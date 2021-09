Camilo Echeverry encabeza las nominaciones al Grammy Latino 2021

Nuevamente, un colombiano arrasa con las nominaciones. Esta vez el turno fue para Camilo Echeverry, cuya carrera sigue en ascenso y parece imparable. Su nombre aparece en las categorías más importantes, también en las urbanas, en ritmos más pop, solo y acompañado... y hasta como compositor detrás de los éxitos de su suegro, Ricardo Montaner a dúo con Juan Luis Guerra.



Así como ocurrió con J Balvin el año pasado, con la lluvia de nominaciones, Camilo comienza su luna de miel con el Grammy Latino y se espera que esta tenga su mejor momento en la ceremonia de entrega de estos premios, el próximo 18 de noviembre.

Para el mundo de la música latina, septiembre cada año es el momento en el que sale a la luz la nueva lista de los artistas que por sus trabajos más recientes son los más relevantes en su campo. Los candidatos en álbum del año, grabación del año y canción del año empiezan a celebrar y a poner sus ojos en el codiciado Grammy Latino.



Y este año, nuevamente los artistas colombianos clasificaron en varias nominaciones, que se consiguen gracias a la votación de los profesionales de la música que conforman la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación que escogerá a sus ganadores el próximo 18 de noviembre.

La categoría de nuevo artista presenta cada año una nutrida lista de nuevas estrellas. Este año, los nominados son Giulia Be, María Becerra, Bizarrap, Boza, Zoe Gotusso, Humbe, Rita Indiana, Lasso, Paloma Mami, Marco Mares y Juliana Velásquez.

Cumbia/ Vallenato este año tiene entre sus competidores un grupo de cumbia mexicana, Los Ángeles Azules, con un álbum grabado en Argentina: De Buenos Aires para el mundo, se ubican en la lista de álbumes que incluye a Las locuras mías, de Silvestre Dangond, Pa’ que se esmigajen los parlantes, de Diego Daza & Carlos Rueda, Esencia, de Felipe Peláez y Noche de serenata de Osmar Pérez & Geño Gámez.



Artistas colombianos y nominaciones

El grupo de colombianos suele ser bastante amplio, tanto por los artistas principales -los que se suben a las tarimas a interpretar las canciones- como por los compositores y productores que, en algunas categorías, consiguen el trofeo.



En el caso de Chabuco, por ejemplo, su interpretación Más feliz que ayer está nominada en mejor canción tropical, pero los premios de canción son para los compositores, en este caso, de ganar, el premio sería para el cubano Alfredo Nodarse. Lo mismo ocurre con su competidora en la misma categoría: Un sueño increíble. Homenaje a Jairo Varela: es una interpretación de Dayhan Díaz y Charlie Cardona, pero el autor es el cubano Jorge Luis Piloto.





A continuación, un recuento de las nominaciones más visibles de los artistas colombianos:

Aterciopelados

​

1. Mejor álbum de música alternativa (Tropiplop). 2. Canción alternativa (Antidiva, compuesta por A. Echeverri).



Camilo.



1. Grabación del año, por Vida de rico. 2. Grabación del año por Amén (junto con Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Evaluna Montaner). 3. Álbum del año por En mis manos. 4. Canción del año (Dios así lo quiso, aunque interpretada por Montaner y J. Luis Guerra, Camilo es uno de los compositores) 5. Canción del año (Vida de Rico). 6. Mejor álbum vocal pop (Mis manos) 7. Mejor canción pop (Vida de Rico). 8. Mejor fusión/interpretación urbana (Tatoo, remix, a dúo con Rauw Alejandro). 9. Mejor canción tropical (Dios así lo quiso, como compositor). 10. Mejor canción regional mexicana (Tuyo y mío, colaboración con Los Dos Carnales).

Cantoalegre

​

Mejor álbum de música para niños (Otra vuelta al sol).



