Los artistas independientes en los Grammy 2021

En el universo de los grandes como Taylor Swift o Beyoncé, las reinas de las nominaciones de la 63 edición de los premios Grammy, que se entregan hoy (14 de marzo) en Los Ángeles, también se mueven otros artistas que se caracterizan por ser almas independientes y trabajar a un costado dela gran industria musical, pero con la fuerza, experiencia y riesgo para competir por el gramófono dorado de los premios.

Una de las que se ajusta a este grupo es la artista colombiana Lido Pimienta. La barranquillera que asombró con su disco Miss Colombia y que ha desarrollado un trabajo sonoro tomando las raíces de su país y fusionándolas con elementos sonoros electrónicos y una estética muy especial.



“Yo tengo esta relación tóxica con Colombia, en donde veo las noticias y es una repulsión total la que siento por ese país. Es como ¡ahhhhrg! Pero amo mi país, me da un orgullo…El ‘lado a’ de 'Miss Colombia' es esa dualidad, ese melodrama, y el ‘lado b’ es la redención de Colombia, que es la cultura”, recordaba en una entrevista con EL TIEMPO.



También ha sido muy comentada la nominación de la agrupación de reggae de Puerto Rico, Cultura Profética, que opta en la categoría de mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo con su producción Sobrevolando, que fue producida por ellos mismos y que se convierte en el reconocimiento a 25 años de carrera musical.



Este fue un álbum en el que se tomaron su tiempo, casi nueve años después de La dulzura, que se hizo con ese periodo de pausa (según ellos mismos han revelado en varias entrevistas) para convivir un poco más con sus allegados y tener una buena experiencia con la familia y con sus hijos.

El regreso con Sobrevolando ofrece un disco más reflexivo y con grandes texturas sonoras, que tuvo entre sus éxitos la canción Caracoles, que daría luces del siguiente paso musical de la banda.



En el apartado de mejor artista nueva y mejor álbum alternativo de rock (de las cuatro postulaciones que tiene en los Grammy este año) se destaca Phoebe Bridgers.

Aunque lleva buen tiempo en su carrera como cantante y compositora, la artista estadounidense siempre se ha movido por circuitos alejados del Mainstream musical, pero su segundo álbum Punisher se convirtió en uno de los más aclamados de su trayectoria como artista.



En el terreno de los más pesados, llama la atención que los Grammy tuvieran en cuenta a Power Trip en la categoría de mejor interpretación de metal. Considerados como una de las bandas más importantes del thrash metal actual, estarán en la disputa por el premio junto a los experimentados Body Count, la famosa artista que creció en las redes sociales, Poopy..

Así como In this Moment y Code Orange. Con 12 años de carrera, que terminó abruptamente tras el fallecimiento de Riley Gale, su vocalista, el año pasado Power Trip podría llevarse el premio por su canción ‘Executioner’s Tax (Swing of the Axe) – Live’.



