Grupo Niche gana su primer premio Grammy

El Grupo Niche ganó el Grammy en la categoría de mejor album tropical latino, por su disco 40. Emocionados agradecieron a Dios y Jairo Vrela. "Es una recompensa a un esfuerzo y trabajo bien hecho, que arrancó en la cabeza de nuestro director José Aguirre, junto con Yanila Varela, que son como los líderes y cabezas visibles, obviamente es un equipo de trabajo bastante grande donde pasamos los músicos. Es un trabajo mancomunado que nos ha dado una recompensa y nos tiene felices”, fue lo que dijo el Aguirre cuando supieron de la nominación..

La ceremonio premiere de los Grammy comenzó con un homenaje a Mercy Mercy Me, de Marvin Gayle, que se grabó en 1971 y que dio inicio a la ceremonia premiere o preshow antes de la gala oficial de los Grammy, en la que Fito Páez le ganó al colombiano Camilo. El argentino se quedó con el Gramófono dorado en el apartado de mejor álbum alternativo de rock:La Conquista Del Espacio.



Otros premios



El primer premio lo recibió Kaytrada: ganó mejor grabación dance, junto a la colombiana Kali-Uchis y mejor álbum de Dance electrónico por Bubba.



En el apartado de mejor video el Grammy quedó en Brown Skin Girl: Beyoncé. Mientrs que la mejor película fue para Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice

Linda Ronstadt.



Luego hubo un corte a la música de la artista barranquillera que cantó Eso que tu haces, como parte de la primera gala de premios. Para despues dar un salto al premio a mejor disco de nueva era que fue para More Guitar Stories, de Jim 'Kimo' West.;

En mejor presentación góspel fue para la canción Movin' On, de Jonathan McReynolds & Mali Music. El mejor álbum en ese género que se quedó el Grammy fue para Gospel According To PJ, de PJ Morton.Mientras que Kanye West ganó con el disco Jesus is King, el gramófono en la categoría de mejor álbum de música cristiana



contemporánea. Se entregaron otras categorías especializadas como mejor diseño de una caja especial de un disco que ganó la banda Wilco con Ode to Joy, así como Hyperspace, de Beck, que ganó mejor trabajo de ingeniería de un álbumno clásico.



Noticia en desarrollo