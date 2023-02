Visiblemente emocionada, la cantante transgénero Kim Petras agradeció durante la ceremonia de los Premios Grammy, en Los Ángeles, en haberse convertido, según ella, en la primera cantante transgénero en ganar este preciado galardón.



Petras y Sam Smith ganaron el Grammy a la mejor interpretación pop o grupal por su éxito viral "Unholy". Al llegar al escenario, su amigo Smith, también lleno de alegría, dejó que Petras fuera la que daba las palabras de agradecimiento.

Según CNN, Petras dedicó el premio a las "leyendas transgénero anteriores a mí que me abrieron las puertas de una patada", a saber, la difunta productora de pop experimental Sophie, quien fue nominada a un Grammy antes de su muerte en 2020. También agradeció a Madonna por apoyar los derechos LGBTQ y su madre por apoyar su transición.



Además, rindió un homenaje a su madre. “Y a mi madre, pues crecí al lado de una carretera en ninguna parte, en Alemania, y mi creyó en mí, y vio que era una niña y que no habría llegado a este lugar sin ella y su apoyo”, dijo Petras, según informa el New York Times.



No obstante, CNN aclara que "Petras no es la primera artista trans en ganar un Grammy, pero es una de las ganadoras más visibles. La compositora Wendy Carlos ganó varios premios Grammy en la década de 1960, según Out. Este año, la célebre DJ Honey Dijon también está nominada a un Grammy por el gran éxito "Renacimiento" de Beyoncé. Smith, que no es binario, ganó su primer Grammy en 2015".



Con el premio a mejor álbum electrónico, el cuarto en la noche de los Grammy 2023, Beyoncé se convirtió en la persona con más Grammys en la historia. La intérprete de 'Cuff it' hizo historia en la gala de la edición 65ª de los reconocimientos entregados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.



Con los gramófonos por Mejor actuación R&B tradicional, Mejor álbum dance/electrónica; Mejor canción R&B y Mejor grabación dance/electrónica, Beyoncé rompió el récord que ostentaba el director de orquesta húngaro, Georg Solti.



Su más reciente álbum Reinassance, en el que experimenta con diferentes géneros musicales y un sonido más disco, le ha valido dichos premios.