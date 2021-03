Todo lo que debe saber para ver los Grammy 2021 esta noche

Desde hace más de un año, las notas de prensa sobre las entregas de los premios y los grandes culturales comienzan anunciando su naturaleza atípica a causa de la pandemia.



Y esta no será la excepción: la ceremonia número 63 de los premios Grammy, que se celebrará esta noche en Los Ángeles (EE. UU.), no tiene precedentes.

Por primera vez en la historia de los premios más importantes de la industria de la música, las presentaciones en vivo no se harán de manera presencial, en el gran Staples Center este 14 de marzo.



Y, como sucede en otras ocasiones, la lista de invitados a cantar en vivo corresponde en gran medida con el escalafón de nominados de los premios en varias categorías.



De hecho, todavía no está muy claro de cómo será la dinámica de los 'shows' musicales teniendo en cuenta que no todos los artistas estarán en el escenario, pero sea como sea, tanto los conciertos como las premiaciones podrán verse en el canal TNT desde las 7 p. m.



También se podrá ver en una transmisión en vivo que hará la página web oficial de los premios: www.grammy.com.



Y aunque no haya claridad respecto a cómo será la ceremonia, por lo menos se sabe que el cartel de 'performers' es espectacular: Bad Bunny, Taylor Swift, Cardi B, Dua Lipa, Harry Styles y Billie Eilish, Chris Martin (el vocalista de Coldplay), John Mayer, Post Malone y Black Pumas son algunos de los nombres más prominentes.



Otra de las características que tendrá esta edición es que la Academia de la Grabación homenajeará a los locales de música y a las sedes de pequeños conciertos por su persistencia en un año especialmente difícil para este gremio.



Por eso, camareros, promotores y otros empleados serán los encargados de dar los premios. La idea de los organizadores es un evento televisivo reducido y sin público, con el sudafricano Trevor Noah como anfitrión de la gala.



Otro de los homenajes será para Selena Quintanilla (1971-1995), la cantante conocida como la “reina del tex-mex”, para quien habrá un reconocimiento póstumo faltando un mes para celebrar el aniversario número 50 de su natalicio.



El legado de Selena (quien en 1994 recibió un Grammy en la categoría de mejor álbum regional mexicano) esta noche será celebrado con el Lifetime Achievement Award (Premio a la Trayectoria Artística).

Batalla de amazonas

Por otro lado, se alista una dura batalla entre otras tres grandes estrellas femeninas este año: Beyoncé, Taylor Swift y Dua Lipa, las favoritas y las que, estadísticamente, tienen más opciones de convertirse en las reinas de la noche.



Si es por nominaciones, Beyoncé, alias ‘Queen B’, ya se llevó la corona, haciéndole honor a su ostentoso apodo que ha sabido defender por años.



Y es que la cantante estadounidense de 39 años está preseleccionada en nueve categorías, incluyendo una de las más apetecidas, grabación del año, por su trabajo 'Black Parade'.



Pero tampoco es que la tenga fácil: la “artista de la década”, Taylor Swift, y la estrella albana Dua Lipa tienen seis nominaciones cada una. Y ambas van por los premios más jugosos: Swift, por el álbum del año; y Lipa, por ese y por la grabación del año.



En esas mismas categorías compiten otros grandes artistas y bandas de orígenes y estilos diversos.



Una de las grandes sorpresas es la nominación de los Black Pumas, cuyos integrantes hace pocos años eran músicos de calle y esta noche están nominados en cuatro categorías, incluyendo las dos ya mencionadas.



También se destacan los nombres de la joven estrella Billie Elish, del rapero Post Malone y de los famosos británicos Coldplay, entre otros.



Con menos nominaciones, pero no sin protagonismo, también aparece frecuentemente en la lista de opcionados el canadiense Justin Bieber.



En la categoría de mejor actuación en solitario, Bieber compite contra una figura que tiene en común con él la fama temprana y la madurez musical. Se trata del británico Harry Styles (exintegrante de la 'boy band' One Direction), quien se encuentra, según muchos, en el mejor momento de su carrera y que podría ganarse el Grammy en esa u otras dos categorías.

Fuerza latina

En otro segmento, la selección en las categorías para la música en español también es variada y tiene figuras poderosas: grandes estrellas, vacas sagradas y revelaciones inesperadas.



Dos de los premios más importantes en esta sección son el de mejor álbum latino pop o urbano y el de mejor álbum latino de rock o alternativo.



Quienes tienen en la mira la categoría de álbum pop o urbano son Bad Bunny, Camilo, Kanny García, Ricky Martin y Debi Nova.



Por el premio al mejor álbum rock o alternativo compiten Bajofondo, Cami, Cultura Profética, Fito Páez y Lido Pimienta.



En otras categorías se destacan Alejandro Fernández, Natalia Lafourcade, Christian Nodal, Jorge Celedón y Sergio Luis, entre otros.

Los enfadados

Desde un rincón, observando la emoción de quienes esperan ganarse un premio esta noche, están un par de celebridades que no están en la lista y pronunciaron su desacuerdo con rabia.



Uno de ellos es el británico Zayn Malik, excompañero de Harry Styles, quien no recibe una nominación desde 2015. Del otro lado, extraña la ausencia de The Weeknd, quien no ha parado de brillar en otras plataformas, pero a quien la academia no puso en la lista de opcionados de esta noche.

Colombia pisa fuerte

En la lista de nominaciones de esta noche aparecen varios colombianos

en categorías distintas. Camilo y Lido Pimienta encabezan la lista: van

por el mejor álbum pop latino y el mejor álbum rock, respectivamente. No se puede dejar de mencionar a J Balvin, quien va por el mejor dúo pop. También resaltan el Grupo Niche y Jorge Celedón & Sergio Luis, que compiten por el premio de mejor álbum tropical latino.