Carlos Vives



1. Canción del año (Canción bonita, dúo con Ricky Martin, ambos intérpretes ganarían como coautores de la pieza musical). 2. Mejor canción pop (Canción Bonita).



Diamante Eléctrico

​

1. Canción del año (A veces). 2. Mejor álbum de pop/rock (Mira lo que me hiciste hacer). 3. Mejor canción pop/rock (A veces).

Diana Burco

​

Mejor álbum tropical contemporáneo (Río Abajo).



Diego Daza & Carlos Rueda



Mejor álbum de cumbia/vallenato (Pa’ que se esmigajen los parlantes).



Edmar Castañeda

​

Mejor álbum de latin jazz (Family).

Farina



Mejor canción urbana (A fuego).



Felipe Peláez



Mejor álbum de cumbia/vallenato (Esencia)



J Balvin

​

1. Canción del año (Agua, a dúo con Tainy) 2. Mejor interpretación de reguetón (Tu veneno). 3. Mejor canción urbana (Agua)



Juanes



1. Álbum del año, por Origen. 2. Mejor álbum de pop/rock (Origen). 3. Mejor video musical versión larga (Origen, documental).

José Aguirre y su Cali Big Band



Mejor álbum tropical tradicional (Gente con alma).



José Gaviria & Milton Salcedo



Mejor álbum de salsa (En Barranquilla me quedo, el disco homenaje a Joe Arroyo, interpretado por varios artistas).



Juliana Velásquez



Mejor nuevo artista.

Julio Reyes Copello (Productor)



1. Álbum del año, por Vértigo (de Pablo Alborán). 2. Álbum del año, por Mis amores (de Paula Arenas. 3. Grabación del año, por Un amor eterno (de Marc Anthony). 4. Grabación del año, por Si hubieras querido (de Pablo Alborán). 5. Mejor álbum de folclor, por Renacer, de Nahuel Pennisi. 6. Canción del año, por Si hubieras querido (de Pablo Alborán). 7. Mejor álbum de pop tradicional, por Vértigo (de Alborán).



Juventino Ojito y su Son Mocaná

​

Mejor álbum tropical contemporáneo (La música del carnaval- XX Aniversario).



Karol G



Mejor interpretación de reguetón (Bichota)



Maluma

​

1. Canción del año (Hawái, nominado como coautor de la canción). 2. Mejor fusión/interpretación urbana (Hawái, remix, a dúo con The Weeknd).



Mauricio Rengifo & Andrés Torres



1. Canción del año (Canción bonita, dúo de Carlos Vives y Ricky Martin, con quienes son coautores). 2. Mejor canción pop (Canción Bonita).



Nicolás ‘Na Vi’ de la Espriella

​

Canción del año: como compositor, por Si hubieras querido, interpretada por Pablo Alborán.



Osmar Pérez & Geño Gámez



Mejor álbum de cumbia/vallenato (Noche de serenata).

Paula Arenas



1. Grabación del año, por A tu lado. 2. Canción del año (A tu lado). 3. Mejor álbum vocal pop tradicional (Mis amores). 4. Álbum del año (Mis amores).

​

Petrona Martínez



Mejor álbum folclórico (Ancestras).



Sebastián Yatra



Mejor canción pop (como compositor de Adiós).



Silvestre Dangond



Mejor álbum de cumbia/vallenato (Las locuras mías).

Tato Marenco



Mejor álbum folclórico (Jemas).



Tu Rockcito y Orquesta Filarmónica de Medelllín



Mejor álbum de música para niños (Tu Rockcito filarmónico).



Victoria Sur

Mejor álbum de música para niños (Nanas consentidoras).

William Perdomo



Mejor álbum de música cristiana (Milagro de amar).



Willy García



Mejor álbum de salsa (El día es hoy).

