Este tres de abril el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en EE. UU., se engalanará para la ceremonia número 64 de los Grammy Awards, los premios más importantes de la industria de la música.

El evento contará con la conducción de Trevor Noah y presentaciones de importantes artistas como Billie Eilish, Olivia Rodrigo, John Legend, BTS, entre otros. La cuota latina serán María Becerra y J Balvin, quienes cantaran su éxito 'Qué más pues'.

Uno de los cambios más significativos es la introducción de dos nuevas categorías: Mejor interpretación musical global y Mejor álbum de música urbana. De tal forma que, a partir de 2022, habrán 86 categorías en los premiso Grammy.



"Los cambios más recientes en el proceso de los Premios GRAMMY son excelentes ejemplos del compromiso de la Academia de la Grabación de representar de manera auténtica a todos los creadores de música y garantizar que nuestras prácticas estén en sintonía con el entorno musical en constante cambio", explicó la Academia en un comunicado.



Estos son los nominados que estrenan categoría:



Mejor interpretación musical global

Arooj Aftab - 'Mohabbat'

Angelique Kidjo & Burna Boy -'Pà Pá Pà'

Yo-Yo Ma & Angelique Kidjo - 'Blewu'

WizKid Featuring Tems - 'Essence'



Mejor álbum de música urbana

'Afrodisíaco' de Rauw Alejandro

'El Último Tour Del Mundo' de Bad Bunny

'Jose' de J Balvin

'KG0516' de Karol G

'Sin Miedo' (Del Amor Y Otros Demonios) 8 de Kali Uchis



En esta ocasión, el artista con más nominaciones es Jon Baste, quien destaca en 11 categorías, seguido por Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R.



Grabación del año

'I Still Have Faith In You' de ABBA

'Freedom' de Jon Batiste

'I Get A Kick Out Of You' de Tony Bennett & Lady Gaga

'Peaches' de Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

'Right On Time' de Brandi Carlile

'Kiss Me More' de Doja Cat Featuring SZA

'Happier Than Ever' de Billie Eilish

'Montero' de Lil Nas X

'Drivers license' de Olivia Rodrigo

'Leave The Door Open' de Silk Sonic



Álbum del año

'We Are' de Jon Batiste

'Love For Sale' deTony Bennett & Lady Gaga

'Justice' de Justin Bieber

'Planet Her' de Doja Cat

'Happier Than Ever' de Billie Eilish

'Back Of My Mind' de H.E.R.

'Montero' de Lil Nas X

'Sour' de Olivia Rodrigo

'Evermore' de Taylor Swift

'Donda' de Kanye West



Canción del año

'Bad Habits' de Ed Sheeran

'A Beautiful Noise' de Alicia Keys & Brandi Carlile

'drivers license' de Olivia Rodrigo

'Fight For You' de H.E.R.

'Happier Than Ever' de Billie Eilish

'Kiss Me More' de Doja Cat Featuring SZA

'Leave The Door Open' de Silk Sonic

'Montero' de Lil Nas X

'Peaches' de Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

'Right On Time' de Brandi Carlile



Mejor nuevo artista

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie



Recuerde que usted podrá ver la ceremonia a partir de las 8 p. m. de este domingo a través de TNT.

