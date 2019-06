La industria musical conmovida por reliquias de la grabación perdidas

El master o grabación maestra, en la industria de la música, hacía referencia a esa obra original, de la que se desprendían todas las copias de una producción, independientemente del formato en que se fuera a reproducir. Esta siempre es la de mejor calidad, la insuperable.



Tan solo en esta semana se supo que una bóveda repleta de grabaciones maestras de artistas que surgieron y brillaron en el mundo entero desde los años 40 del siglo pasado en adelante, se perdió en el incendio que sufrió un sector de Estudios Universal, en Hollywood, once años atrás.

El descubrimiento lo publicó The New York Times Magazine apenas esta semana. La publicación tuvo acceso incluso a documentos de la misma empresa Universal Music Group, de 2009, que reconocían que "lo que se perdió en el incendio fue, sin duda una enorme herencia musical". Sin embargo, ese reconocimiento jamás se dio publicamente.



Todo comenzó el primero de junio de 2008, a eso de las 5 a.m., en el edificio 6197 que hace parte de los Estudios. En su momento, se informó al público que solo la atracción dedicada a King Kong había resultado afectada, informó el mismo medio.

Pero, otras eran las evaluaciones de daños que se hacían -en silencio- dentro de las oficinas de Universal, que reportaban -de forma confidencial- la pérdida de unos 500.000 sencillos. Y el listado de grabaciones originales de artistas de talla mundial que firmaban esas obras es gigante:



Estaban desde los primeros demos de Aretha Frankin, hasta las grabaciones maestras de álbumes importantes de bandas como Aeroshmit, The Police, Sting, Guns n'Roses, Nirvana, Eminem y hasta 50 Cent.

De los antiguos están trabajos de Louis Armstrong, Bing Crosby, Ella Fitzgerald, Judy Garland, Duke Ellington, Billy Halley y sus Cometas, Ray Charles y Neil Diamond. Música de Elton John y Erick Clapton también se perdió en el fuego.



Además de grabaciones maestras originales -que de alguna manera fueron reproducidas y por fortuna pueden oírse en diferentes formatos (aunque como dice la publicación "cada copia es una degradación sonora)-, había también audios que nunca vieron la luz, sesiones especiales y demos.



No ha sido la única vez que una compañía de producción musical pierde creaciones valiosas. El mismo informe de The New York Times Magazine recordó que alguna vez en CBS Records (Hoy Sony) algunos empleados acabaron con motosierra con numerosas grabaciones maestras para venderlos como chatarra.



Citó también la destrucción de piezas de Elvis Presley, en los 70, durante una limpieza en RCA.



REDACCIÓN DE CULTURA