Y hay más colombianos. Detrás de canciones y álbumes nominados de artistas como Marc Anthony, Pablo Alborán hay productores e ingenieros como el multinominado Julio Reyes Copello (que ha recibido montones de postulaciones a lo largo de la historia del Grammy Latino y esta vez completa 7), además están: Nathalia Schlesinger, Daniel Uribe, María Elisa Ayerbe (que también figura como compositora en alguna nomnación) y Na Vi de la Espriella, o el exitoso dúo de Daniel Torres y Mauricio Rengifo, entre otros. La lista completa de nominados (incluidos ingenieros, productores y mixers) puede consultarse en la página oficial del Grammy Latino.

Categorías principales

Álbum del año:

1. Vértigo — Pablo Alborán

2. Mis amores — Paula Arenas

3. El último tour del mundo — Bad Bunny

4. Salswing! — Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

5. Mis manos — Camilo

6. Nana, Tom, Vinícius — Nana Caymmi

7. Privé — Juan Luis Guerra

8. Origen — Juanes

9. Un canto por México, Vol. II — Natalia Lafourcade

10. El madrileño — C. Tangana

Canción del Año (premia a los compositores)

​

1. A tu lado — Paula Arenas & María Elisa Ayerbe, compositoras (Paula Arenas)

2. A Veces — Diamante Eléctrico, compositor (Diamante Eléctrico)

3. Agua — J Balvin, Alejandro Borrero, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Derek Drymon, Mark Harrison, Stephen Hillenburg, Jhay Cortez, Alejandro Ramírez, Ivanni Rodríguez, Blaise Smith, Tainy & Juan Camilo Vargas, compositores (Tainy & J Balvin)

4. Canción bonita — Rafa Arcaute, Ricky Martin, Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Carlos Vives, compositores (Carlos Vives & Ricky Martin)

5. Dios así lo quiso — Camilo, David Julca, Jonathan Julca, Yasmil Jesús Marrufo & Ricardo Montaner, compositores (Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra)

6. Hawái — Édgar Barrera, René Cano, Kevyn Cruz, Johan Espinosa, Kevin Jiménez, Miky La Sensa, Bryan Lezcano, Maluma, Andrés Uribe & Juan Camilo Vargas, compositores (Maluma)

7. Mi guitarra — Javier Limón, compositor (Javier Limón, Juan Luis Guerra & Nella)

8. Patria y vida — Descemer Bueno, El Funky, Gente De Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Maykel Osorbo & Yotuel, compositores (Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo & El Funky)

9 . Que se sepa nuestro amor — El David Aguilar & Mon Laferte, compositores (Mon Laferte & Alejandro Fernández)

10. Si hubieras querido — Pablo Alborán, Nicolás "Na'Vi" de la Espriella, Diana Fuentes & Julio Reyes, compositores (Pablo Alborán)

11. Todo de ti — Rauw Alejandro, José M. Collazo, Luis J. González, Rafael E. Pabón Navedo & Eric Pérez Rovira, compositores (Rauw Alejandro)

