los nominados de la nueva edición del Grammy Latino fueron seleccionados entre más de 18.000 inscripciones en 53 categorías, y reflejan una gran variedad de artistas que publicaron grabaciones durante el periodo de elegibilidad (del 1.° de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022).



A la par con la gira mundial del ‘Dharma Tour’, el colombiano Sebastián Yatra ha rodado la película ‘Space Cadet’, donde actúa junto a Emma Roberts, Gabrielle Union y Tom Hopper. Foto: UNIVERSAL MUSIC

Pero si en los Latino llueve, en la edición Anglo no escampa. En esa edición competirán por el gramófono dorado: Camilo, por su álbum De adentro pa’ afuera, en la categoría a mejor álbum de pop latino. En esa misma categoría vuelve Fonseca, con su propuesta sonora –una de las más emocionales de su carrera– Viajante, y Sebastián Yatra toma un lugar con Dharma+.

En el Grammy al mejor disco de música urbana estará en la contienda The Love and the Sex Tape, de Maluma. Y en el apartado a mejor álbum tropical, es uno de los candidatos el disco Cumbiana II, la nueva experiencia sonora de Carlos Vives.

Encanto y más estrellas

La película animada de Disney Encanto, inspirada en la cultura colombiana, se metió en los premios en las categorías de mejor compilación de una banda sonora para un trabajo audiovisual (película o serie); mejor música incidental y en mejor canción para un trabajo audiovisual, con el éxito No se habla de Bruno.

La película sigue siendo reconocida por su trabajo musical. Foto: Disney

Por otro lado, Adele (30), Bad Bunny (Un verano sin ti) y Harry Styles (Harry’s House), entre otros, competirán en la categoría a mejor álbum del año en la 65.ª edición de esos premios Grammy. Asimismo, los artistas que competirán en la categoría a mejor canción del año tienen a Beyoncé (Break My Soul), Harry Styles (As It Was), Adele (Easy on Me), junto a Lizzo (About Damn Time), que esperan quedarse con el reconocimiento.

Beyoncé estará compitiendo en las categorías grandes en la edición anglo de los Grammy. Foto: Instagram: @beyonce

La lista la completan Sara Davis Gayle (abcdefu), Liz Rose y Taylor Swift (All Too Well), Tyler Johnson (As It Was), Matthew Catellanos (Bad Habit), Tarik Azouz (God Did), Kendrick Lamar (The Heart Part 5) y Bonnie Raitt (Just Like That), entre otras categorías.



Cultura y con información de Efe