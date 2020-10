Gracias a la vida por Violeta Parra y Mercedes Sosa

Dos conmemoraciones musicales hubo en el sur del continente el 4 de octubre: el natalicio 103 de la chilena Violeta Parra y los 11 años de la muerte de la argentina Mercedes Sosa.

En ambos países se llevaron a cabo actividades y recordatorios. En Chile se homenajeó a la aclamada folclorista Violeta Parra (1917-1967) con un concierto virtual en el que participaron músicos internacionales que hicieron versiones de los temas de la cantante.



Miles de chilenos se conectaron a través de redes sociales para escuchar el evento Violeta universal, que se celebró este año a través de Internet debido a las restricciones sanitarias por el coronavirus.



Por su parte, en Argentina se recordó a la máxima exponente de su música folclórica, Mercedes Sosa (1935-2009). El día empezó con un tuit del Ministerio de Cultura: "Siempre presente en el corazón de su pueblo", mensaje que estuvo acompañado con una parte de la letra de Canción con todos, compuesta por Armando Tejada Gómez y César Isella: "Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz, su caudal".



El tributo a Violeta Parra, que se dio a conocer con canciones como Gracias a la vida, reunió a los cantautores cubanos Silvio Rodríguez y Vicente Feliú, el argentino Víctor Heredia y el cantante de fado portugués Zé Perdigão.



Entre los chilenos participaron el grupo de folclore andino Illapu, el trovador Eduardo Peralta y el compositor Javier Labbé. Otro invitado fue el luthier y músico uruguayo Alberto Zapicán, colaborador artístico de Violeta Parra en sus últimos años y a quien la cantora inmortalizó en la canción El Albertío.



En Argentina y desde el Twitter de la Fundación Mercedes Sosa, salió un mensaje para rememorarla, acompañado de una foto de la cantante sonriendo y tocando el tradicional bombo legüero, instrumento de percusión propio de varios lugares de América Latina. "A once años de tu partida, desde la Fundación seguimos divulgando con orgullo tu patrimonio artístico", indicaron.



Por su parte, los seguidores de Parra pudieron disfrutar de charlas que profundizaron en la influencia de su obra en la poesía y música popular latinoamericana.



Nacida en 1917 en el seno de una familia humilde y campesina, Violeta Parra se formó musicalmente y no tardó en convertirse en un referente del folclore a nivel regional con canciones que han tenido versiones de distintos intérpretes del mundo.



La creadora dejó un importante legado, no solo como compositora, sino también como poetisa, pensadora, pintora y escultora.



El 5 de febrero de 1967, la folclorista decidió acabar con su vida, un año después de haber lanzado su último disco, en el que se encontraba su icónico tema Gracias a la vida, que obtuvo un gran reconocimiento con la versión de la también fallecida Mercedes Sosa.



En su repertorio de canciones destacan también Volver a los 17, Qué he sacado con quererte, El rin del angelito, Que vivan los estudiantes y Casamiento de negros, algunos con letras de temática social e interpretados por Sosa.



Esta última, también conocida como ‘La Negra’, fue la fundadora del movimiento del Nuevo Cancionero y tenía una marcada ideología de izquierda.



Vivió exiliada en Europa durante tres años en la última dictadura argentina (1976-1983) y murió de una insuficiencia renal a los 74 años.