12. Vida de rico — Édgar Barrera & Camilo, compositores (Camilo)

3. Grabación del año



1. Si hubieras querido. Pablo Alborán.

2. Todo de ti. Rauw Alejandro

3. Un amor eterno (versión balada), Marc Anthony.

4. A tu lado. Paula Arenas

5. Bohemio. Andrés Calamaro & Julio Iglesias

6. Vida de Rico. Camilo

7. Suéltame, Bogotá. Diamante Eléctrico.

8. Amén. Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Evaluna

Montaner

9. Dios así lo quiso. Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra

10. Te olvidaste. C. Tangana & Omar Apollo

11. Talvez. Caetano Veloso y Tom Veloso.

Mejor álbum vocal pop



1. Dios los cría - Andrés Calamaro

2. Mis manos - Camilo

3. Munay – Pedro Capó

4. K.O. - Danna Paola

5. De México - Reik





Mejor álbum de música urbana



1. Goldo Funky - Akapellah

2. El ultimo tour del mundo – Bad Bunny

3. Monarca - Eladio Carrion

4. Enoc - Ozuna

5. Lyke Mike – Myke Towers

Mejor canción urbana



6. A fuego – Farina

7. Agua – Tainy y J Balvin

8. Dákiti - Bad Bunny y Jhay Cortez

9. La curiosidad – Jay Wheeler, Dj Nelson y Mike Towers

10. Patria y vida – Yotuel, Gente de zona, Descember Bueno, Maykel Osorbo, el Funky





Mejor álbum pop rock



1. Mira lo que me hiciste hacer – Diamante eléctrico

2. Mis grandes éxtios - Adan Jodorowsky, The French Kiss

3 Origen – Juanes

4. V.E.H.N. - Love of lesbian

5. El reflejo – Rayos laser



Mejor álbum tropical contemporáneo



1. Legendarios - Billo´s

2. Río abajo – Diana Burco

3. Brazil305 – Gloria Estefan

4. Acertijos – Pedrito Martínez

5. La música del carnaval – XX Aniversario – Juventino Ojito y Su son mocaná

Mejor álbum de salsa

1. Salsa Plus! - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

2. En cuarententa - El Gran Combo De Puerto Rico

3. El día es hoy. Willy García

4. Colegas. Gilberto Santa Rosa

5. En Barranquilla me quedo, el disco homenaje a Joe Arroyo. Varios artistas. Producido por José Gaviria & Milton Salcedo.

Mejor álbum vocal pop tradicional



1. Vértigo - Pablo Alborán

2. Mis amores – Paula Arenas

3. Privé - Juan Luis Guerra

4. Doce margaritas – Nella

5. Atlántico a pie – Diego Torres

Mejor canción pop



1. Adiós - Sebastián Yatra

2. Ahí - Nella

3. Canción bonita - Carlos Vives & Ricky Martin

4. La mujer - Mon Laferte & Gloria Trevi

5. Vida de rico – Camilo



Mejor fusión/interpretación Urbana



1. El amor es una moda - Alcover, Juan Magan & Don Omar

2. Tatto (Remix) - Rauw Alejandro & Camilo

3. Nathy Peluso: BZRP Music Sessions, VOL.36. - Bizarrap & Nathy Peluso

4. Diplomático - Major Lazer Featuring Guaynaa

5. Hawái (Remix) - Maluma & The Weeknd

Mejor interpretación reguetón



1. Tu veneno – J Balvin

2. La tóxica - Farruko

3. Bichota – Karol G

4. Caramelo – Ozuna

5. La curiosidad - Jay Wheeler, DJ Nelson & Myke Towers



Mejor Canción de Rap/Hip Hop



1. Booker T - Bad Bunny

2. Condenados - Akapellah

3. La vendedora de placer - Lito MC Cassidy

4. Sana Sana - Nathy Peluso

5. Snow tha product: BZRP Music Sessions, VOL.39 - Bizarrap, Snow Tha Product

Mejor álbum de rock



1. Curso de levitación intensivo - Bunbury

2. Control - Caramelos De Cianuro

3. Los Mesoneros Live desde Pangea - Los Mesoneros

4. Luz - No Te Va Gustar

5. El pozo brillante – Vicentico

Mejor Canción de Rock



1. Ahora 1 – Vicentico

2. Distintos – De La Tierra

3. El Sur - Love Of Lesbian Featuring Bunbury

4. Hice todo mal - Las Ligas Menores

5. Venganza - No Te Va Gustar y Nicki Nicole





Mejor Canción Pop/Rock



1. A veces - Diamante Eléctrico

2. Cosmos (Antisistema Solar) - Love Of Lesbian

3. El duelo - Zoé

4. Ganas - Zoe Gotusso

5. Hong Kong - C. Tangana & Andrés Calamaro

Mejor Álbum de Música Alternativa



1. Kick 1 – Arca

2. Tropiplop - Aterciopelados

3. Cabra - Cabra

4. Un segundo MTV Unplugged - Café Tacvba

5. Calambre - Nathy Peluso

Redacción de Cultura

